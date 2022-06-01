ВСУ провели контратаку в Северодонецке и захватили пленных, - ОВА

Российские захватчики оккупировали 80% территории города Северодонецк в Луганской области, но украинские защитники осуществили ряд контратак и захватили в плен шестерых российских боевиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил в эфире телемарафона.

"Даже сегодня наши ребята совершали такие пробные контратаки, даже на некоторых улицах отодвинули немного россиян на их сторону. Захватили пленных – сейчас посмотрим, что они расскажут. Пленных шестеро.

Не ставьте крест на Северодонецке! За Северодонецк будут биться до конца!"

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