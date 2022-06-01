РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16707 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Помощь Украине Война
32 421 194
война (46696) Германия (6007) ПВО (1476) помощь (6136) Шольц Олаф (545)

Германия поставит Украине современную систему ПВО – IRIS-T, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

iris

Канцлер Олаф Шольц пообещал Украине поставку современной системы противовоздушной обороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Spiegel.

По информации издания, Украина получит зенитный ракетный комплекс IRIS-T.

По словам Шольца, он поможет надежно оградить украинские города от налетов российской авиации. Кроме того, ВСУ получат радар слежения, который сможет выявить артиллерию.

Читайте: Швейцария не дала Дании поставить Украине 20 БМП Piranha III, - Reuters
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+90
яка радість. цікаво в якому році.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:47
+46
Потім виявиться що відправить Греції, а греки нам рогатку самого Геркулеса передасть!
показать весь комментарий
01.06.2022 11:50
+26
Ага,с БМП он нас уже кинул отправив их в Грецию.Доиграется этот пивной врунишка.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
показать весь комментарий
01.06.2022 17:41 Ответить
а пукін "нє заругаєт" ?
показать весь комментарий
01.06.2022 12:51 Ответить
Ура!
показать весь комментарий
01.06.2022 12:55 Ответить
Німеччина поставить Україні ******* систему ППО. Ключове слово ПОСТАВИТЬ!
Якщо Шольцу Путін дозволить...?

"Российское руководство или, по крайней мере, часть его начинает муссировать идею некоего «дипломатического решения». Имеется в виду сначала прекращение огня, что предполагает сохранение войск на занятых ими позициях, затем достижение соглашения о перемирии, которое должно зафиксировать линию фактического контроля, и, наконец, начало дипломатических переговоров.
Последние должны, как размышляют в Москве, закрепить за Россией оккупированные в ходе нынешней войны территории. Замысел примитивен до неприличия, но, тем не менее, он находит понимание и поддержку в Париже, Берлине и некоторых других европейских столицах.

Причин для этого может быть много: от интриг коррумпированной пророссийской пятой колонны и призывов «полезных идиотов» (чего никоим образом нельзя игнорировать) до стратегических расчетов.

Во Франции, Германии и некоторых других ведущих странах так называемой «старой Европы», с одной стороны, понимают, что поражение Украины будет иметь весьма тяжелые последствия для европейского континента. Как только Россия восстановит потрепанный в ходе войны военный потенциал, последует агрессия против государств Балтии, Польши и других стран Центрально-восточной Европы. Однако победа Украины и разгром России также, похоже, не входят в их планы.

Россия рассматривается во Франции и Германии как полезный противовес американскому влиянию." Полностью Никто не в силах воевать К чему ведет наступление на Донбассе, что ВСУ собираются противопоставить армии РФ и как может выглядеть «дипломатия» в этой войне - аналитика от Юрия Федорова (novayagazeta.eu)
показать весь комментарий
01.06.2022 12:59 Ответить
Замысел примитивен до неприличия. Це відомо ще від 1 першої зустрічи в бульбії. Але наберає обертів до обговорення. Московія спішить взяти весь днр лнр (включно з Українськими територіями). Цей план - руйнують наші захисники (ЗСУ), допомогають в руйнації Українці, Полякі, Американці. Прибалти і ще дуже великій список країн. Але є помічники московії - перш за все це "банкова" дуже вони хочуть "переговоров" що не день то готові до "переговоров", мрія зазернути в очі царя московії не дає їм спокою.
показать весь комментарий
01.06.2022 13:47 Ответить
ми напевно, це не чули .
Шольц спішить на допомогу.
показать весь комментарий
01.06.2022 13:03 Ответить
обісьцяв ...тай обісьцяв..тай обісьцявся...
показать весь комментарий
01.06.2022 13:06 Ответить
Обіцянка цяцянка
показать весь комментарий
01.06.2022 13:14 Ответить
не раніше листопада,
бо в бундесвері як завжди зайвого немає.....

як ще існує той бундесвер ?

українські птахоферми можеть поставити бундесверу яйці,
але також не раніше листопада
та просрочені, як їхні плісняві Ігли
показать весь комментарий
01.06.2022 16:10 Ответить
Стесняйся дальше,а у Зели не хочешь спросить когда хоть одну Стугну или Вильху у Луча закажет.Хоть цеха и разбомблены,самое главное люди остались,которые сейчас сидят без работы и которые на территории Польши вполне могут заниматься делом.третий месяц войны а надежды и претензии кому то то за бугром,который нам по большому счету ничего не должен.
показать весь комментарий
01.06.2022 16:20 Ответить
Канєшна паставіт. Половіну. Потом
показать весь комментарий
01.06.2022 13:17 Ответить
Да-да, в один ангар с Леопардами поставит.
показать весь комментарий
01.06.2022 13:18 Ответить
⚡️ В резерве бундесвера нет ракет ПРО и радара систем IRIS-T, которые канцлер Германии Олаф Шольц пообещал доставить Украине в качестве военной помощи, - сказал на брифинге в Берлине представитель Министерства обороны ФРГ.

