Відновити мобільний зв'язок на Херсонщині найближчим часом не вдасться, – Держспецзв'язок
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Відновити мобільний зв'язок і домашній інтернет у тимчасово окупованій Херсонській області найближчим часом, швидше за все, не вдасться, оскільки російські окупанти втрутилися в роботу мережевого обладнання в регіоні.
Про це повідомляє Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації України, інформує Цензор.НЕТ.
"З учорашнього дня українські оператори мобільного зв'язку, інтернет-послуг та телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім повне відключення зв'язку в Херсонській області", - йдеться в повідомленні.
Згідно з отриманою від компаній інформацією, відбулося втручання представників окупаційного режиму в роботу обладнання – відключення живлення обладнання, від'єднання кабелів тощо.
"Наразі жителі регіону залишилися без українського мобільного зв'язку та доступу в інтернет, а також без можливості здійснити національні та міжнародні дзвінки, використовуючи стаціонарні телефони. На жаль, найближчим часом відновити зв'язок в області, швидше за все, не вдасться, оскільки відповідне обладнання знаходиться під повним контролем окупаційного режиму та російських військових", - наголошують у Держспецзв'язку.
У службі додають, що такі дії окупантів можуть бути пов'язані з "безпорадністю російської армії, яка зазнає втрат і не може стримати контратакувальних дій українських військових". "Вони бояться, що повідомлення про успіхи української армії посилять опір та активізують роботу партизанів на Херсонщині", - уточнюють у Держслужбі.
Зазначається, що окупанти можуть спробувати підключити українських користувачів до російських інтернет-мереж та мобільних операторів, які повністю контролюються ворожими спецслужбами.
Як повідомлялося, у Херсоні та Херсонській області увечері 30 травня зник мобільний зв'язок і інтернет.
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Yuliia Re@nakhiba
4 ч
Окремо не треба забувати про Інтерфакс, бо сьогодні вони засцяли, а завтра якусь ***** таки протягнуть. Це такі ж інформаційні консерви, але більш витончені. Держава має навчитись знешкоджувати і їх. Бо це не просто "помилились, сорі". У таких речах під час війни не помиляються.
Це - створення інформаційної хвилі на рівному місці. Про те, що українці зацензурили "німецьку журналістку російського походження". Цей аргумент усяка писдота буде юзати в дискусіях, а чи достатньо Україна демократична, щоби отримати кандидатство в ЄС.
З вчора з полудня не можемо зв'язатися з рідними. Немає ніякого зв'язку...