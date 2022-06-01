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Окупанти зосередились на штурмі Сєверодонецька та оточенні Лисичанська, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Основною метою російських загарбників залишається вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Про це заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Основною метою окупантів залишається вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим кримським півостровом, а також блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря. З метою збереження сухопутного коридору між Ростовською областю та АР Крим, ворог продовжує створення другого і третього рубежів оборони на Південнобузькому напрямку, проводить інженерне обладнання позицій, збільшує вогневі спроможності військ на Слобожанському напрямку, знімає зі зберігання техніку та вводить резерви з території Росії", - зазначив речник міністерства.

За його словами, на Донецькому напрямку ЗСУ стримують наступ противника, який за підтримки авіації зосередився на заволодінні м. Сєверодонецьк, оточенні Лисичанська та виході на адміністративний кордон Луганської області.

"З метою нанесення втрат та виснаження особового складу наших військ, противник веде вогонь вздовж усієї лінії зіткнення, застосовує міномети, ствольну артилерію та РСЗВ", - додав Мотузяник.

Також читайте: Ситуація в Сєверодонецьку важка. ЗСУ вживають всіх заходів, щоб не допустити оточення наших військ, - Мотузяник

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
пока его будут брать пройдет неделя вторая может и 3,всетаки высота,а там подойдет арта и уже не стесняясь по выпаленым кацапами городам можно артой бить,а не сопли размазывать что там пару сотень ватоголовых осталось,при норм количестве снарядов отбиваться они будут норм,с херсоном посложнее будет
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01.06.2022 17:19
+5
А де браві Боневтік, абдристович? Немає? Знову завтра будуть звинувачення США та Німеччини, що не дали зброї?
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01.06.2022 17:12
+3
куди не будь до середини.

А потім переговори щодо капітуляції і нарешті бажання Боневтіка зазирнути в очко путіна виповниться.

Він наш вирок - попередив у 2019-му чесно, а ми подумали що це він Порошенко
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01.06.2022 17:20
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Оточенні?
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01.06.2022 17:02 Відповісти
Коротше і Лисичанськ слідом піде за Сєвєродонецьком🤦
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01.06.2022 17:10 Відповісти
пока его будут брать пройдет неделя вторая может и 3,всетаки высота,а там подойдет арта и уже не стесняясь по выпаленым кацапами городам можно артой бить,а не сопли размазывать что там пару сотень ватоголовых осталось,при норм количестве снарядов отбиваться они будут норм,с херсоном посложнее будет
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01.06.2022 17:19 Відповісти
За неделю вторую орки трассу перекроют и не будет ни арты ни снарядов.И мы отступим на "более выгодные позиции".Их сейчас под Киевом роют.
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01.06.2022 17:46 Відповісти
пад варшавою или ужо под лондоном укреппозиции или что там по методичке,ИМХО в течении 3 месяцев сможем отбить до горловки,тут больше вопрос херсона интересует,у лугандония уже віжженая степь.
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01.06.2022 18:04 Відповісти
А де браві Боневтік, абдристович? Немає? Знову завтра будуть звинувачення США та Німеччини, що не дали зброї?
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01.06.2022 17:12 Відповісти
отходить надо за Северский Донец...
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01.06.2022 17:14 Відповісти
куди не будь до середини.

А потім переговори щодо капітуляції і нарешті бажання Боневтіка зазирнути в очко путіна виповниться.

Він наш вирок - попередив у 2019-му чесно, а ми подумали що це він Порошенко
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01.06.2022 17:20 Відповісти
Это другое!Шолц патроны не подвёз, Меркель снайпершей отказалась быть.
Усе плохие,сдают наши города.
Но мы с нашим президентом всё вернём, всех накажем,надо только солдат беречь.
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01.06.2022 17:18 Відповісти
вам з-під Альп ,звичайно,видніше
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01.06.2022 17:34 Відповісти
 
 