"Это вопрос, который направлен, в конечном счете, к промышленности. Потому что у нас в распоряжении этих систем нет", - отметил он.
показать весь комментарий
01.06.2022 19:08 Ответить
Чемпіон по брехні
показать весь комментарий
01.06.2022 13:21 Ответить
Ну хоч мільярд дерев не пообіцяв...
показать весь комментарий
01.06.2022 17:24 Ответить
там еще уточнение в конце - "Германия с удовольствием поставит Украине сразу же после окончания войны"))
показать весь комментарий
01.06.2022 13:22 Ответить
за любую помощь союзникам спасибо
показать весь комментарий
01.06.2022 13:24 Ответить
Ти зараз за слова подякував. А чи буде та допомога - час покаже. От тоді подякуєш союзникам.
показать весь комментарий
01.06.2022 14:10 Ответить
Предыдущие комментаторы за слова его ******** и что?
показать весь комментарий
01.06.2022 16:25 Ответить
Европейци не касабы - свое слово держат.
показать весь комментарий
02.06.2022 01:10 Ответить
позор москалям
показать весь комментарий
01.06.2022 13:26 Ответить
Лубянским прихлебаям столько же веры, как и их вожжю.
показать весь комментарий
01.06.2022 13:36 Ответить
Це видно саме хуже шо в них є.
показать весь комментарий
01.06.2022 13:38 Ответить
Ахахаха...шо, опять? та давайте уже каски))))
показать весь комментарий
01.06.2022 13:38 Ответить
Гепарди вже поставила.
показать весь комментарий
01.06.2022 13:40 Ответить
Пока что это просто слова
показать весь комментарий
01.06.2022 13:41 Ответить
Коли? Надіюсь це відбудеться до закінчення війни...
показать весь комментарий
01.06.2022 13:44 Ответить
сначала дай потом скажи дал
показать весь комментарий
01.06.2022 13:50 Ответить
Не тягніть кота за яйця.
показать весь комментарий
01.06.2022 13:50 Ответить
А що фрау шрьодериха/меркель? Мовчить як нашкодивша кицька? Мордою в гі.но як котів її пора тикати.
показать весь комментарий
01.06.2022 14:00 Ответить
А я вам січас разкажу када дам зрк можєт біть,патом,када нібуть,навєрноє!
показать весь комментарий
01.06.2022 14:06 Ответить
Коли? Бо такі обіцянки ми чуємо вже два місяці. Обіцяти німці гарно вміють.
показать весь комментарий
01.06.2022 14:08 Ответить
Я обещаю обещать не переставая обещать.... ТЬФУ!
показать весь комментарий
01.06.2022 14:10 Ответить
Уже немецкий министр обороны заявил, что к этим комплексам нет ракет и их надо заказывать.
показать весь комментарий
01.06.2022 14:12 Ответить
за свідченням Вild Німеччина передасть системи не раніше листопада:

"в шесть часов вечера после войны..."
показать весь комментарий
01.06.2022 14:14 Ответить
підгорає у путінферштейна

Лидер оппозиции Фридрих Мерц (ХДС) ранее резко критиковал Шольца за его курс в отношении Украины. Шольц говорит только о том, что Россия не должна выиграть эту войну, а Украина должна выжить, сказал Мерц. Но почему Шольц не говорит, что Украина должна выиграть войну, а Россия должна хотя бы уйти за линию соприкосновения, существовавшую до 24 февраля? «Почему ты не говоришь об этом?» - спросил Мерц.
показать весь комментарий
01.06.2022 14:19 Ответить
Трепло.
показать весь комментарий
01.06.2022 14:15 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2022 14:15 Ответить
Спасибо Германии!
показать весь комментарий
01.06.2022 14:15 Ответить
За що? За те, що вже почали розраховуватися із рашкою *******?
показать весь комментарий
01.06.2022 18:01 Ответить
на тобі ********
показать весь комментарий
01.06.2022 14:19 Ответить
Журналісти все вірно переклали? Чи не було слова "може"?
показать весь комментарий
01.06.2022 14:31 Ответить
З такою їх допомогою, буде Захід Німеччині допомогати ППО.
показать весь комментарий
01.06.2022 14:41 Ответить
... ток в резерве минобороны ФРГ их нет, получать будите от производителя, ну может к ноябрю неизвестно какого года!
Вот так эта новость должна звучать полностью
показать весь комментарий
01.06.2022 15:03 Ответить
Нажаль...Ніхто вже нащадкам фашистів не вірить..брехло пропутінське
показать весь комментарий
01.06.2022 15:07 Ответить
Шольц говорит, что он ПЕРЕДАСТ.

