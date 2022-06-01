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На Херсонщині ЗСУ вже звільнили понад 20 населених пунктів, - ОВА
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На Херсонщині з боку Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів.
Про це голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута сказав в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"З (боку) Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів", - сказав Лагута.
Він наголосив, що ЗСУ продовжують йти вперед, звільняючи Херсонщину.
Також Лагута зазначив, що Херсонщину залишили близько 50% населення.
Топ коментарі
+48 Ан Мур
показати весь коментар01.06.2022 20:11
+27 Вася Шевченко f77d76ba
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показати весь коментар01.06.2022 20:26
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Віримо в ЗСУ
"Феерический мудак и одновременно Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута, который сбежал в первые же часы из области, как сцыкло, в эфире национального телемарафона заявил, что со стороны Днепропетровской области были освобождены более 20 населенных пунктов региона.
В вечерней сводке Генштаба об этом ни слова. Потому что так надо. Но мудак, который сбежал и бросил область пытается хвйповать и говорит то, что не надо говорить по многим причинам. Задолбали эти хайпожоры. Пусть лучше расскажет, как сбежал и почему русня прошла через Чонгар? Или про это он будет молчать? Лучше пусть молчит о другом".
Объясни мне, как минирование Чонгара помогло бы от захвата Киева и Харькова в первые дни?
Тому, твої порівняння з Кримським напрямкам, м'яко кажучи, не в тему. Київ і Харків не готувався до вторгнення, а Херсон готувався. В результаті, Київ і Харків вдалося захистити, а Херсон в перші дні вже окупували.
А от Херсон, Нова Каховка, Енергодар, Мелітополь...Тільки мирні люди без зброї перекривали дороги.
Я не кажу, що в ЗСУ тоді була можливість тримати всі напрямки. Та хоча б підірвати вихід з Криму можна було? Створити ТРО в області можна було? Риторичні питання.
Ну а Київ і Харків, як, загалом, й Суми, й Чернігів взагалі були майже не прикриті (хіба що, трохи, за винятком Харкова), там деякі бригади, котрі встигли підтягнутися, вступали в бій "з коліс" - тому ворог так швидко й дістався цих міст. Північ так само залишили практично голою, без укріплень, як і Південь.
https://gordonua.com/ukr/news/war/zsu-zvilnili-blizko-20-naselenih-punktiv-u-hersonskij-oblasti-ova-1608466.html
Феерический мудак и одновременно Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута, который сбежал в первые же часы из области, как сцыкло, в эфире национального телемарафона заявил, что со стороны Днепропетровской области были освобождены более 20 населенных пунктов региона.
В вечерней сводке Генштаба об этом ни слова. Потому что так надо. Но мудак, который сбежал и бросил область пытается хвйповать и говорит то, что не надо говорить по многим причинам. Задолбали эти хайпожоры. Пусть лучше расскажет, как сбежал и почему русня прошла через Чонгар? Или про это он будет молчать? Лучше пусть молчит о другом.