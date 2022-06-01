Войска РФ из артиллерии обстреливают Николаев, - Сенкевич

Рашисты ведут артиллерийские обстрелы Николаева.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Артиллерийский обстрел! 14:45. В городе раздаются взрывы! Прошу всех быть максимально осторожными! Держитесь подальше от окон!" – говорится в сообщении.

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