показать весь комментарий
01.06.2022 15:16 Ответить
КОГДА !?
показать весь комментарий
01.06.2022 15:20 Ответить
ВСЕГДА
показать весь комментарий
01.06.2022 16:30 Ответить
Обіцяного Шольцем три роки чекають...
показать весь комментарий
01.06.2022 15:52 Ответить
Ето советские БМП1А1 ОСТ начало 60 года сверху закреплёним ЗУ 2×23×152 мм тоже советские, видно крепежние больти немецкие. За этот хлам дают те БМП Marder 1A3.
которые обещали Украине. короче врали сначала те куници были уже продани Грекам. Вот такие хитропопие шольцовский состав.
показать весь комментарий
01.06.2022 16:01 Ответить
И шо тебе не нравится,ты хоть в курсе на чем наши пацаны ездят?ЗУшка на БМП это *******
показать весь комментарий
01.06.2022 16:28 Ответить
Я знаю что такое болтами приклеплённий зу на бмп. и не строй фантазии что ти будешь на ходу сидя как вишенка на торте что нибудь полезное для пацанов делать, просто будешь передвижной мишенной, которой можно снять дробовиком или даже бейсбольной битой.поими такая компоновка два в одном, десант + зу чтоб зади не тарчал и не мешал десанту да еще екномия транспорта .потом в укритие и отдуда огонь зарядился выскочил опять огнь. так что тачанка из него не ахти . вообще слово сказал делай, ти лидер страни или бабка на табуретке торгующая семечками.
показать весь комментарий
01.06.2022 17:41 Ответить
танунах!
показать весь комментарий
01.06.2022 16:05 Ответить
Я не вірю.
показать весь комментарий
01.06.2022 16:08 Ответить
IRIS-T это не комплекс а ракета класса «воздух-воздух» малой дальности. Разработка велась под руководством Германии кооперацией из 6 стран-участниц

Швеция18%SaabОтвечает за блок обработки данных (БЦВМ) IRIS-T.

