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Байден підтвердив передачу Україні сучасних ракетних систем

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден підтвердив передачу Україні сучасних ракетних систем залпового вогню, про які раніше писали ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Білого дому написав у своїй колонці у New York Times.

"Ми надамо українцям досконаліші ракетні системи та боєприпаси, які дозволять їм більш точно уражати ключові об'єкти на полі бою в Україні", - заявив Байден.

Голова Білого дому також анонсував ще мільярд фінансової допомоги, яку затвердив Конгрес США. Президент знову заявив, що не передаватиме зброю, яка "може уражати цілі на території РФ".

Джо Байден зазначив, що США продовжать постачати й іншу зброю - серед якої є гелікоптери.

Білий дім має намір і надалі постачати:

  • протитанкові ракети Javelin;
  • зенітні ракети Stinger;
  • потужні артилерійські та високоточні ракетні комплекси;
  • радари;
  • безпілотні літальні апарати;
  • вертольоти Мі-17;
  • боєприпаси.

Також читайте: Байден передасть Україні ракетні системи з дальністю близько 65 км, - WSJ

Джо Байден зазначив, що США працюватимуть з партнерами, щоб посилити санкційний та економічний тиск на РФ.

"Ми працюватимемо з нашими союзниками та партнерами над подоланням глобальної продовольчої кризи, яка посилюється російською агресією. І ми допоможемо нашим європейським союзникам та іншим країнам знизити їхню залежність від російського викопного палива та прискорити наш перехід до майбутнього екологічно чистої енергії", - заявив президент .

Джо Байден підкреслив, що переговори між Україною та РФ зайшли в глухий кут через те, що російські окупанти продовжують вести агресивну війну.

"Вони зайшли в глухий кут, тому що Росія продовжує вести війну, щоб взяти під свій контроль якомога більшу частину України. Сполучені Штати продовжуватимуть роботу зі зміцнення України та підтримуватимуть її зусилля щодо досягнення припинення конфлікту шляхом переговорів", - заявив президент.

Також читайте: США поставлять Україні зброю лише для захисту у своїх кордонах, - постпред при ООН Томас-Грінфілд

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+39
Заступ бери та йди копати окопи.. чим ображати дядька Сєма. Дякувати треба , бо свого - ********...
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01.06.2022 08:08
+21
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01.06.2022 08:10
+20
Дуже гарна позитивна новина...
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01.06.2022 08:02
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Дуже гарна позитивна новина...
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01.06.2022 08:02 Відповісти
Сцыкун
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01.06.2022 08:03 Відповісти
Заступ бери та йди копати окопи.. чим ображати дядька Сєма. Дякувати треба , бо свого - ********...
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01.06.2022 08:08 Відповісти
Да не представляйся Ифан,знаем что вы такие
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01.06.2022 09:34 Відповісти
Хлопці по жвавівши будь ласка ... дуже треба сьогодні, бо завтра можуть не понадобитися вже.
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01.06.2022 08:03 Відповісти
Астрологи объявили месяц горящих кацапских пуканов. "Эта нога, чья надо нога" увеличено в четверо.
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01.06.2022 08:04 Відповісти
Передаст, когда свинособаки все свои гнилые планы реализуют?
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01.06.2022 08:05 Відповісти
Какие тяжёлые роды.
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01.06.2022 08:07 Відповісти
Коли Байден каже таке, то це означає що озброєння вже надходить в Україну.
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01.06.2022 08:09 Відповісти
А коли каже що не передасть ракети якими можна по території рашки стріляти то,

