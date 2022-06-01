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Оккупанты сосредоточились на штурме Северодонецка и окружении Лисичанска, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Основной целью российских захватчиков остается выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Основной целью оккупантов остается выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, удержание сухопутного коридора с временно оккупированным Крымским полуостровом, а также блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря. С целью сохранения сухопутного коридора между Ростовской областью и АР противник продолжает создание второго и третьего рубежей обороны на Южнобужском направлении, проводит инженерное оборудование позиций, увеличивает огневые возможности войск на Слобожанском направлении, снимает с хранения технику и вводит резервы с территории России", - отметил представитель министерства.

По его словам, на Донецком направлении ВСУ сдерживают наступление противника, который при поддержке авиации сосредоточился на захвате  г.Северодонецк, окружении Лисичанска и выходе на административную границу Луганской области.

"С целью нанесения потерь и истощения личного состава наших войск противник ведет огонь вдоль всей линии столкновения, применяет минометы, ствольную артиллерию и РСЗО", - добавил Мотузяник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Северодонецке тяжелая. ВСУ принимают все меры, чтобы не допустить окружения наших войск, - Мотузяник
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Топ комментарии
+7
пока его будут брать пройдет неделя вторая может и 3,всетаки высота,а там подойдет арта и уже не стесняясь по выпаленым кацапами городам можно артой бить,а не сопли размазывать что там пару сотень ватоголовых осталось,при норм количестве снарядов отбиваться они будут норм,с херсоном посложнее будет
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01.06.2022 17:19
+5
А де браві Боневтік, абдристович? Немає? Знову завтра будуть звинувачення США та Німеччини, що не дали зброї?
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01.06.2022 17:12
+3
куди не будь до середини.

А потім переговори щодо капітуляції і нарешті бажання Боневтіка зазирнути в очко путіна виповниться.

Він наш вирок - попередив у 2019-му чесно, а ми подумали що це він Порошенко
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01.06.2022 17:20
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01.06.2022 17:02 Ответить
Коротше і Лисичанськ слідом піде за Сєвєродонецьком🤦
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01.06.2022 17:10 Ответить
пока его будут брать пройдет неделя вторая может и 3,всетаки высота,а там подойдет арта и уже не стесняясь по выпаленым кацапами городам можно артой бить,а не сопли размазывать что там пару сотень ватоголовых осталось,при норм количестве снарядов отбиваться они будут норм,с херсоном посложнее будет
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01.06.2022 17:19 Ответить
За неделю вторую орки трассу перекроют и не будет ни арты ни снарядов.И мы отступим на "более выгодные позиции".Их сейчас под Киевом роют.
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01.06.2022 17:46 Ответить
пад варшавою или ужо под лондоном укреппозиции или что там по методичке,ИМХО в течении 3 месяцев сможем отбить до горловки,тут больше вопрос херсона интересует,у лугандония уже віжженая степь.
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01.06.2022 18:04 Ответить
А де браві Боневтік, абдристович? Немає? Знову завтра будуть звинувачення США та Німеччини, що не дали зброї?
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01.06.2022 17:12 Ответить
отходить надо за Северский Донец...
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01.06.2022 17:14 Ответить
куди не будь до середини.

А потім переговори щодо капітуляції і нарешті бажання Боневтіка зазирнути в очко путіна виповниться.

Він наш вирок - попередив у 2019-му чесно, а ми подумали що це він Порошенко
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01.06.2022 17:20 Ответить
Это другое!Шолц патроны не подвёз, Меркель снайпершей отказалась быть.
Усе плохие,сдают наши города.
Но мы с нашим президентом всё вернём, всех накажем,надо только солдат беречь.
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01.06.2022 17:18 Ответить
вам з-під Альп ,звичайно,видніше
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01.06.2022 17:34 Ответить
 
 