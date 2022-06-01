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Новини Політика України
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Польща (5153) Україна (5204) Денис Шмигаль (2699)

Україна та Польща вперше проведуть міжурядові консультації в широкому форматі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

польща

У Києві в середу відбудуться перші міжурядові консультації України і Польщі в розширеному форматі, за підсумками яких сторони підпишуть низку двосторонніх документів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю польському телеканалу TVP INFO заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, уряди України і Польщі проведуть "перші в історії міжурядові консультації в такому широкому форматі" щодо відкриття кордонів та в'їзду з України на митну територію ЄС.

"Ключовими напрямками буде покращення співпраці прикордонних служб, а також процедур, пов’язаних з єдиним митним контролем, коли йдеться про перетин кордону. В основному це стосується транзиту товарів через Польщу в Україну та з України, а також інших питань, зокрема дипломатичної підтримки та підтримки Польщею зусиль України щодо вступу до ЄС", - сказав Шмигаль.

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Він також зазначив, що Польща однією з перших підтримала Україну зброєю, і підкреслив активну співпрацю з польським урядом.

Інформацію про проведення українсько-польських консультацій у середу підтвердили і в уряді Польщі.

"Сьогодні в Києві відбудуться польсько-українські міжурядові консультації. Польща – перша країна після лютневого вторгнення Росії, яка зустрінеться з урядом України у цьому форматі", – написав речник польського уряду Пьотр Мюллер у Twitter.
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Вивчаємо польську мову.
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01.06.2022 15:34 Відповісти
без проблем
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01.06.2022 15:56 Відповісти
Річ Посполита -2
федеративна республіка Польщі, України, Литви, Білорусі
страшний сон московитів

можем павтаріть 1612 рік !
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01.06.2022 15:36 Відповісти
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01.06.2022 15:36 Відповісти
Поляки вірні друзі українців.
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01.06.2022 17:33 Відповісти
 
 