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Війська РФ з артилерії обстрілюють Миколаїв, - Сєнкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Рашисти ведуть артилерійський обстріл Миколаєва.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Артилерійський обстріл! 14:45. У місті лунають вибухи! Прошу всіх бути максимально обережними! Тримайтесь подалі від вікон!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Поліція Миколаєва затримала підозрювану в колабораціонізмі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Невжеж так орки близько, що зі звичайної арти обстрілюють?
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01.06.2022 14:52
+4
Якщо ми не зупинимо їх, то вони не зупиняться ніколи...
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01.06.2022 15:00
+3
В Минобороны ФРГ заявили, что у них нет в резерве ракет для системы ПВО IRIS-T и радаров, которые Киеву пообещал канцлер Шольц.

Поэтому поставки могут идти напрямую от предприятий, заявили в Минобороны Германии.

История с мифическими поставками Германией вооружения Украине становится все "чудесатее".
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01.06.2022 15:06
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Невжеж так орки близько, що зі звичайної арти обстрілюють?
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01.06.2022 14:52 Відповісти
Не совсем обычной. Вроде из 203мм Пионов гасят неприцельно. Ищут откуда.
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01.06.2022 15:04 Відповісти
24 км в самой близкой точке.
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01.06.2022 15:09 Відповісти
Это ж в какой точке? И прежде чем ответить - я из Николаева.
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01.06.2022 17:52 Відповісти
Від окупованної Любомирівці до околиц Миколаєва - 21 км. Можно гадити Піонами та Гіацинтами.
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01.06.2022 19:57 Відповісти
То є правда. Їбашать ******* як орки. Вибачаюся за мат...
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01.06.2022 14:52 Відповісти
Гатять через кожні дві-три хвилини, скоріше всього "піонами". Місто фактично завмерло!
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01.06.2022 14:52 Відповісти
Уже артой до Николаева достают. А как приятно было читать новости месяц назад. Отправили москву на дно, взрывали склады бк и нефтебазы в свинарнике, крошили целые бтгры, захватывая пво и документацию командования со спецсвязью.
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01.06.2022 14:55 Відповісти
русня ще в березні намагалася оточити Миколаїв і зайти в місто, але були відкинуті. І вже місяць обстрілюють місто реактивною артилерією з відстані 30-40 км майже кожен день.
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01.06.2022 15:06 Відповісти
Они и зашли в город на танках. Только они не предполагали что ненадолго. Прожарили всех прямо на Центральном проспекте.
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01.06.2022 16:50 Відповісти
Якщо ми не зупинимо їх, то вони не зупиняться ніколи...
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01.06.2022 15:00 Відповісти
В Минобороны ФРГ заявили, что у них нет в резерве ракет для системы ПВО IRIS-T и радаров, которые Киеву пообещал канцлер Шольц.

Поэтому поставки могут идти напрямую от предприятий, заявили в Минобороны Германии.

История с мифическими поставками Германией вооружения Украине становится все "чудесатее".
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01.06.2022 15:06 Відповісти
Особенно если учесть, что ни одно предприятие ВПК Германии не подтвердило ни один контракт с Украиной.
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01.06.2022 15:26 Відповісти
Это не первый стеб Германии сначала обещаем танки Леопард потом гаубицы и ПВО а потом дает заднюю правда не только она.
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01.06.2022 16:36 Відповісти
Виявляється у них ні фіга немає. а Трамп був правий коли казав, що деякі країни НАТО не витрачають на озброєння неохідний мінімум.
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01.06.2022 15:28 Відповісти
"Пион" - очень серьезная САУ. И дальнобойная и очень разрушительная.
У Мордора их около 200 шт. всего. Думаю, что в боевом состоянии не более 50-и. И не факт, что все эти 50 шт. были отправлены в Украину. Думаю, отправили не более 30.
Остальные на консервации. Восстанавливать их будут много месяцев.
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01.06.2022 15:37 Відповісти
Когда же наша артилерия начнет отвечать?
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01.06.2022 16:16 Відповісти
коли закінчать будувати дороги і побудують САУ і снаряди для них.
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01.06.2022 17:25 Відповісти
 
 