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Німеччина поставить Україні сучасну систему ППО - IRIS-T, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

iris

Канцлер Олаф Шольц пообіцяв Україні поставку сучасної системи протиповітряної оборони/

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel.

За інформацією видання, Україна отримає зенітний ракетний комплекс IRIS-T.

За словами Шольца, він допоможе надійно захистити українські міста від нальотів російської авіації. Крім того, ЗСУ отримають радар стеження, який зможе виявити артилерію.

Також читайте: Шольца закликають до якнайшвидшої поставки БМП Marder Україні

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+90
яка радість. цікаво в якому році.
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01.06.2022 11:47
+46
Потім виявиться що відправить Греції, а греки нам рогатку самого Геркулеса передасть!
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01.06.2022 11:50
+26
Ага,с БМП он нас уже кинул отправив их в Грецию.Доиграется этот пивной врунишка.
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01.06.2022 11:48
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01.06.2022 17:41 Відповісти
а пукін "нє заругаєт" ?
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01.06.2022 12:51 Відповісти
Ура!
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01.06.2022 12:55 Відповісти
Німеччина поставить Україні ******* систему ППО. Ключове слово ПОСТАВИТЬ!
Якщо Шольцу Путін дозволить...?

"Российское руководство или, по крайней мере, часть его начинает муссировать идею некоего «дипломатического решения». Имеется в виду сначала прекращение огня, что предполагает сохранение войск на занятых ими позициях, затем достижение соглашения о перемирии, которое должно зафиксировать линию фактического контроля, и, наконец, начало дипломатических переговоров.
Последние должны, как размышляют в Москве, закрепить за Россией оккупированные в ходе нынешней войны территории. Замысел примитивен до неприличия, но, тем не менее, он находит понимание и поддержку в Париже, Берлине и некоторых других европейских столицах.

Причин для этого может быть много: от интриг коррумпированной пророссийской пятой колонны и призывов «полезных идиотов» (чего никоим образом нельзя игнорировать) до стратегических расчетов.

Во Франции, Германии и некоторых других ведущих странах так называемой «старой Европы», с одной стороны, понимают, что поражение Украины будет иметь весьма тяжелые последствия для европейского континента. Как только Россия восстановит потрепанный в ходе войны военный потенциал, последует агрессия против государств Балтии, Польши и других стран Центрально-восточной Европы. Однако победа Украины и разгром России также, похоже, не входят в их планы.

Россия рассматривается во Франции и Германии как полезный противовес американскому влиянию." Полностью Никто не в силах воевать К чему ведет наступление на Донбассе, что ВСУ собираются противопоставить армии РФ и как может выглядеть «дипломатия» в этой войне - аналитика от Юрия Федорова (novayagazeta.eu)
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01.06.2022 12:59 Відповісти
Замысел примитивен до неприличия. Це відомо ще від 1 першої зустрічи в бульбії. Але наберає обертів до обговорення. Московія спішить взяти весь днр лнр (включно з Українськими територіями). Цей план - руйнують наші захисники (ЗСУ), допомогають в руйнації Українці, Полякі, Американці. Прибалти і ще дуже великій список країн. Але є помічники московії - перш за все це "банкова" дуже вони хочуть "переговоров" що не день то готові до "переговоров", мрія зазернути в очі царя московії не дає їм спокою.
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01.06.2022 13:47 Відповісти
ми напевно, це не чули .
Шольц спішить на допомогу.
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01.06.2022 13:03 Відповісти
обісьцяв ...тай обісьцяв..тай обісьцявся...
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01.06.2022 13:06 Відповісти
Обіцянка цяцянка
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01.06.2022 13:14 Відповісти
не раніше листопада,
бо в бундесвері як завжди зайвого немає.....

як ще існує той бундесвер ?

