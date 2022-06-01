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Байден подтвердил передачу Украине современных ракетных систем

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден подтвердил передачу Украине современных ракетных систем залпового огня, о которых писали ранее СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома написал в своей колонке в New York Times.

"Мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно уязвлять ключевые объекты на поле боя в Украине", - заявил Байден.

Глава Белого дома также анонсировал еще миллиард финансовой помощи, утвержденный Конгрессом США. Президент снова заявил, что не будет передавать оружие, которое "может поражать цели на территории РФ".

Джо Байден отметил, что США продолжат поставлять и другое оружие - среди которого есть вертолеты.

Белый дом намерен и дальше поставлять:

  • противотанковые ракеты Javelin;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы;
    радары;
  • беспилотные летательные аппараты;
  • вертолеты Ми-17;
  • боеприпасы.

Также читайте: США одобрили передачу Украине РСЗО большой дальности, - WSJ

Джо Байден отметил, что США будут работать с партнерами, чтобы усилить санкционное и экономическое давление на РФ.

"Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над преодолением глобального продовольственного кризиса, который усугубляется российской агрессией. И мы поможем нашим европейским союзникам и другим странам снизить их зависимость от российского ископаемого топлива и ускорить наш переход к будущему экологически чистой энергии", - заявил президент.

Джо Байден подчеркнул, что переговоры между Украиной и РФ зашли в тупик из-за того, что российские оккупанты продолжают вести агрессивную войну.

"Они зашли в тупик, потому что Россия продолжает вести войну, чтобы взять под свой контроль как можно большую часть Украины. Соединенные Штаты будут продолжать работу по укреплению Украины и поддерживать ее усилия по достижению прекращения конфликта путем переговоров", - заявил президент.

Также читайте: Медведев об отказе Байдена предоставлять Украине ракеты дальнего действия: Разумное решение, иначе мы бы нанесли ответные удары

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+39
Заступ бери та йди копати окопи.. чим ображати дядька Сєма. Дякувати треба , бо свого - ********...
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01.06.2022 08:08
+21
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01.06.2022 08:10
+20
Дуже гарна позитивна новина...
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01.06.2022 08:02
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Дуже гарна позитивна новина...
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01.06.2022 08:02 Ответить
Сцыкун
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01.06.2022 08:03 Ответить
Заступ бери та йди копати окопи.. чим ображати дядька Сєма. Дякувати треба , бо свого - ********...
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01.06.2022 08:08 Ответить
Да не представляйся Ифан,знаем что вы такие
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01.06.2022 09:34 Ответить
Хлопці по жвавівши будь ласка ... дуже треба сьогодні, бо завтра можуть не понадобитися вже.
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01.06.2022 08:03 Ответить
Астрологи объявили месяц горящих кацапских пуканов. "Эта нога, чья надо нога" увеличено в четверо.
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01.06.2022 08:04 Ответить
Передаст, когда свинособаки все свои гнилые планы реализуют?
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01.06.2022 08:05 Ответить
Какие тяжёлые роды.
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01.06.2022 08:07 Ответить
Коли Байден каже таке, то це означає що озброєння вже надходить в Україну.
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01.06.2022 08:09 Ответить
А коли каже що не передасть ракети якими можна по території рашки стріляти то,

