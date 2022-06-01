На Херсонщине ВСУ уже освободили более 20 населенных пунктов, - ОВА

На Херсонщине со стороны Днепропетровской области освобождены более 20 населенных пунктов.

Об этом глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Со (стороны) Днепропетровской области освобождены более 20 населенных пунктов", - сказал Лагута.

Он подчеркнул, что ВСУ продолжают идти вперед, освобождая Херсонщину.

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Также Лагута отметил, что Херсонщину покинули около 50% населения.