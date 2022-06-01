ВСУ провели контратаку в Северодонецке и захватили пленных, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики оккупировали 80% территории города Северодонецк в Луганской области, но украинские защитники осуществили ряд контратак и захватили в плен шестерых российских боевиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил в эфире телемарафона.
"Даже сегодня наши ребята совершали такие пробные контратаки, даже на некоторых улицах отодвинули немного россиян на их сторону. Захватили пленных – сейчас посмотрим, что они расскажут. Пленных шестеро.
Не ставьте крест на Северодонецке! За Северодонецк будут биться до конца!"
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты сосредоточились на штурме Северодонецка и окружении Лисичанска, - Минобороны
Пожалуйста, подождите...
ВІРИМО У ЗСУ !!!
это же валюта!
вы чё там?