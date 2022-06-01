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На Херсонщине ВСУ уже освободили более 20 населенных пунктов, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

На Херсонщине со стороны Днепропетровской области освобождены более 20 населенных пунктов.

Об этом глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Со (стороны) Днепропетровской области освобождены более 20 населенных пунктов", - сказал Лагута.

Он подчеркнул, что ВСУ продолжают идти вперед, освобождая Херсонщину.

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Также Лагута отметил, что Херсонщину покинули около 50% населения.
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Топ комментарии
+48
Борислав Береза, з окопу:
"Феерический мудак и одновременно Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута, который сбежал в первые же часы из области, как сцыкло, в эфире национального телемарафона заявил, что со стороны Днепропетровской области были освобождены более 20 населенных пунктов региона.
В вечерней сводке Генштаба об этом ни слова. Потому что так надо. Но мудак, который сбежал и бросил область пытается хвйповать и говорит то, что не надо говорить по многим причинам. Задолбали эти хайпожоры. Пусть лучше расскажет, как сбежал и почему русня прошла через Чонгар? Или про это он будет молчать? Лучше пусть молчит о другом".
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01.06.2022 20:11
+27
Дуже дуже дякую...(вибачте за егоізм)
Віримо в ЗСУ
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01.06.2022 20:10
+24
Зелений зрадник здав Херсон без бою, а тепер воїни кладуть свої життя щоб його звільнити.
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01.06.2022 20:26
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Дуже дуже дякую...(вибачте за егоізм)
Віримо в ЗСУ
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01.06.2022 20:10 Ответить
Борислав Береза, з окопу:
"Феерический мудак и одновременно Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута, который сбежал в первые же часы из области, как сцыкло, в эфире национального телемарафона заявил, что со стороны Днепропетровской области были освобождены более 20 населенных пунктов региона.
В вечерней сводке Генштаба об этом ни слова. Потому что так надо. Но мудак, который сбежал и бросил область пытается хвйповать и говорит то, что не надо говорить по многим причинам. Задолбали эти хайпожоры. Пусть лучше расскажет, как сбежал и почему русня прошла через Чонгар? Или про это он будет молчать? Лучше пусть молчит о другом".
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01.06.2022 20:11 Ответить
Они в первые дни не только прошли Чонгар, но были уже в Киеве и в центр Харькова штурмовали.
Объясни мне, как минирование Чонгара помогло бы от захвата Киева и Харькова в первые дни?
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01.06.2022 20:23 Ответить
За напрямки на Київ і Харків Лагута не відповідав. Там "постаралися" інші. Такі ж самі, а, може, ще крутіші начальники.
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01.06.2022 20:26 Ответить
Так ніхто ж вихвалявся, що в нас замінована Чорнобильська зона, через яку до Києва рукою подати. Плюс з території РБ нападу не очували. Стосовно Харкова, так там також не було заміновано і раніше. А відстань від кордону всього 20 км.

Тому, твої порівняння з Кримським напрямкам, м'яко кажучи, не в тему. Київ і Харків не готувався до вторгнення, а Херсон готувався. В результаті, Київ і Харків вдалося захистити, а Херсон в перші дні вже окупували.
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01.06.2022 20:33 Ответить
Каким местом тут Киев до Херсона? шо ты мелишь? Киев держали войска, а с Херсона все вывели, тероборону расформировали. Разминирование Чонгара было произведено перед самым вторжением. Мост Херсонский был заминирован с 2014 года но его не взорвали.
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01.06.2022 20:40 Ответить
Хто порівнює Київ і Харків з Херсоном - явно не сповна розуму. Я з Києва і точно знаю, що його захищали і власними очима бачив як це робилося. Харків також захищали і ворог в місті не був. Хіба що, ДРГ.

А от Херсон, Нова Каховка, Енергодар, Мелітополь...Тільки мирні люди без зброї перекривали дороги.

