Время работает против России, ее экономика рушится, - германский министр
Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине
Министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что ответные санкции Запада на вторжение РФ в Украину сильно влияют на российскую военную машину и этот процесс будет усиливаться.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Российская экономика рушится", - сказал Габек законодателям, добавив, что Германия сыграла здесь свою роль, сократив экспорт в Россию в марте на 60%, а еще более резкое падение ожидается по итогам апреля.
В странах-союзниках, которые участвуют в санкциях, экспорт в Россию упал на 53% за предыдущие месяцы, тогда как, по словам министра, среди нейтральных или пророссийских государств падение составило 45%.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Под влиянием международных санкций экономика России продолжает стабильно разрушаться, - разведка
"Путин все еще получает деньги, но... время работает не на Россию, а работает против России", - сказал он.
В результате санкций Москва потеряла доступ к материалам, имеющим решающее значение для ее способности вести войну, сказал Габек, например, это "обновления безопасности для самолетов, в результате чего самолеты в скором времени будут приземлены".
Как сообщалось, глава МИД Германии Анналена Бербок ясно заявила, что хотела бы победы Украины в войне, которую против нее ведет Россия.
Пожалуйста, подождите...
А таких тысячi...
Руководство Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ) объявило сотрудникам о продлении режима простоя до конца месяца в связи с дефицитом производимых в США подшипников.
РБК
Штат предприятия составляет 7 тыс. человек, часть сотрудников отправлены в очередные отпуска, остальным производится выплата 2/3 от средней зарплаты
Це все вже було. Це все зараз є наприклад в П.Кореї. Чому це не може статися знову?
!!!!!!!Это база! Турки согласились отдать Байрактар, на который собирали литовцы - бесплатно. А собранные деньги пойдут на боеприпасы для него и поддержку Украины.
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4168
Снимите розовые очки
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