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Войска РФ из артиллерии обстреливают Николаев, - Сенкевич
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты ведут артиллерийские обстрелы Николаева.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Артиллерийский обстрел! 14:45. В городе раздаются взрывы! Прошу всех быть максимально осторожными! Держитесь подальше от окон!" – говорится в сообщении.
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показать весь комментарий01.06.2022 14:52
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показать весь комментарий01.06.2022 15:06
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Поэтому поставки могут идти напрямую от предприятий, заявили в Минобороны Германии.
История с мифическими поставками Германией вооружения Украине становится все "чудесатее".
У Мордора их около 200 шт. всего. Думаю, что в боевом состоянии не более 50-и. И не факт, что все эти 50 шт. были отправлены в Украину. Думаю, отправили не более 30.
Остальные на консервации. Восстанавливать их будут много месяцев.