українські птахоферми можеть поставити бундесверу яйці,
але також не раніше листопада
та просрочені, як їхні плісняві Ігли
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01.06.2022 16:10 Відповісти
Стесняйся дальше,а у Зели не хочешь спросить когда хоть одну Стугну или Вильху у Луча закажет.Хоть цеха и разбомблены,самое главное люди остались,которые сейчас сидят без работы и которые на территории Польши вполне могут заниматься делом.третий месяц войны а надежды и претензии кому то то за бугром,который нам по большому счету ничего не должен.
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01.06.2022 16:20 Відповісти
Канєшна паставіт. Половіну. Потом
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01.06.2022 13:17 Відповісти
Да-да, в один ангар с Леопардами поставит.
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01.06.2022 13:18 Відповісти
⚡️ В резерве бундесвера нет ракет ПРО и радара систем IRIS-T, которые канцлер Германии Олаф Шольц пообещал доставить Украине в качестве военной помощи, - сказал на брифинге в Берлине представитель Министерства обороны ФРГ.

"Это вопрос, который направлен, в конечном счете, к промышленности. Потому что у нас в распоряжении этих систем нет", - отметил он.
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01.06.2022 19:08 Відповісти
Чемпіон по брехні
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01.06.2022 13:21 Відповісти
Ну хоч мільярд дерев не пообіцяв...
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01.06.2022 17:24 Відповісти
там еще уточнение в конце - "Германия с удовольствием поставит Украине сразу же после окончания войны"))
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01.06.2022 13:22 Відповісти
за любую помощь союзникам спасибо
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01.06.2022 13:24 Відповісти
Ти зараз за слова подякував. А чи буде та допомога - час покаже. От тоді подякуєш союзникам.
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01.06.2022 14:10 Відповісти
Предыдущие комментаторы за слова его ******** и что?
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01.06.2022 16:25 Відповісти
Европейци не касабы - свое слово держат.
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02.06.2022 01:10 Відповісти
позор москалям
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01.06.2022 13:26 Відповісти
Лубянским прихлебаям столько же веры, как и их вожжю.
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01.06.2022 13:36 Відповісти
Це видно саме хуже шо в них є.
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01.06.2022 13:38 Відповісти
Ахахаха...шо, опять? та давайте уже каски))))
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01.06.2022 13:38 Відповісти
Гепарди вже поставила.
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01.06.2022 13:40 Відповісти
Пока что это просто слова
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01.06.2022 13:41 Відповісти
Коли? Надіюсь це відбудеться до закінчення війни...
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01.06.2022 13:44 Відповісти
сначала дай потом скажи дал
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01.06.2022 13:50 Відповісти
Не тягніть кота за яйця.
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01.06.2022 13:50 Відповісти
А що фрау шрьодериха/меркель? Мовчить як нашкодивша кицька? Мордою в гі.но як котів її пора тикати.
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01.06.2022 14:00 Відповісти
А я вам січас разкажу када дам зрк можєт біть,патом,када нібуть,навєрноє!
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01.06.2022 14:06 Відповісти
Коли? Бо такі обіцянки ми чуємо вже два місяці. Обіцяти німці гарно вміють.
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01.06.2022 14:08 Відповісти
Я обещаю обещать не переставая обещать.... ТЬФУ!
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01.06.2022 14:10 Відповісти
Уже немецкий министр обороны заявил, что к этим комплексам нет ракет и их надо заказывать.
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01.06.2022 14:12 Відповісти
за свідченням Вild Німеччина передасть системи не раніше листопада:

"в шесть часов вечера после войны..."
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01.06.2022 14:14 Відповісти
підгорає у путінферштейна

Лидер оппозиции Фридрих Мерц (ХДС) ранее резко критиковал Шольца за его курс в отношении Украины. Шольц говорит только о том, что Россия не должна выиграть эту войну, а Украина должна выжить, сказал Мерц. Но почему Шольц не говорит, что Украина должна выиграть войну, а Россия должна хотя бы уйти за линию соприкосновения, существовавшую до 24 февраля? «Почему ты не говоришь об этом?» - спросил Мерц.
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01.06.2022 14:19 Відповісти
Трепло.
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01.06.2022 14:15 Відповісти
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01.06.2022 14:15 Відповісти
Спасибо Германии!
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01.06.2022 14:15 Відповісти
За що? За те, що вже почали розраховуватися із рашкою *******?
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01.06.2022 18:01 Відповісти
на тобі ********
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01.06.2022 14:19 Відповісти
Журналісти все вірно переклали? Чи не було слова "може"?
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01.06.2022 14:31 Відповісти
З такою їх допомогою, буде Захід Німеччині допомогати ППО.
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01.06.2022 14:41 Відповісти
... ток в резерве минобороны ФРГ их нет, получать будите от производителя, ну может к ноябрю неизвестно какого года!
Вот так эта новость должна звучать полностью
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01.06.2022 15:03 Відповісти
Нажаль...Ніхто вже нащадкам фашистів не вірить..брехло пропутінське
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01.06.2022 15:07 Відповісти
Шольц говорит, что он ПЕРЕДАСТ.

