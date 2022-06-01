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ВСУ провели контратаку в Северодонецке и захватили пленных, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гайдай

Российские захватчики оккупировали 80% территории города Северодонецк в Луганской области, но украинские защитники осуществили ряд контратак и захватили в плен шестерых российских боевиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил в эфире телемарафона.

"Даже сегодня наши ребята совершали такие пробные контратаки, даже на некоторых улицах отодвинули немного россиян на их сторону. Захватили пленных – сейчас посмотрим, что они расскажут. Пленных шестеро.

Не ставьте крест на Северодонецке! За Северодонецк будут биться до конца!"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты сосредоточились на штурме Северодонецка и окружении Лисичанска, - Минобороны
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Топ комментарии
+42
ЗСУ-черговий респект...
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01.06.2022 20:47
+31
справжні Герої...
ВІРИМО У ЗСУ !!!
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01.06.2022 20:49
+28
дайте им метиллового спирта!!!
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01.06.2022 20:46
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дайте им метиллового спирта!!!
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01.06.2022 20:46 Ответить
Тобі би в барі працювати
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01.06.2022 20:51 Ответить
косапи не ходять в бари. вони водочку на лавочці пьють серед білого дня. клянусь - я бачив особисто
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01.06.2022 20:54 Ответить
Нічого не вийде. У кацапні в крові етиловий спирт, а він метил нейтралізує.
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01.06.2022 20:51 Ответить
https://t.me/bozhejakekonchene/5285 Поки наші хлопці гинуть відстоюють країну, отака мерзота жіночого полу і грошики отримує і Європою їздить
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01.06.2022 20:47 Ответить
Очікувано. Не здивований, навіть не обурений, бо неодноразово з такими стикався, таких дуже багато.
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01.06.2022 21:05 Ответить
ЗСУ-черговий респект...
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01.06.2022 20:47 Ответить
справжні Герої...
ВІРИМО У ЗСУ !!!
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01.06.2022 20:49 Ответить
Не стоит рисковать ЗСУ, ксли оно того не стоит.
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01.06.2022 20:51 Ответить
Возитися з полоненими. Дохлі орки цінніші.
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01.06.2022 20:53 Ответить
Так они, почему-то, как только все рассказывают, дружно пытаются бежать...
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01.06.2022 21:11 Ответить
Та взяли, напевне,, піджаків з числа мобілізованих колаборантами, які тільки могли на "мітингах" кричати "путен/введі". Тепер їх годуй ще, утримуй, а ***** вони і не всрались....
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01.06.2022 20:53 Ответить
Піхоти не вистачає. Багатьом бажаючим було у воєнкоматах відмовлено за відсутності належної кількості стрілецької зброї. Але ситуація виправиться коли зброя у нас буде у достатній кількості і бажаючі зможуть захищати Батьківщину.
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01.06.2022 21:00 Ответить
та не вистачає не тільки стрілецької, а й передовсім артилерійської
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01.06.2022 21:05 Ответить
пленных не брать!
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01.06.2022 21:00 Ответить
А если аккуратно, двумя палочками?
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01.06.2022 21:13 Ответить
во-во.
это же валюта!
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02.06.2022 07:36 Ответить
Ну и зачем брать орков в плен? Что они могут рассказать кроме своей песни что заблудились и хотят к маме?
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01.06.2022 21:15 Ответить
а обмен?
вы чё там?
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02.06.2022 07:37 Ответить
Поправка: у "росіян" там нет никакого "їхнього боку", они на украинской земле, "їхній бік" у них - за границей Донецкой и Луганской областей в сторону большой немытой расейской *********.
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01.06.2022 21:18 Ответить
Розумник, а на кого ти будеш міняти 2500 "азовців", 1380 морпіхів 35 бригади?... Це тільки полонені з "Азовсталі"
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01.06.2022 21:24 Ответить
Їх менше. Друге - якщо бомжі то їх міняти не будуть. Та й щоб не вийшло так що доведеться їх живими там залишати при відході як це було в Маріуполі
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01.06.2022 22:08 Ответить
А ти БОМЖ?
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01.06.2022 22:59 Ответить
да, недарма ж наші кіборги
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01.06.2022 21:57 Ответить
 
 