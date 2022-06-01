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Сєверодонецьк (474) Гайдай_ЛОГА (905)

ЗСУ провели контратаку в Сєверодонецьку та захопили полонених, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай

Російські загарбники окупували 80% території міста Сєвєродонецьк на Луганщині, але українські захисники здійснили низку контратак і захопили в полон шістьох російських бойовиків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це  очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив в ефірі телемарафону

 "Навіть сьогодні наші хлопці здійснювали такі пробні контратаки, навіть на деяких вулицях відсунули трохи росіян на їхній бік. Захопили полонених – зараз подивимося, що вони розкажуть. Шестеро.

Не ставте хрест на Сєвєродонецьку! За Сєвєродонецьк будуть битися до кінця!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зосередились на штурмі Сєверодонецька та оточенні Лисичанська, - Міноборони

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+42
ЗСУ-черговий респект...
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01.06.2022 20:47
+31
справжні Герої...
ВІРИМО У ЗСУ !!!
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01.06.2022 20:49
+28
дайте им метиллового спирта!!!
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01.06.2022 20:46
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дайте им метиллового спирта!!!
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01.06.2022 20:46 Відповісти
Тобі би в барі працювати
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01.06.2022 20:51 Відповісти
косапи не ходять в бари. вони водочку на лавочці пьють серед білого дня. клянусь - я бачив особисто
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01.06.2022 20:54 Відповісти
Нічого не вийде. У кацапні в крові етиловий спирт, а він метил нейтралізує.
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01.06.2022 20:51 Відповісти
https://t.me/bozhejakekonchene/5285 Поки наші хлопці гинуть відстоюють країну, отака мерзота жіночого полу і грошики отримує і Європою їздить
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01.06.2022 20:47 Відповісти
Очікувано. Не здивований, навіть не обурений, бо неодноразово з такими стикався, таких дуже багато.
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01.06.2022 21:05 Відповісти
ЗСУ-черговий респект...
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01.06.2022 20:47 Відповісти
справжні Герої...
ВІРИМО У ЗСУ !!!
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01.06.2022 20:49 Відповісти
Не стоит рисковать ЗСУ, ксли оно того не стоит.
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01.06.2022 20:51 Відповісти
Возитися з полоненими. Дохлі орки цінніші.
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01.06.2022 20:53 Відповісти
Так они, почему-то, как только все рассказывают, дружно пытаются бежать...
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01.06.2022 21:11 Відповісти
Та взяли, напевне,, піджаків з числа мобілізованих колаборантами, які тільки могли на "мітингах" кричати "путен/введі". Тепер їх годуй ще, утримуй, а ***** вони і не всрались....
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01.06.2022 20:53 Відповісти
Піхоти не вистачає. Багатьом бажаючим було у воєнкоматах відмовлено за відсутності належної кількості стрілецької зброї. Але ситуація виправиться коли зброя у нас буде у достатній кількості і бажаючі зможуть захищати Батьківщину.
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01.06.2022 21:00 Відповісти
та не вистачає не тільки стрілецької, а й передовсім артилерійської
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01.06.2022 21:05 Відповісти
пленных не брать!
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01.06.2022 21:00 Відповісти
А если аккуратно, двумя палочками?
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01.06.2022 21:13 Відповісти
во-во.
это же валюта!
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02.06.2022 07:36 Відповісти
Ну и зачем брать орков в плен? Что они могут рассказать кроме своей песни что заблудились и хотят к маме?
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01.06.2022 21:15 Відповісти
а обмен?
вы чё там?
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02.06.2022 07:37 Відповісти
Поправка: у "росіян" там нет никакого "їхнього боку", они на украинской земле, "їхній бік" у них - за границей Донецкой и Луганской областей в сторону большой немытой расейской *********.
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01.06.2022 21:18 Відповісти
Розумник, а на кого ти будеш міняти 2500 "азовців", 1380 морпіхів 35 бригади?... Це тільки полонені з "Азовсталі"
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01.06.2022 21:24 Відповісти
Їх менше. Друге - якщо бомжі то їх міняти не будуть. Та й щоб не вийшло так що доведеться їх живими там залишати при відході як це було в Маріуполі
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01.06.2022 22:08 Відповісти
А ти БОМЖ?
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01.06.2022 22:59 Відповісти
да, недарма ж наші кіборги
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01.06.2022 21:57 Відповісти
 
 