То це пряме попередження путлеру і його генералам.
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01.06.2022 08:20 Ответить
Точно. Почнуть ви.....тись, то може і передумає.
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01.06.2022 08:23 Ответить
Всех то и делов, сменить кассету, и дальность возрастёт до 500 км.
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01.06.2022 18:16 Ответить
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01.06.2022 08:10 Ответить
Зараз зелебобів порвуться пердаки черк такий пост
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01.06.2022 08:12 Ответить
Це додача до ранішніх вертольотів чи ті самі?
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01.06.2022 08:14 Ответить
ДІДУ ПОДЯКА!!!
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01.06.2022 08:21 Ответить
Подяка діду за ПЕРЕМОГУ
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01.06.2022 08:28 Ответить
Подяка діду за ПЕРЕМОГУ
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01.06.2022 08:30 Ответить
Чем меньше поставки вооружений обсуждаются на публике,
тем больше Украина получит.
И тем быстрее.
Кто-то слышат, как Россия обсуждает в медиа свои поиски оружия ?
Надо молча копить силу и молча ********.
Пусть кудахтают они, разлетаясь в пух и пах.
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01.06.2022 08:37 Ответить
Разлетаясь в пух и прах. А также в пах.
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01.06.2022 08:40 Ответить
Ну територію підараші можна і гранатами закидати, стоячи на кордоні та з автомата обстріляти..) Головне, звісно їх логістика, кисень їм би перекрити з рсзв, на Донбасі особливо...
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01.06.2022 08:46 Ответить
Урсула Фондерляен приветствовала решение ЕС о шестом пакете санкций против нацистов путлера...
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01.06.2022 08:51 Ответить
Спасибо пану Байдену!
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01.06.2022 08:56 Ответить
Как-то за "победу на поле боя" уже не говорят. Все, пля, про какие-то переговоры..
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01.06.2022 08:59 Ответить
Не ссы в труссы,хрюсский ,вам по-любому песец
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01.06.2022 09:39 Ответить
Ми маємо бути в НАТО. Інакше даром стільки смертей на полі бою було...
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01.06.2022 09:07 Ответить
Ми маємо бути в безпеці. А не просто в НАТО.
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01.06.2022 09:28 Ответить
Активность не проявляют, потому ***** прет дальше. НАТО могли бы сопровождать свои грузовые корабли в Одессу, но с..куны попрятались, озабоченостью срут.
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01.06.2022 10:27 Ответить
Ну до кацапи, а вот тепер повюємо на рівних. До речі зауважу, маю друзів з Південної Кореї. Вся країни до цього часу вдячна американцям, що не вони не стали КНДР. Гадаю, Україна також буде пам'ятати хто її справді підтримав у скрутну годину. Боже, храни Америку.
Перемоги нам над ордою.
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01.06.2022 09:19 Ответить
Крым это Украина )) по РФ никто стрелять не будет
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01.06.2022 09:33 Ответить
Як не крути, з якої сторони і під яким кутом не дивися, але чомусь Президент США зробив для України більше чим наш. А наш навпаки, зробив шкоду, заривши всі гроші в дороги і в піждсумку ні доріг, ні нових зразків зброї, на амуніції - нічого. Хизується Вова на тому, що йому залишив пан ненависний йому Порошенко. Не встиг Володя з Хомчаком і Тараном все розпродати, а сьогодні разом зі своєю командою "партією регіоенові" -єрмаком,татаровим, смірновим, демченко, подоляком, шкарлетом і шахраями абдристовичем і безмозглою обливають брудом ЄС, НАТО і звинувач3ують їх у недастатній кількості озброєння.
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01.06.2022 09:51 Ответить
Дед быстрее чухайся, люди погибают
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01.06.2022 10:24 Ответить
Интересно кто будут следующими - выпускники летной школы F-16 или операторы Патриот?
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01.06.2022 11:37 Ответить
Щира подяка! Бережи Боже Бандерівця Джо Байдена!

Трампісти сектанти! Яких вам ще ракет не вистачає?
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01.06.2022 14:59 Ответить
Борімося, браття, іншого виходу немає...
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01.06.2022 15:16 Ответить
А чи знає Байден, що Територія України витягнута з заходу на схід на 1316 км і з півночі на південь на 893 км, лежить приблизно між 52°20′ та 44°23′ північної широти і 22°5′ і 41°15′ східної довготи. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

То хіба Україна не має можливість мати збою, щоб нищити ворога на своїй землі? То дайте можливість захистити наших дітей і жінок від шаленого пса, а площа нашої країни це 1300км х 890 км.
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02.06.2022 06:40 Ответить
 
 