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війна (56365) Миколаївська область (1821) обстріл (21033) Очаків (183)

Окупанти з Кінбурнської коси обстріляли "Градами" Очаків, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

град

Окупанти з Кінбурнської коси з РСЗО "Град" обстріляли місто Очаків Миколаївської області.

Про це повідомило оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що для коригування вогню та оцінки результатів вогневого нальоту супротивник двічі запускав безпілотники.

Внаслідок удару зруйновано приватний будинок, суттєво пошкоджено портовий морський буксир та іноземне цивільне вантажне судно. Пожежу вдалося загасити. За попередньою інформацією, поранення отримала одна людина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли Очаків забороненими касетними снарядами з метою дискредитувати ЗСУ, - ОК "Південь"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
Послушайте меня. Военного эксперта: метиловый спирт наше все. в каждой хате откуда люди отходят на столе должно стоять с закусью желательно!!!
Лучше всяких реактивных систем и прочей дрочи. Оккупант заходит. Видит вотку. Пьет ее. слепнет нахер как минимум и у него отказывают внутреннии
органы. Я понимаю, что видимо это запрещено жванецкой конвекцией, но похер.
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01.06.2022 19:55
+6
твари они и везде твари - рука не дрогнет убить руского...
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01.06.2022 20:05
+4
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01.06.2022 20:25
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Послушайте меня. Военного эксперта: метиловый спирт наше все. в каждой хате откуда люди отходят на столе должно стоять с закусью желательно!!!
Лучше всяких реактивных систем и прочей дрочи. Оккупант заходит. Видит вотку. Пьет ее. слепнет нахер как минимум и у него отказывают внутреннии
органы. Я понимаю, что видимо это запрещено жванецкой конвекцией, но похер.
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01.06.2022 19:55 Відповісти
А якщо вони хазяїна з хазяйкою заставлять випити першими?
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01.06.2022 20:16 Відповісти
"в каждой хате откуда люди отходят"
Гарна пропозиція.
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01.06.2022 20:26 Відповісти
окупация хуже...
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01.06.2022 20:47 Відповісти
Сначала угощать этиловым, а когда подопьют, наливать метиловый
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01.06.2022 22:46 Відповісти
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01.06.2022 20:25 Відповісти
пестицид первой категории опасности , их много , можно и в водку добавить, и в салат, не почувствует, а через 2-3 месяца рак , отказ почек, белокровие, ну и с желудком беда , медленно , мучительно, сдохнет кацап.
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01.06.2022 20:28 Відповісти
ты уже тут? а может у тебя фирмочка по его производству?
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01.06.2022 20:44 Відповісти
твари они и везде твари - рука не дрогнет убить руского...
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01.06.2022 20:05 Відповісти
еще один изнасилованный заповедник(
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01.06.2022 20:46 Відповісти
Очаків виявляється наш? свинособакам не по зубам!!
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01.06.2022 21:34 Відповісти
 
 