Время работает против России, ее экономика рушится, - германский министр

Министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что ответные санкции Запада на вторжение РФ в Украину сильно влияют на российскую военную машину и этот процесс будет усиливаться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Российская экономика рушится", - сказал Габек законодателям, добавив, что Германия сыграла здесь свою роль, сократив экспорт в Россию в марте на 60%, а еще более резкое падение ожидается по итогам апреля.

В странах-союзниках, которые участвуют в санкциях, экспорт в Россию упал на 53% за предыдущие месяцы, тогда как, по словам министра, среди нейтральных или пророссийских государств падение составило 45%.

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"Путин все еще получает деньги, но... время работает не на Россию, а работает против России", - сказал он.

В результате санкций Москва потеряла доступ к материалам, имеющим решающее значение для ее способности вести войну, сказал Габек, например, это "обновления безопасности для самолетов, в результате чего самолеты в скором времени будут приземлены".

Как сообщалось, глава МИД Германии Анналена Бербок ясно заявила, что хотела бы победы Украины в войне, которую против нее ведет Россия.