Я не кажу, що в ЗСУ тоді була можливість тримати всі напрямки. Та хоча б підірвати вихід з Криму можна було? Створити ТРО в області можна було? Риторичні питання.
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01.06.2022 20:48 Ответить
Не только Антоновский мост был заминирован - там все мосты были заминированы и в первую очередь мост на выходе с Чонгара - но был взорван только один - ценой жизни морпеха героя Виталия Скакуна.
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01.06.2022 21:23 Ответить
мінування Чонгару дозволило б не випустити їх так швидко з Криму, та перемолоти значну частину їх сил вже на виході з півострова. Відповідно, лінія фронту в нас була би коротшою на сотні й сотні кілометрів. Відповідно, наші сили були б менш розпорошені й на більшій частині території ми б стигли провести мобілізацію та розгортання додаткових резервів, і ще багато -багато чого. Не кажучи вже про запобігання захвату ЗАЕС чи оточення Маріуполя, чи втрату стратегічних портів на Азові, захват яких дозволив перекидати ворогові війська на континентальну частину України взагалі без обмежень. То ж ви й в правду цього не розумієте, чи лише вдаєте?
Ну а Київ і Харків, як, загалом, й Суми, й Чернігів взагалі були майже не прикриті (хіба що, трохи, за винятком Харкова), там деякі бригади, котрі встигли підтягнутися, вступали в бій "з коліс" - тому ворог так швидко й дістався цих міст. Північ так само залишили практично голою, без укріплень, як і Південь.
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01.06.2022 20:43 Ответить
Юг захвачен,на подвалах и закатованы тысячи патриотов,22000 мирняка погибло в Марике,город развален,Азов в плену,миллиардные потери,крупнейшая АЭС Европы захвачена,а зебилоиды все своего полководца отбеливают.ну Нахера быть такими ублюдками!?
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01.06.2022 20:59 Ответить
Почитай, як таких їх куратор інструктує: "Ексклюзивне інтерв'ю радника голови Офісу президента ....", зокрема, таку частину тої брехні - "Рішення Порошенка в 2015/16рр стали однією з причин війни"
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01.06.2022 21:34 Ответить
Мариуполю бы помогло. Мелитополю, Бердянску, Пологам, Гуляйполю, Орехову, всей Херсонской области. Или Украина состоит только из Киева и Харькова?
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01.06.2022 20:56 Ответить
Весь юг страны сдали. Только отсталые и зомбированные этого не понимают.
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01.06.2022 21:02 Ответить
А почему Борислав Береза от повесток убегал, ему уже 60? Вот уж не знал.
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02.06.2022 00:37 Ответить
це повідомлення сумнівного змісту було вкинуте в інформпростір ще 11 травня.
https://gordonua.com/ukr/news/war/zsu-zvilnili-blizko-20-naselenih-punktiv-u-hersonskij-oblasti-ova-1608466.html
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01.06.2022 20:15 Ответить
так потихеньку і звільнимо всю Україну включаючи Крим (на папері)
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01.06.2022 20:26 Ответить
може бути...
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01.06.2022 20:34 Ответить
этим "радникам" , "арестовичам" и прочим "админструаторам" нужно языки отрезать.
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01.06.2022 20:22 Ответить
Боріслав Береза

Феерический мудак и одновременно Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута, который сбежал в первые же часы из области, как сцыкло, в эфире национального телемарафона заявил, что со стороны Днепропетровской области были освобождены более 20 населенных пунктов региона.

В вечерней сводке Генштаба об этом ни слова. Потому что так надо. Но мудак, который сбежал и бросил область пытается хвйповать и говорит то, что не надо говорить по многим причинам. Задолбали эти хайпожоры. Пусть лучше расскажет, как сбежал и почему русня прошла через Чонгар? Или про это он будет молчать? Лучше пусть молчит о другом.
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01.06.2022 20:22 Ответить
До речі, Береза якось в ТЛГ проговорився, що він воює на Запоріжжі... можливо, і наступає на Каховку...
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01.06.2022 20:28 Ответить
Взагалі то він же сказав що його перевели
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01.06.2022 22:10 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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01.06.2022 20:24 Ответить
Гарна новина! Слава ЗСУ!
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01.06.2022 20:25 Ответить
Зелений зрадник здав Херсон без бою, а тепер воїни кладуть свої життя щоб його звільнити.
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01.06.2022 20:26 Ответить
11Дшб. Улан Уде. Бурятов шкварят
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01.06.2022 21:02 Ответить
Здається, що це брехня. Якщо про це заявив голова ОВА - то цій інформації не варто довіряти.
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01.06.2022 21:14 Ответить
Посмотрел liveuamap.com Орки обстреляли Снигуровку, Золотую Балку и Высокополье, которые светятся неподконтрольными Украине. Если всё так, то они в процессе освобождения, что не может не радовать
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02.06.2022 00:13 Ответить
Точно в процессе, уверяю
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02.06.2022 00:39 Ответить
****** ******* КОЗЛОРОГИХ!!!
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02.06.2022 07:07 Ответить
 
 