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Окупанти з Кінбурнської коси обстріляли "Градами" Очаків, - ОК "Південь"
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Окупанти з Кінбурнської коси з РСЗО "Град" обстріляли місто Очаків Миколаївської області.
Про це повідомило оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що для коригування вогню та оцінки результатів вогневого нальоту супротивник двічі запускав безпілотники.
Внаслідок удару зруйновано приватний будинок, суттєво пошкоджено портовий морський буксир та іноземне цивільне вантажне судно. Пожежу вдалося загасити. За попередньою інформацією, поранення отримала одна людина.
Топ коментарі
+16 Підлога Маккартні
показати весь коментар01.06.2022 19:55
+6 Денис Дмитриенко
показати весь коментар01.06.2022 20:05
+4 izzabaru
показати весь коментар01.06.2022 20:25
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Лучше всяких реактивных систем и прочей дрочи. Оккупант заходит. Видит вотку. Пьет ее. слепнет нахер как минимум и у него отказывают внутреннии
органы. Я понимаю, что видимо это запрещено жванецкой конвекцией, но похер.
Гарна пропозиція.