Час працює проти Росії, її економіка руйнується, - німецький міністр
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Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що санкції Заходу у відповідь на вторгнення РФ в Україну сильно впливають на російську військову машину і цей процес посилюватиметься.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Російська економіка руйнується", - сказав Габек законодавцям, додавши, що Німеччина відіграла тут свою роль, скоротивши експорт до Росії в березні на 60%, а ще більш різке падіння очікується у квітні.
У країнах-союзниках, які беруть участь у санкціях, експорт до Росії впав на 53% за попередні місяці, тоді як, за словами міністра, серед нейтральних або проросійських держав падіння становило 45%.
"Путін все ще отримує гроші, але... час працює не на Росію, а працює проти Росії", - сказав він.
Унаслідок санкцій Москва втратила доступ до матеріалів, які мають вирішальне значення для її здатності вести війну, сказав Габек, наприклад, "оновлення безпеки для літаків, у результаті чого літаки незабаром будуть приземлені".
Як повідомлялося, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок чітко заявила, що хотіла би перемоги України у війні, яку проти неї веде Росія.
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А таких тысячi...
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РБК
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Це все вже було. Це все зараз є наприклад в П.Кореї. Чому це не може статися знову?
!!!!!!!Это база! Турки согласились отдать Байрактар, на который собирали литовцы - бесплатно. А собранные деньги пойдут на боеприпасы для него и поддержку Украины.
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