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01.06.2022 15:16 Відповісти
КОГДА !?
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01.06.2022 15:20 Відповісти
ВСЕГДА
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01.06.2022 16:30 Відповісти
Обіцяного Шольцем три роки чекають...
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01.06.2022 15:52 Відповісти
Ето советские БМП1А1 ОСТ начало 60 года сверху закреплёним ЗУ 2×23×152 мм тоже советские, видно крепежние больти немецкие. За этот хлам дают те БМП Marder 1A3.
которые обещали Украине. короче врали сначала те куници были уже продани Грекам. Вот такие хитропопие шольцовский состав.
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01.06.2022 16:01 Відповісти
И шо тебе не нравится,ты хоть в курсе на чем наши пацаны ездят?ЗУшка на БМП это *******
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01.06.2022 16:28 Відповісти
Я знаю что такое болтами приклеплённий зу на бмп. и не строй фантазии что ти будешь на ходу сидя как вишенка на торте что нибудь полезное для пацанов делать, просто будешь передвижной мишенной, которой можно снять дробовиком или даже бейсбольной битой.поими такая компоновка два в одном, десант + зу чтоб зади не тарчал и не мешал десанту да еще екномия транспорта .потом в укритие и отдуда огонь зарядился выскочил опять огнь. так что тачанка из него не ахти . вообще слово сказал делай, ти лидер страни или бабка на табуретке торгующая семечками.
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01.06.2022 17:41 Відповісти
танунах!
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01.06.2022 16:05 Відповісти
Я не вірю.
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01.06.2022 16:08 Відповісти
IRIS-T это не комплекс а ракета класса «воздух-воздух» малой дальности. Разработка велась под руководством Германии кооперацией из 6 стран-участниц

Швеция18%SaabОтвечает за блок обработки данных (БЦВМ) IRIS-T.

