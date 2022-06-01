Президент США Джо Байден підтвердив передачу Україні сучасних ракетних систем залпового вогню, про які раніше писали ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Білого дому написав у своїй колонці у New York Times.

"Ми надамо українцям досконаліші ракетні системи та боєприпаси, які дозволять їм більш точно уражати ключові об'єкти на полі бою в Україні", - заявив Байден.

Голова Білого дому також анонсував ще мільярд фінансової допомоги, яку затвердив Конгрес США. Президент знову заявив, що не передаватиме зброю, яка "може уражати цілі на території РФ".

Джо Байден зазначив, що США продовжать постачати й іншу зброю - серед якої є гелікоптери.

Білий дім має намір і надалі постачати:

протитанкові ракети Javelin;

зенітні ракети Stinger;

потужні артилерійські та високоточні ракетні комплекси;

радари;

безпілотні літальні апарати;

вертольоти Мі-17;

боєприпаси.

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Джо Байден зазначив, що США працюватимуть з партнерами, щоб посилити санкційний та економічний тиск на РФ.

"Ми працюватимемо з нашими союзниками та партнерами над подоланням глобальної продовольчої кризи, яка посилюється російською агресією. І ми допоможемо нашим європейським союзникам та іншим країнам знизити їхню залежність від російського викопного палива та прискорити наш перехід до майбутнього екологічно чистої енергії", - заявив президент .

Джо Байден підкреслив, що переговори між Україною та РФ зайшли в глухий кут через те, що російські окупанти продовжують вести агресивну війну.

"Вони зайшли в глухий кут, тому що Росія продовжує вести війну, щоб взяти під свій контроль якомога більшу частину України. Сполучені Штати продовжуватимуть роботу зі зміцнення України та підтримуватимуть її зусилля щодо досягнення припинення конфлікту шляхом переговорів", - заявив президент.

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