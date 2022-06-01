Германия поставит Украине современную систему ПВО – IRIS-T, - Шольц

Канцлер Олаф Шольц пообещал Украине поставку современной системы противовоздушной обороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Spiegel.

По информации издания, Украина получит зенитный ракетный комплекс IRIS-T.

По словам Шольца, он поможет надежно оградить украинские города от налетов российской авиации. Кроме того, ВСУ получат радар слежения, который сможет выявить артиллерию.

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