То це пряме попередження путлеру і його генералам.
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01.06.2022 08:20 Відповісти
Точно. Почнуть ви.....тись, то може і передумає.
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01.06.2022 08:23 Відповісти
Всех то и делов, сменить кассету, и дальность возрастёт до 500 км.
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01.06.2022 18:16 Відповісти
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01.06.2022 08:10 Відповісти
Зараз зелебобів порвуться пердаки черк такий пост
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01.06.2022 08:12 Відповісти
Це додача до ранішніх вертольотів чи ті самі?
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01.06.2022 08:14 Відповісти
ДІДУ ПОДЯКА!!!
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01.06.2022 08:21 Відповісти
Подяка діду за ПЕРЕМОГУ
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01.06.2022 08:28 Відповісти
Подяка діду за ПЕРЕМОГУ
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01.06.2022 08:30 Відповісти
Чем меньше поставки вооружений обсуждаются на публике,
тем больше Украина получит.
И тем быстрее.
Кто-то слышат, как Россия обсуждает в медиа свои поиски оружия ?
Надо молча копить силу и молча ********.
Пусть кудахтают они, разлетаясь в пух и пах.
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01.06.2022 08:37 Відповісти
Разлетаясь в пух и прах. А также в пах.
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01.06.2022 08:40 Відповісти
Ну територію підараші можна і гранатами закидати, стоячи на кордоні та з автомата обстріляти..) Головне, звісно їх логістика, кисень їм би перекрити з рсзв, на Донбасі особливо...
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01.06.2022 08:46 Відповісти
Урсула Фондерляен приветствовала решение ЕС о шестом пакете санкций против нацистов путлера...
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01.06.2022 08:51 Відповісти
Спасибо пану Байдену!
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01.06.2022 08:56 Відповісти
Как-то за "победу на поле боя" уже не говорят. Все, пля, про какие-то переговоры..
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01.06.2022 08:59 Відповісти
Не ссы в труссы,хрюсский ,вам по-любому песец
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01.06.2022 09:39 Відповісти
Ми маємо бути в НАТО. Інакше даром стільки смертей на полі бою було...
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01.06.2022 09:07 Відповісти
Ми маємо бути в безпеці. А не просто в НАТО.
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01.06.2022 09:28 Відповісти
Активность не проявляют, потому ***** прет дальше. НАТО могли бы сопровождать свои грузовые корабли в Одессу, но с..куны попрятались, озабоченостью срут.
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01.06.2022 10:27 Відповісти
Ну до кацапи, а вот тепер повюємо на рівних. До речі зауважу, маю друзів з Південної Кореї. Вся країни до цього часу вдячна американцям, що не вони не стали КНДР. Гадаю, Україна також буде пам'ятати хто її справді підтримав у скрутну годину. Боже, храни Америку.
Перемоги нам над ордою.
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01.06.2022 09:19 Відповісти
Крым это Украина )) по РФ никто стрелять не будет
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01.06.2022 09:33 Відповісти
Як не крути, з якої сторони і під яким кутом не дивися, але чомусь Президент США зробив для України більше чим наш. А наш навпаки, зробив шкоду, заривши всі гроші в дороги і в піждсумку ні доріг, ні нових зразків зброї, на амуніції - нічого. Хизується Вова на тому, що йому залишив пан ненависний йому Порошенко. Не встиг Володя з Хомчаком і Тараном все розпродати, а сьогодні разом зі своєю командою "партією регіоенові" -єрмаком,татаровим, смірновим, демченко, подоляком, шкарлетом і шахраями абдристовичем і безмозглою обливають брудом ЄС, НАТО і звинувач3ують їх у недастатній кількості озброєння.
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01.06.2022 09:51 Відповісти
Дед быстрее чухайся, люди погибают
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01.06.2022 10:24 Відповісти
Интересно кто будут следующими - выпускники летной школы F-16 или операторы Патриот?
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01.06.2022 11:37 Відповісти
Щира подяка! Бережи Боже Бандерівця Джо Байдена!

Трампісти сектанти! Яких вам ще ракет не вистачає?
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01.06.2022 14:59 Відповісти
Борімося, браття, іншого виходу немає...
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01.06.2022 15:16 Відповісти
А чи знає Байден, що Територія України витягнута з заходу на схід на 1316 км і з півночі на південь на 893 км, лежить приблизно між 52°20′ та 44°23′ північної широти і 22°5′ і 41°15′ східної довготи. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

То хіба Україна не має можливість мати збою, щоб нищити ворога на своїй землі? То дайте можливість захистити наших дітей і жінок від шаленого пса, а площа нашої країни це 1300км х 890 км.
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02.06.2022 06:40 Відповісти
 
 