Как бы Швейцария снова не заблокировала поставку ракеты IRIS-T.
показать весь комментарий
01.06.2022 16:22 Ответить
По данным немецких СМИ, речь идет о системе IRIS-T SLM.
показать весь комментарий
01.06.2022 16:29 Ответить
Этот шольц не только лжец но и трусливый баламуть. посмотрите пока первую сау и вторую бмп враню, обрабатывает человеческий мозг запускает третю, пво! а следушая что самолёт тайфун? или сразу капитуляция росии? ах ты сукин сын!
показать весь комментарий
01.06.2022 16:34 Ответить
З німцями, як з кацапами, до тих пір поки не побачу - то і не повірю. І думаю що знову знайдуть щось або когось зо не дасть цього зробити.
А якщо і дасть - то запитання у всіх одне - в якому році. Бо це нам було потрібно - на ВЧОРА.
показать весь комментарий
01.06.2022 16:38 Ответить
Вобще, мне кажется или он на покоиного а.аилозовича, похож?
показать весь комментарий
01.06.2022 16:42 Ответить
На ліверну ковбасу...
показать весь комментарий
01.06.2022 16:44 Ответить
Що поставить,це добре,тільки одне ,але ДУЖЕ ВАЖЛИВЕ питання,КОЛИ ?
показать весь комментарий
01.06.2022 16:43 Ответить
обіцянки - цяцянки, а мені, дурі, радість
показать весь комментарий
01.06.2022 16:45 Ответить
Уже все дали заднюю ракет нет и нет радаров
показать весь комментарий
01.06.2022 16:51 Ответить
Одну и только в 2222 году.
показать весь комментарий
01.06.2022 16:55 Ответить
одразу, як Україна поставить німцям підгузники? Чи вам клізьму?
показать весь комментарий
01.06.2022 17:15 Ответить
Ага, казав пан - кожух дам...
показать весь комментарий
01.06.2022 17:30 Ответить
Сегодня карлик позвонит в Берлин, завтра поставки отменят. Они так играют в политику и пугают друг дружк, а люди реально гибнут на поле брани.
показать весь комментарий
01.06.2022 17:33 Ответить
Надеюсь она также эффективна против ракет.
А иначе русские перестанут летать и увеличат количество пусков.
показать весь комментарий
01.06.2022 17:59 Ответить
Глибока "стурбованісь"-глибока "обіцянка"=нуль допомоги на виході!
показать весь комментарий
01.06.2022 18:00 Ответить
Не зря Великобритания из Евросоюза рванула. союз где лидери старие наследственние Б--и и в прямом в переносном, нечего ловить.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:17 Ответить
Спасибо немцам хоть гранатометы хорошие поставляют и боеприпасы к ним. В принципе нам ни немцы ни французы ни итальянцы ничего не должны, это их добрая воля поставить нам оружие или нет. Кто нам виноват, что в 2019 "зрителт квартала" выбрали вместо руководителя страны ватноголового членограя, который гробил на радость москалям нашу оборонку, а бабло вместо ракетных программ, вместо новых гаубиц натовского стандарта и танкостроения закатывал в асфальт?
показать весь комментарий
01.06.2022 18:55 Ответить
kelt kant или как тебя там зовут,спасибо русским фашистам хотел сказать, да от тебя русной воняет,ты иван себя раскрил руководителем страны назвали в СССР а ти сукин синь живёш в свободной стране.на таких продажных сук надеялис орки ,слава богу что вас там мало а скоро вобше не станет на свете, ублюдки кацапские.после кучми,януковича,порошенко хаят на зеленского?гандила ты а не еМануил кант.
показать весь комментарий
02.06.2022 00:24 Ответить
Скажу, як спеціаліст. Від "нальотів саме авіації" страждають прифронтові міста. ДЛя них це непоганий дах, але, зовсім, не авбсолютний.Закривати небо потрібно від ракет і носіїв цих ракет, з далекодією від 300 км. Найкраще з цією задачею справляються Patriots(останніх версій) and Aegis, яких ми, боюсь не отримаємо. І знову хочеться запитати їбонуту зелень : " А що з перспективними розробками власних систем ППО\ПРО. Чи уклоніст про них і не чув?
показать весь комментарий
01.06.2022 19:01 Ответить
продинамят ( ****** ) в очередной раз как всегда .
показать весь комментарий
01.06.2022 19:50 Ответить
Когда?
Потом.
А это когда?
Я вам уже ответил.
показать весь комментарий
01.06.2022 19:54 Ответить
Шольц и зеленский стоят друг друга. Обыдва брехуны
показать весь комментарий
01.06.2022 20:26 Ответить
Нынешний Офис Президента может и дальше оскорблять и унижать Германию, Ермак может тренировать свое остроумие. Банковая приложила громадные усилия на словесную демонизацию Германии. Но жизнями по 200-300 человек в день за "улитку" будет платить украинский солдат. Это потому что пиар важнее коррупции.
показать весь комментарий
01.06.2022 21:15 Ответить
takeshi kovach или иван. шредер,меркел,штаинмаиер, шольц вот оскорбление и унижение германии.А оружие от них к твоему раддстю всеровно не будет,радуися ****.
показать весь комментарий
02.06.2022 01:01 Ответить
откуда взял эти цифри 200-300 ? а я понял ти об кацапов-земляков.
показать весь комментарий
02.06.2022 01:08 Ответить
200 300 это слова Зеленского. Не вижу повода к радости. Оружие и боеприпасы с Германии несмотря на потуги Банковой все обосрать, пока идет. Радуйся ******* путинская.
показать весь комментарий
02.06.2022 01:52 Ответить
НАМ 24 "ПАТРІОТА" ПОТРІБНО. НА КОЖНУ ОБЛАСТЬ УКРАЇНИ.
показать весь комментарий
01.06.2022 21:18 Ответить
а что там с касками?
показать весь комментарий
02.06.2022 00:17 Ответить
С нетерпением жду когда танки с крестами будут крошить танков с звёздами.вот тогда будет в московие массовей падёж баранов.
показать весь комментарий
02.06.2022 00:44 Ответить
Та робіть вже ШВИДШЕ!!!
показать весь комментарий
02.06.2022 01:34 Ответить
Тобі лікарі дозволяли всіляку херню писати? Прийми заспокійливого та йди спати, воин света.
показать весь комментарий
02.06.2022 06:06 Ответить
Свежо предание, да верится с трудом.
показать весь комментарий
02.06.2022 06:01 Ответить
Чергове бла-бла шольца.
показать весь комментарий
02.06.2022 06:21 Ответить
Удивительный вы человек, господин Шольц (с)
показать весь комментарий
02.06.2022 06:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 