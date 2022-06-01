ЗСУ провели контратаку в Сєверодонецьку та захопили полонених, - ОВА
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Російські загарбники окупували 80% території міста Сєвєродонецьк на Луганщині, але українські захисники здійснили низку контратак і захопили в полон шістьох російських бойовиків.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив в ефірі телемарафону
"Навіть сьогодні наші хлопці здійснювали такі пробні контратаки, навіть на деяких вулицях відсунули трохи росіян на їхній бік. Захопили полонених – зараз подивимося, що вони розкажуть. Шестеро.
Не ставте хрест на Сєвєродонецьку! За Сєвєродонецьк будуть битися до кінця!"
Топ коментарі
+42 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар01.06.2022 20:47
+31 Вася Шевченко f77d76ba
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+28 Підлога Маккартні
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ВІРИМО У ЗСУ !!!
это же валюта!
вы чё там?