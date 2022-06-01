ЗСУ провели контратаку в Сєверодонецьку та захопили полонених, - ОВА

Російські загарбники окупували 80% території міста Сєвєродонецьк на Луганщині, але українські захисники здійснили низку контратак і захопили в полон шістьох російських бойовиків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив в ефірі телемарафону

"Навіть сьогодні наші хлопці здійснювали такі пробні контратаки, навіть на деяких вулицях відсунули трохи росіян на їхній бік. Захопили полонених – зараз подивимося, що вони розкажуть. Шестеро.

Не ставте хрест на Сєвєродонецьку! За Сєвєродонецьк будуть битися до кінця!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зосередились на штурмі Сєверодонецька та оточенні Лисичанська, - Міноборони