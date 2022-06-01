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Войска РФ из артиллерии обстреливают Николаев, - Сенкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

Рашисты ведут артиллерийские обстрелы Николаева.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Артиллерийский обстрел! 14:45. В городе раздаются взрывы! Прошу всех быть максимально осторожными! Держитесь подальше от окон!" – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+4
Невжеж так орки близько, що зі звичайної арти обстрілюють?
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01.06.2022 14:52
+4
Якщо ми не зупинимо їх, то вони не зупиняться ніколи...
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01.06.2022 15:00
+3
В Минобороны ФРГ заявили, что у них нет в резерве ракет для системы ПВО IRIS-T и радаров, которые Киеву пообещал канцлер Шольц.

Поэтому поставки могут идти напрямую от предприятий, заявили в Минобороны Германии.

История с мифическими поставками Германией вооружения Украине становится все "чудесатее".
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01.06.2022 15:06
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Невжеж так орки близько, що зі звичайної арти обстрілюють?
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01.06.2022 14:52 Ответить
Не совсем обычной. Вроде из 203мм Пионов гасят неприцельно. Ищут откуда.
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01.06.2022 15:04 Ответить
24 км в самой близкой точке.
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01.06.2022 15:09 Ответить
Это ж в какой точке? И прежде чем ответить - я из Николаева.
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01.06.2022 17:52 Ответить
Від окупованної Любомирівці до околиц Миколаєва - 21 км. Можно гадити Піонами та Гіацинтами.
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01.06.2022 19:57 Ответить
То є правда. Їбашать ******* як орки. Вибачаюся за мат...
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01.06.2022 14:52 Ответить
Гатять через кожні дві-три хвилини, скоріше всього "піонами". Місто фактично завмерло!
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01.06.2022 14:52 Ответить
Уже артой до Николаева достают. А как приятно было читать новости месяц назад. Отправили москву на дно, взрывали склады бк и нефтебазы в свинарнике, крошили целые бтгры, захватывая пво и документацию командования со спецсвязью.
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01.06.2022 14:55 Ответить
русня ще в березні намагалася оточити Миколаїв і зайти в місто, але були відкинуті. І вже місяць обстрілюють місто реактивною артилерією з відстані 30-40 км майже кожен день.
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01.06.2022 15:06 Ответить
Они и зашли в город на танках. Только они не предполагали что ненадолго. Прожарили всех прямо на Центральном проспекте.
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01.06.2022 16:50 Ответить
Якщо ми не зупинимо їх, то вони не зупиняться ніколи...
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01.06.2022 15:00 Ответить
В Минобороны ФРГ заявили, что у них нет в резерве ракет для системы ПВО IRIS-T и радаров, которые Киеву пообещал канцлер Шольц.

Поэтому поставки могут идти напрямую от предприятий, заявили в Минобороны Германии.

История с мифическими поставками Германией вооружения Украине становится все "чудесатее".
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01.06.2022 15:06 Ответить
Особенно если учесть, что ни одно предприятие ВПК Германии не подтвердило ни один контракт с Украиной.
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01.06.2022 15:26 Ответить
Это не первый стеб Германии сначала обещаем танки Леопард потом гаубицы и ПВО а потом дает заднюю правда не только она.
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01.06.2022 16:36 Ответить
Виявляється у них ні фіга немає. а Трамп був правий коли казав, що деякі країни НАТО не витрачають на озброєння неохідний мінімум.
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01.06.2022 15:28 Ответить
"Пион" - очень серьезная САУ. И дальнобойная и очень разрушительная.
У Мордора их около 200 шт. всего. Думаю, что в боевом состоянии не более 50-и. И не факт, что все эти 50 шт. были отправлены в Украину. Думаю, отправили не более 30.
Остальные на консервации. Восстанавливать их будут много месяцев.
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01.06.2022 15:37 Ответить
Когда же наша артилерия начнет отвечать?
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01.06.2022 16:16 Ответить
коли закінчать будувати дороги і побудують САУ і снаряди для них.
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01.06.2022 17:25 Ответить
 
 