Как бы Швейцария снова не заблокировала поставку ракеты IRIS-T.
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01.06.2022 16:22 Відповісти
По данным немецких СМИ, речь идет о системе IRIS-T SLM.
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01.06.2022 16:29 Відповісти
Этот шольц не только лжец но и трусливый баламуть. посмотрите пока первую сау и вторую бмп враню, обрабатывает человеческий мозг запускает третю, пво! а следушая что самолёт тайфун? или сразу капитуляция росии? ах ты сукин сын!
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01.06.2022 16:34 Відповісти
З німцями, як з кацапами, до тих пір поки не побачу - то і не повірю. І думаю що знову знайдуть щось або когось зо не дасть цього зробити.
А якщо і дасть - то запитання у всіх одне - в якому році. Бо це нам було потрібно - на ВЧОРА.
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01.06.2022 16:38 Відповісти
Вобще, мне кажется или он на покоиного а.аилозовича, похож?
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01.06.2022 16:42 Відповісти
На ліверну ковбасу...
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01.06.2022 16:44 Відповісти
Що поставить,це добре,тільки одне ,але ДУЖЕ ВАЖЛИВЕ питання,КОЛИ ?
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01.06.2022 16:43 Відповісти
обіцянки - цяцянки, а мені, дурі, радість
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01.06.2022 16:45 Відповісти
Уже все дали заднюю ракет нет и нет радаров
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01.06.2022 16:51 Відповісти
Одну и только в 2222 году.
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01.06.2022 16:55 Відповісти
одразу, як Україна поставить німцям підгузники? Чи вам клізьму?
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01.06.2022 17:15 Відповісти
Ага, казав пан - кожух дам...
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01.06.2022 17:30 Відповісти
Сегодня карлик позвонит в Берлин, завтра поставки отменят. Они так играют в политику и пугают друг дружк, а люди реально гибнут на поле брани.
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01.06.2022 17:33 Відповісти
Надеюсь она также эффективна против ракет.
А иначе русские перестанут летать и увеличат количество пусков.
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01.06.2022 17:59 Відповісти
Глибока "стурбованісь"-глибока "обіцянка"=нуль допомоги на виході!
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01.06.2022 18:00 Відповісти
Не зря Великобритания из Евросоюза рванула. союз где лидери старие наследственние Б--и и в прямом в переносном, нечего ловить.
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01.06.2022 18:17 Відповісти
Спасибо немцам хоть гранатометы хорошие поставляют и боеприпасы к ним. В принципе нам ни немцы ни французы ни итальянцы ничего не должны, это их добрая воля поставить нам оружие или нет. Кто нам виноват, что в 2019 "зрителт квартала" выбрали вместо руководителя страны ватноголового членограя, который гробил на радость москалям нашу оборонку, а бабло вместо ракетных программ, вместо новых гаубиц натовского стандарта и танкостроения закатывал в асфальт?
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01.06.2022 18:55 Відповісти
kelt kant или как тебя там зовут,спасибо русским фашистам хотел сказать, да от тебя русной воняет,ты иван себя раскрил руководителем страны назвали в СССР а ти сукин синь живёш в свободной стране.на таких продажных сук надеялис орки ,слава богу что вас там мало а скоро вобше не станет на свете, ублюдки кацапские.после кучми,януковича,порошенко хаят на зеленского?гандила ты а не еМануил кант.
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02.06.2022 00:24 Відповісти
Скажу, як спеціаліст. Від "нальотів саме авіації" страждають прифронтові міста. ДЛя них це непоганий дах, але, зовсім, не авбсолютний.Закривати небо потрібно від ракет і носіїв цих ракет, з далекодією від 300 км. Найкраще з цією задачею справляються Patriots(останніх версій) and Aegis, яких ми, боюсь не отримаємо. І знову хочеться запитати їбонуту зелень : " А що з перспективними розробками власних систем ППО\ПРО. Чи уклоніст про них і не чув?
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01.06.2022 19:01 Відповісти
продинамят ( ****** ) в очередной раз как всегда .
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01.06.2022 19:50 Відповісти
Когда?
Потом.
А это когда?
Я вам уже ответил.
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01.06.2022 19:54 Відповісти
Шольц и зеленский стоят друг друга. Обыдва брехуны
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01.06.2022 20:26 Відповісти
Нынешний Офис Президента может и дальше оскорблять и унижать Германию, Ермак может тренировать свое остроумие. Банковая приложила громадные усилия на словесную демонизацию Германии. Но жизнями по 200-300 человек в день за "улитку" будет платить украинский солдат. Это потому что пиар важнее коррупции.
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01.06.2022 21:15 Відповісти
takeshi kovach или иван. шредер,меркел,штаинмаиер, шольц вот оскорбление и унижение германии.А оружие от них к твоему раддстю всеровно не будет,радуися ****.
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02.06.2022 01:01 Відповісти
откуда взял эти цифри 200-300 ? а я понял ти об кацапов-земляков.
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02.06.2022 01:08 Відповісти
200 300 это слова Зеленского. Не вижу повода к радости. Оружие и боеприпасы с Германии несмотря на потуги Банковой все обосрать, пока идет. Радуйся ******* путинская.
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02.06.2022 01:52 Відповісти
НАМ 24 "ПАТРІОТА" ПОТРІБНО. НА КОЖНУ ОБЛАСТЬ УКРАЇНИ.
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01.06.2022 21:18 Відповісти
а что там с касками?
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02.06.2022 00:17 Відповісти
С нетерпением жду когда танки с крестами будут крошить танков с звёздами.вот тогда будет в московие массовей падёж баранов.
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02.06.2022 00:44 Відповісти
Та робіть вже ШВИДШЕ!!!
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02.06.2022 01:34 Відповісти
Тобі лікарі дозволяли всіляку херню писати? Прийми заспокійливого та йди спати, воин света.
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02.06.2022 06:06 Відповісти
Свежо предание, да верится с трудом.
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02.06.2022 06:01 Відповісти
Чергове бла-бла шольца.
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02.06.2022 06:21 Відповісти
Удивительный вы человек, господин Шольц (с)
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02.06.2022 06:41 Відповісти
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