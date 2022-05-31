Лідери країн ЄС засудили Росію за провокування глобальної продовольчої кризи
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Лідери країн Європейського Союзу засудили Росію за провокування глобальної продовольчої небезпеки та закликали кремль негайно припинити блокаду транспортних шляхів України, що не дозволяє вивезти українське зерно на світові ринки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у висновках спеціального саміту ЄС, оприлюднених на сайті Європейської ради.
"Європейська рада рішуче засуджує знищення та протизаконну експропріацію Росією сільськогосподарської продукції України. Агресивна війна Росії проти України має прямий ефект на глобальну продовольчу безпеку та доступність продуктів харчування. Європейська рада закликає Росію зупинити свої атаки на транспортну інфраструктуру в Україні, зняти блокаду українських портів у Чорному морі і дозволити експорт продуктів харчування, зокрема, з порту Одеси", - сказано в документі.
Як зазначається, Європейський Союз здійснює активні заходи для полегшення українського сільськогосподарського експорту та для підтримки агропромислового комплексу України у сезоні 2022 року. У цьому контексті Європейська рада закликала національні уряди країн ЄС прискорити роботу над створенням так званих "зелених коридорів", що були запропоновані Європейською комісією, та сприяти експорту продовольства з України з використанням різних транспортних шляхів та європейських портів.
Європейська рада підтримала міжнародні зусилля з вирішення поточної продовольчої кризи, зокрема, ініціативи в рамках ООН та G7, спрямовані на стримування зростання цін на продукти харчування та на постачання й доступність зерна та іншої сільськогосподарської продукції.
"Європейська рада… підтверджує зобов’язання підтримати глобальну торгівлю продовольчими товарами, яка має бути вільною від невиправданих торговельних бар’єрів, посилити солідарність по відношенню до найбільш вразливих країн, та збільшити стійке виробництво продуктів харчування на місцях для скорочення структурної залежності", - сказано в документі.
Європейська рада доручила Єврокомісії вивчити можливість мобілізації резервів Європейського фонду розвитку для підтримки країн-партнерів, що найбільше вражені цією кризою.
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30 мая в 15:13
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Рак съедает Путина, он «теряет зрение». «Врачи дали ему всего 3 года жизни»
В последние дни отмечается вал публикаций в западной прессе о здоровье Путина. Накануне ряд британских СМИ даже сообщили о возможной смерти Путина. В свою очередь издание The Mirror написало о смертельной болезни кремлевского главаря.
Источник в российской разведке, на который ссылаются британские спецслужбы, утверждает, что у Путина «тяжелая форма быстро прогрессирующего рака», и его «конечности неудержимо трясутся», пишет The Mirror.
По словам источника, врачи дали Путину максимум три года жизни.
Утверждается, что у 69-летнего кремлевского главаря «тяжелая форма быстро прогрессирующего рака». Источник добавил: «Ему осталось не более двух-трех лет, чтобы остаться в живых».
Также сообщается, что из-за болезни Путин теряет зрение.
«Он страдает от головных болей, и когда он выступает по ТВ, ему нужны листы бумаги, на которых текст написан огромными буквами, чтобы прочитать то, что он собирается сказать.
Они такие большие, что на каждой странице может поместиться всего пара предложений. Его зрение серьезно ухудшается. И его конечности неудержимо трясутся», сообщает издание со ссылкой на источники в спецслужбах.
На прошлой неделе Путин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Сочи. На видео он неловко выкручивал ноги, пока пара садилась за стол для переговоров.
На прошлой неделе были явно заметны странные движения Путина во время телевизионного репортажа, на фоне сообщений о том, что он страдает болезнью Паркинсона и рассеянным склерозом вдобавок к раку.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов также подтвердил: «У него несколько серьезных заболеваний, одно из которых - рак».
Смертельный прогноз Путина появился в секретном сообщении российского шпиона перебежчика из ФСБ Бориса Карпичкова, который сейчас скрывается от путинских убийц в Британии.
Ему сообщили, что Путину приходится щуриться даже на огромные буквы, которые ему дают, и он наводит ужас на персонал резкими сменами настроения.
«Путин не хочет носить очки, потому что это было бы признаком слабости», - указывает источник.
«Раньше он был собран и сдержан с подчиненными, но теперь у него случаются вспышки неконтролируемой ярости. Он совсем свихнулся и почти никому не доверяет».
В сообщениях на прошлой неделе со ссылкой на источники в Кремле утверждалось, что 14 дней назад Путин успешно перенес операцию.
Бывший сотрудник МИ-6 Кристофер Стил заявляет, что Путин не может проводить встречи без перерывов на медицинские процедуры. Он добавил: «Его постоянно сопровождает бригада врачей.
«Кремль сегодня похож на бассейн с акулами. Они все плавают и, если почуют кровь в воде, начинают драться», пишет издание.
Дошло до того, что самые близкие к Путину лица все активе говорят о его преемнике и борются за контроль над передачей власти.
Фаворитом считается Алексей Дюмин, 49-летний губернатор Тульской области Подмосковья. Когда-то возглавлявший охрану президента. Он утверждает, что спас Путина от медведя.
Также называются имена губернатора Астрахани кадрового чекиста Игоря Бабушкина, 52 года, и сына Патрушева, министра сельского хозяйства 44-летнего Дмитрия Патрушева.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Когда у нас будут проблемы с хлебом, может, есть верящие в помощь Европы?
які ще злочини треба параші зробити щоб європейці не сюсюкались з цим вбивцею і фашистом