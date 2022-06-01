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Оккупанты из Кинбурнской косы обстреляли "Градами" Очаков, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

град

Оккупанты из Кинбурнской косы из РСЗО "Град" обстреляли город Очаков Николаевской области.

Об этом сообщило оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что для коррекции огня и оценки результатов огневого налета противник дважды запускал беспилотники.

В результате удара разрушен частный дом, существенно поврежден портовый морской буксир и иностранное гражданское грузовое судно. Пожар удалось потушить. По предварительной информации, ранения получил один человек.

Читайте также: Российские оккупанты обстреляли Очаков запрещенными кассетными снарядами с целью дискредитировать ВСУ, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+16
Послушайте меня. Военного эксперта: метиловый спирт наше все. в каждой хате откуда люди отходят на столе должно стоять с закусью желательно!!!
Лучше всяких реактивных систем и прочей дрочи. Оккупант заходит. Видит вотку. Пьет ее. слепнет нахер как минимум и у него отказывают внутреннии
органы. Я понимаю, что видимо это запрещено жванецкой конвекцией, но похер.
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01.06.2022 19:55
+6
твари они и везде твари - рука не дрогнет убить руского...
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01.06.2022 20:05
+4
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01.06.2022 20:25
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Послушайте меня. Военного эксперта: метиловый спирт наше все. в каждой хате откуда люди отходят на столе должно стоять с закусью желательно!!!
Лучше всяких реактивных систем и прочей дрочи. Оккупант заходит. Видит вотку. Пьет ее. слепнет нахер как минимум и у него отказывают внутреннии
органы. Я понимаю, что видимо это запрещено жванецкой конвекцией, но похер.
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01.06.2022 19:55 Ответить
А якщо вони хазяїна з хазяйкою заставлять випити першими?
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01.06.2022 20:16 Ответить
"в каждой хате откуда люди отходят"
Гарна пропозиція.
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01.06.2022 20:26 Ответить
окупация хуже...
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01.06.2022 20:47 Ответить
Сначала угощать этиловым, а когда подопьют, наливать метиловый
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01.06.2022 22:46 Ответить
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01.06.2022 20:25 Ответить
пестицид первой категории опасности , их много , можно и в водку добавить, и в салат, не почувствует, а через 2-3 месяца рак , отказ почек, белокровие, ну и с желудком беда , медленно , мучительно, сдохнет кацап.
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01.06.2022 20:28 Ответить
ты уже тут? а может у тебя фирмочка по его производству?
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01.06.2022 20:44 Ответить
твари они и везде твари - рука не дрогнет убить руского...
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01.06.2022 20:05 Ответить
еще один изнасилованный заповедник(
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01.06.2022 20:46 Ответить
Очаків виявляється наш? свинособакам не по зубам!!
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01.06.2022 21:34 Ответить
 
 