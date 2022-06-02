УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11369 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаВійна в Україні
5 823 27
Німеччина (4528) Росія (47203) економіка (714) Габек (49)

Час працює проти Росії, її економіка руйнується, - німецький міністр

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

габек

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що санкції Заходу у відповідь на вторгнення РФ в Україну сильно впливають на російську військову машину і цей процес посилюватиметься.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Російська економіка руйнується", - сказав Габек законодавцям, додавши, що Німеччина відіграла тут свою роль, скоротивши експорт до Росії в березні на 60%, а ще більш різке падіння очікується у квітні.

У країнах-союзниках, які беруть участь у санкціях, експорт до Росії впав на 53% за попередні місяці, тоді як, за словами міністра, серед нейтральних або проросійських держав падіння становило 45%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під впливом міжнародних санкцій економіка Росії продовжує стабільно руйнуватися, - розвідка

"Путін все ще отримує гроші, але... час працює не на Росію, а працює проти Росії", - сказав він.

Унаслідок санкцій Москва втратила доступ до матеріалів, які мають вирішальне значення для її здатності вести війну, сказав Габек, наприклад, "оновлення безпеки для літаків, у результаті чого літаки незабаром будуть приземлені".

Як повідомлялося, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок чітко заявила, що хотіла би перемоги України у війні, яку проти неї веде Росія.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Блін, чувак, рашка це не європа. Якщо економіка просяде достатньо глибоко, то кацапів загонять в трудові лагері, назначать пайку, норму і вертухаїв. І будуть чуваки колбасіть на розбудові комунізму і стрибати від радості за додаткові 200 гр хліба.
Це все вже було. Це все зараз є наприклад в П.Кореї. Чому це не може статися знову?
показати весь коментар
02.06.2022 14:40
+11
///
!!!!!!!Это база! Турки согласились отдать Байрактар, на который собирали литовцы - бесплатно. А собранные деньги пойдут на боеприпасы для него и поддержку Украины.

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4168
показати весь коментар
02.06.2022 14:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
chasu nemae - tanki davaite
показати весь коментар
02.06.2022 14:29 Відповісти
Щоб вони повиздихали. Бажано скоріше.
показати весь коментар
02.06.2022 14:34 Відповісти
Як приклад.
А таких тысячi...

Руководство Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ) объявило сотрудникам о продлении режима простоя до конца месяца в связи с дефицитом производимых в США подшипников.

РБК

Штат предприятия составляет 7 тыс. человек, часть сотрудников отправлены в очередные отпуска, остальным производится выплата 2/3 от средней зарплаты
показати весь коментар
02.06.2022 14:35 Відповісти
та знаємо ми ваші санкції з 14-го року ще
показати весь коментар
02.06.2022 14:38 Відповісти
Уже Бог с той экономикой отстроим, территория Украины уменьшается..
показати весь коментар
02.06.2022 14:46 Відповісти
это взаимосвязано
показати весь коментар
02.06.2022 15:05 Відповісти
поки товстий схудне,худий здохне
показати весь коментар
02.06.2022 14:39 Відповісти
кто тут толстый, а кто худой, кацабчег?
показати весь коментар
02.06.2022 19:58 Відповісти
Блін, чувак, рашка це не європа. Якщо економіка просяде достатньо глибоко, то кацапів загонять в трудові лагері, назначать пайку, норму і вертухаїв. І будуть чуваки колбасіть на розбудові комунізму і стрибати від радості за додаткові 200 гр хліба.
Це все вже було. Це все зараз є наприклад в П.Кореї. Чому це не може статися знову?
показати весь коментар
02.06.2022 14:40 Відповісти
Народ-бурундук, плять! )))

показати весь коментар
02.06.2022 15:26 Відповісти
буде їсти гівно...
показати весь коментар
02.06.2022 17:37 Відповісти
Якби ви в них так купували газ, як нам даєте зброю...
показати весь коментар
02.06.2022 14:44 Відповісти
Давайте дотянем войну до отопительного сезона и посмотрим какой будет лютый ******😁мы то у себя дома, в тылу. А кацам просто ***** будет
показати весь коментар
02.06.2022 14:47 Відповісти
///
!!!!!!!Это база! Турки согласились отдать Байрактар, на который собирали литовцы - бесплатно. А собранные деньги пойдут на боеприпасы для него и поддержку Украины.

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4168
показати весь коментар
02.06.2022 14:50 Відповісти
Діють. Але, ще не так, як би хотілось. "Герман Греф, председатель правления Сбербанка, признал, что международные антироссийские санкции оказали серьезное давление на бизнес Сбербанка".
показати весь коментар
02.06.2022 14:51 Відповісти
Германия добрая страна,не даст погибнуть рашизьму.Еврами поддержит,товарами двойного назначения и тд и тп.
показати весь коментар
02.06.2022 14:55 Відповісти
Рабсеяне привыкли жить в говне, это из карманов простых кацапов компенсируют потери, но на войнушку у них будут деньги до тех пор, пока у них не перестанут в таких объёмах и по таким ценам закупать энергоносители, а простые кацапы без проблем затянут пояса и будут жрать хоть одуванчики, им пох.
показати весь коментар
02.06.2022 14:57 Відповісти
Сказки Андерсена для Украины . Рашка переключилась на азиатский регіон - там санкцій нет , никто границ самолетам и поездам не перекрывает
Снимите розовые очки
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ
показати весь коментар
02.06.2022 14:58 Відповісти
там цена намного меньше
показати весь коментар
02.06.2022 20:01 Відповісти
И ХЙЛО ЗДЫХАЕТ !)
показати весь коментар
02.06.2022 15:11 Відповісти
цікаво, чому не відбувається обіцяний економічними експертами дефолт росії?
показати весь коментар
02.06.2022 15:24 Відповісти
напевно тому, що такі як німеччина продовжують спонсорувати путіна купівлею газу та нафти...
показати весь коментар
02.06.2022 15:25 Відповісти
Всё не это, всё не то. Причём тут российская экономика. Они же не рублями стреляют и не долларами. Ракеты в три смены клепали и клепают из своих материалов. Они же всякие, трубки, форсунки, насосы, жиклёры, взрывчатые вещества для тех ракет, без всякой валюты со своего материала делали и делают. Все эти санкции, до одного места. Только сами себе вред наносим отказавшись от российского сырья в пользу китая.
показати весь коментар
02.06.2022 20:17 Відповісти
дай проти України. українська економіка теж руйнується.
показати весь коментар
02.06.2022 20:17 Відповісти
 
 