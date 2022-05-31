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Восстановить мобильную связь на Херсонщине в ближайшее время не удастся, – Госспецсвязь

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

связь,вышка,мобильная

Восстановить мобильную связь и домашний интернет во временно оккупированной Херсонской области в ближайшее время, скорее всего, не удастся, поскольку российские оккупанты вмешались в работу сетевого оборудования в регионе.

Об этом сообщает Госслужба специальной связи и защиты информации Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Со вчерашнего дня украинские операторы мобильной связи, интернет-услуг и телефонии начали фиксировать сначала перебои, а затем полное отключение связи в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Согласно полученной от компаний информации, произошло вмешательство представителей оккупационного режима в работу оборудования – отключение питания оборудования, отсоединение кабелей и т.д.

"Жители региона остались без украинской мобильной связи и доступа в интернет, а также без возможности совершить национальные и международные звонки, используя стационарные телефоны. К сожалению, в ближайшее время восстановить связь в области, скорее всего, не удастся, поскольку соответствующее оборудование находится под полным контролем оккупационного режима и российских военных", - подчеркивают в Госспецсвязи.

В службе добавляют, что такие действия оккупантов могут быть связаны с "беспомощностью российской армии, которая терпит потери и не может сдержать контратакующих действий украинских военных". "Они боятся, что сообщения об успехах украинской армии усилят сопротивление и активизируют работу партизан в Херсонской области", - уточняют в Госслужбе.

Читайте: В Херсоне пропала мобильная связь Киевстар и Vodafone, - СМИ

Отмечается, что оккупанты могут попытаться подключить украинских пользователей к российским интернет-сетям и мобильным операторам, которые полностью контролируются вражескими спецслужбами.

Как сообщалось, в Херсоне и Херсонской области вечером 30 мая исчезла мобильная связь и интернет.
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завезти консєрву овсяннікову в Київ уже не вдасться, але...

Yuliia Re@nakhiba

4 ч

Окремо не треба забувати про Інтерфакс, бо сьогодні вони засцяли, а завтра якусь ***** таки протягнуть. Це такі ж інформаційні консерви, але більш витончені. Держава має навчитись знешкоджувати і їх. Бо це не просто "помилились, сорі". У таких речах під час війни не помиляються.
Це - створення інформаційної хвилі на рівному місці. Про те, що українці зацензурили "німецьку журналістку російського походження". Цей аргумент усяка писдота буде юзати в дискусіях, а чи достатньо Україна демократична, щоби отримати кандидатство в ЄС.
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31.05.2022 22:23 Ответить
Велика подяка найвеличнішому що здав Херсон без бою.
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31.05.2022 22:38 Ответить
Інтернет вже відновили, кажуть з Криму, сотову ні Vodafone, ні Life відновлювати не будуть. Роблять щось з Раші, вірніше вже продають сiмки, черги страшні.
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31.05.2022 22:54 Ответить
Теж саме в Мелітополі, два тижні продають сімки, при купівлі паспорт треба надати.
З вчора з полудня не можемо зв'язатися з рідними. Немає ніякого зв'язку...
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01.06.2022 00:07 Ответить
Велика подяка найвеличнішому що здав Херсон без бою!
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01.06.2022 01:52 Ответить
 
 