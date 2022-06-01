Окупанти зосередились на штурмі Сєверодонецька та оточенні Лисичанська, - Міноборони
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Основною метою російських загарбників залишається вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.
Про це заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Основною метою окупантів залишається вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим кримським півостровом, а також блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря. З метою збереження сухопутного коридору між Ростовською областю та АР Крим, ворог продовжує створення другого і третього рубежів оборони на Південнобузькому напрямку, проводить інженерне обладнання позицій, збільшує вогневі спроможності військ на Слобожанському напрямку, знімає зі зберігання техніку та вводить резерви з території Росії", - зазначив речник міністерства.
За його словами, на Донецькому напрямку ЗСУ стримують наступ противника, який за підтримки авіації зосередився на заволодінні м. Сєверодонецьк, оточенні Лисичанська та виході на адміністративний кордон Луганської області.
"З метою нанесення втрат та виснаження особового складу наших військ, противник веде вогонь вздовж усієї лінії зіткнення, застосовує міномети, ствольну артилерію та РСЗВ", - додав Мотузяник.
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