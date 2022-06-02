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Новости ЭкономикаВойна в Украине
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Время работает против России, ее экономика рушится, - германский министр

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

габек

Министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что ответные санкции Запада на вторжение РФ в Украину сильно влияют на российскую военную машину и этот процесс будет усиливаться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Российская экономика рушится", - сказал Габек законодателям, добавив, что Германия сыграла здесь свою роль, сократив экспорт в Россию в марте на 60%, а еще более резкое падение ожидается по итогам апреля.

В странах-союзниках, которые участвуют в санкциях, экспорт в Россию упал на 53% за предыдущие месяцы, тогда как, по словам министра, среди нейтральных или пророссийских государств падение составило 45%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под влиянием международных санкций экономика России продолжает стабильно разрушаться, - разведка

"Путин все еще получает деньги, но... время работает не на Россию, а работает против России", - сказал он.

В результате санкций Москва потеряла доступ к материалам, имеющим решающее значение для ее способности вести войну, сказал Габек, например, это "обновления безопасности для самолетов, в результате чего самолеты в скором времени будут приземлены".

Как сообщалось, глава МИД Германии Анналена Бербок ясно заявила, что хотела бы победы Украины в войне, которую против нее ведет Россия.
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Топ комментарии
+14
Блін, чувак, рашка це не європа. Якщо економіка просяде достатньо глибоко, то кацапів загонять в трудові лагері, назначать пайку, норму і вертухаїв. І будуть чуваки колбасіть на розбудові комунізму і стрибати від радості за додаткові 200 гр хліба.
Це все вже було. Це все зараз є наприклад в П.Кореї. Чому це не може статися знову?
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02.06.2022 14:40
+11
///
!!!!!!!Это база! Турки согласились отдать Байрактар, на который собирали литовцы - бесплатно. А собранные деньги пойдут на боеприпасы для него и поддержку Украины.

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4168
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02.06.2022 14:50
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chasu nemae - tanki davaite
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02.06.2022 14:29 Ответить
Щоб вони повиздихали. Бажано скоріше.
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02.06.2022 14:34 Ответить
Як приклад.
А таких тысячi...

Руководство Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ) объявило сотрудникам о продлении режима простоя до конца месяца в связи с дефицитом производимых в США подшипников.

РБК

Штат предприятия составляет 7 тыс. человек, часть сотрудников отправлены в очередные отпуска, остальным производится выплата 2/3 от средней зарплаты
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02.06.2022 14:35 Ответить
та знаємо ми ваші санкції з 14-го року ще
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02.06.2022 14:38 Ответить
Уже Бог с той экономикой отстроим, территория Украины уменьшается..
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02.06.2022 14:46 Ответить
это взаимосвязано
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02.06.2022 15:05 Ответить
поки товстий схудне,худий здохне
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02.06.2022 14:39 Ответить
кто тут толстый, а кто худой, кацабчег?
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02.06.2022 19:58 Ответить
Блін, чувак, рашка це не європа. Якщо економіка просяде достатньо глибоко, то кацапів загонять в трудові лагері, назначать пайку, норму і вертухаїв. І будуть чуваки колбасіть на розбудові комунізму і стрибати від радості за додаткові 200 гр хліба.
Це все вже було. Це все зараз є наприклад в П.Кореї. Чому це не може статися знову?
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02.06.2022 14:40 Ответить
Народ-бурундук, плять! )))

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02.06.2022 15:26 Ответить
буде їсти гівно...
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02.06.2022 17:37 Ответить
Якби ви в них так купували газ, як нам даєте зброю...
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02.06.2022 14:44 Ответить
Давайте дотянем войну до отопительного сезона и посмотрим какой будет лютый ******😁мы то у себя дома, в тылу. А кацам просто ***** будет
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02.06.2022 14:47 Ответить
///
!!!!!!!Это база! Турки согласились отдать Байрактар, на который собирали литовцы - бесплатно. А собранные деньги пойдут на боеприпасы для него и поддержку Украины.

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4168
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02.06.2022 14:50 Ответить
Діють. Але, ще не так, як би хотілось. "Герман Греф, председатель правления Сбербанка, признал, что международные антироссийские санкции оказали серьезное давление на бизнес Сбербанка".
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02.06.2022 14:51 Ответить
Германия добрая страна,не даст погибнуть рашизьму.Еврами поддержит,товарами двойного назначения и тд и тп.
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02.06.2022 14:55 Ответить
Рабсеяне привыкли жить в говне, это из карманов простых кацапов компенсируют потери, но на войнушку у них будут деньги до тех пор, пока у них не перестанут в таких объёмах и по таким ценам закупать энергоносители, а простые кацапы без проблем затянут пояса и будут жрать хоть одуванчики, им пох.
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02.06.2022 14:57 Ответить
Сказки Андерсена для Украины . Рашка переключилась на азиатский регіон - там санкцій нет , никто границ самолетам и поездам не перекрывает
Снимите розовые очки
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ
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02.06.2022 14:58 Ответить
там цена намного меньше
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02.06.2022 20:01 Ответить
И ХЙЛО ЗДЫХАЕТ !)
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02.06.2022 15:11 Ответить
цікаво, чому не відбувається обіцяний економічними експертами дефолт росії?
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02.06.2022 15:24 Ответить
напевно тому, що такі як німеччина продовжують спонсорувати путіна купівлею газу та нафти...
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02.06.2022 15:25 Ответить
Всё не это, всё не то. Причём тут российская экономика. Они же не рублями стреляют и не долларами. Ракеты в три смены клепали и клепают из своих материалов. Они же всякие, трубки, форсунки, насосы, жиклёры, взрывчатые вещества для тех ракет, без всякой валюты со своего материала делали и делают. Все эти санкции, до одного места. Только сами себе вред наносим отказавшись от российского сырья в пользу китая.
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02.06.2022 20:17 Ответить
дай проти України. українська економіка теж руйнується.
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02.06.2022 20:17 Ответить
 
 