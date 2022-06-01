Украина и Польша впервые проведут межправительственные консультации в широком формате

В Киеве в среду состоятся первые межправительственные консультации Украины и Польши в расширенном формате, по итогам которых стороны подпишут ряд двусторонних документов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью польскому телеканалу TVP INFO заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, правительства Украины и Польши проведут "первые в истории межправительственные консультации в столь широком формате" по открытию границ и въезду из Украины на таможенную территорию ЕС.

"Ключевыми направлениями будет улучшение сотрудничества пограничных служб, а также процедур, связанных с единым таможенным контролем, когда речь идет о пересечении границы. В основном это касается транзита товаров через Польшу в Украину и из Украины, а также других вопросов, в частности, дипломатической поддержки и поддержки Польшей усилий Украины по вступлению в ЕС", – сказал Шмыгаль.

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Он также отметил, что Польша одна из первых поддержала Украину оружием и подчеркнул активное сотрудничество с польским правительством.

Информацию о проведении украино-польских консультаций в среду подтвердили и в правительстве Польши.

"Сегодня в Киеве состоятся польско-украинские межправительственные консультации. Польша – первая страна после февральского вторжения России, которая встретится с правительством Украины в этом формате", – написал представитель польского правительства Петр Мюллер в Twitter.