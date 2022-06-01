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Війська РФ з артилерії обстрілюють Миколаїв, - Сєнкевич
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Рашисти ведуть артилерійський обстріл Миколаєва.
Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Артилерійський обстріл! 14:45. У місті лунають вибухи! Прошу всіх бути максимально обережними! Тримайтесь подалі від вікон!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Харьков Сумской
показати весь коментар01.06.2022 14:52
+4 Petrov Viktor
показати весь коментар01.06.2022 15:00
+3 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар01.06.2022 15:06
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Поэтому поставки могут идти напрямую от предприятий, заявили в Минобороны Германии.
История с мифическими поставками Германией вооружения Украине становится все "чудесатее".
У Мордора их около 200 шт. всего. Думаю, что в боевом состоянии не более 50-и. И не факт, что все эти 50 шт. были отправлены в Украину. Думаю, отправили не более 30.
Остальные на консервации. Восстанавливать их будут много месяцев.