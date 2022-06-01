Німеччина поставить Україні сучасну систему ППО - IRIS-T, - Шольц
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Канцлер Олаф Шольц пообіцяв Україні поставку сучасної системи протиповітряної оборони/
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel.
За інформацією видання, Україна отримає зенітний ракетний комплекс IRIS-T.
За словами Шольца, він допоможе надійно захистити українські міста від нальотів російської авіації. Крім того, ЗСУ отримають радар стеження, який зможе виявити артилерію.
Топ коментарі
+90 Alex NV
показати весь коментар01.06.2022 11:47
+46 Paul Foxen
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+26 govtva
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Якщо Шольцу Путін дозволить...?
"Российское руководство или, по крайней мере, часть его начинает муссировать идею некоего «дипломатического решения». Имеется в виду сначала прекращение огня, что предполагает сохранение войск на занятых ими позициях, затем достижение соглашения о перемирии, которое должно зафиксировать линию фактического контроля, и, наконец, начало дипломатических переговоров.
Последние должны, как размышляют в Москве, закрепить за Россией оккупированные в ходе нынешней войны территории. Замысел примитивен до неприличия, но, тем не менее, он находит понимание и поддержку в Париже, Берлине и некоторых других европейских столицах.
Причин для этого может быть много: от интриг коррумпированной пророссийской пятой колонны и призывов «полезных идиотов» (чего никоим образом нельзя игнорировать) до стратегических расчетов.
Во Франции, Германии и некоторых других ведущих странах так называемой «старой Европы», с одной стороны, понимают, что поражение Украины будет иметь весьма тяжелые последствия для европейского континента. Как только Россия восстановит потрепанный в ходе войны военный потенциал, последует агрессия против государств Балтии, Польши и других стран Центрально-восточной Европы. Однако победа Украины и разгром России также, похоже, не входят в их планы.
Россия рассматривается во Франции и Германии как полезный противовес американскому влиянию." Полностью Никто не в силах воевать К чему ведет наступление на Донбассе, что ВСУ собираются противопоставить армии РФ и как может выглядеть «дипломатия» в этой войне - аналитика от Юрия Федорова (novayagazeta.eu)
Шольц спішить на допомогу.
бо в бундесвері як завжди зайвого немає.....
як ще існує той бундесвер ?
українські птахоферми можеть поставити бундесверу яйці,
але також не раніше листопада
та просрочені, як їхні плісняві Ігли
"Это вопрос, который направлен, в конечном счете, к промышленности. Потому что у нас в распоряжении этих систем нет", - отметил он.
"в шесть часов вечера после войны..."
Лидер оппозиции Фридрих Мерц (ХДС) ранее резко критиковал Шольца за его курс в отношении Украины. Шольц говорит только о том, что Россия не должна выиграть эту войну, а Украина должна выжить, сказал Мерц. Но почему Шольц не говорит, что Украина должна выиграть войну, а Россия должна хотя бы уйти за линию соприкосновения, существовавшую до 24 февраля? «Почему ты не говоришь об этом?» - спросил Мерц.
Вот так эта новость должна звучать полностью
которые обещали Украине. короче врали сначала те куници были уже продани Грекам. Вот такие хитропопие шольцовский состав.
Швеция18%SaabОтвечает за блок обработки данных (БЦВМ) IRIS-T.
Как бы Швейцария снова не заблокировала поставку ракеты IRIS-T.
А якщо і дасть - то запитання у всіх одне - в якому році. Бо це нам було потрібно - на ВЧОРА.
А иначе русские перестанут летать и увеличат количество пусков.
Потом.
А это когда?
Я вам уже ответил.