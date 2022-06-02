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Россия переходит на усиленный режим производства ракет и стрелковой техники, - Маляр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Минобороны наблюдают переход РФ на усиленный режим производства ракет и стрелковой техники.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Россия теряет не только своих людей, которых она не жалеет, но и вооружение и военную технику, поэтому они вынуждены использовать старую технику и усилить свое производство. Мы наблюдаем, что они переходят на усиленный режим производства как стрелковой техники, так и ракет.
Их производства работают сейчас в усиленном режиме", – отметила Маляр.
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Пожалуйста, подождите...
З кількох джерел вже знаю безпосередньо як наш ВПК зараз працює. Тому не буде тут зрадоньки.
Ну і як він працює зараз, чого ви нам не розповісте?
Я серйозно, це не іронія.
Взагалі я не люблю спамерів, але щось у мене сьогодні «ігрівое настроєніє», тому відповім у тому самому фрівольному стилі:
- я не встигну доповісти новому фюреру, бо ти зі своіми зелебобіками вже мене випередив. В результаті «Луч» вже розбомблений, патронні заводи розібрані на метал, украінську Мрію обміняли на американську мрію (тільки не для всіх).
Заплатили в рублях, канешна?
Це щось про діаметр і довжину патрона?
Вам вопрос повторить?
На жаль, в нашій країні виросли цілі покоління людей, які ніколи не тримали в руках зброю.
Потім вони прійшли до влади.
Потім почалась війна.
Звідси "стрілецька техніка"...
упоротый зеблан
Май повагу до ЗСУ!
Ви знаєте, де ділася Дрезденська фабрика AMD (для древнього техпроцесу 65 нм, здається)?
Її розібрали, перевезли у якесь підмосков'я (зеленоград?), зібрали знову і запустили.
Бонус-питання: скільки фабрик з виробництва мікропроцесорів (чи хоча б мікросхем) відкрилося в Україні за 30 років незалежності?
Інакше чого б АМД переносила своє виробництво з Германії до недоРоzzії?
Офіційний сайт АМД не повідомляє про наявність відділків компанії у недоРоzzії:
https://www.amd.com/en/corporate/locations
Our Locations | AMD
https://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?10/93/21
Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Росі Джерело: https://censor.net/ua/n3345540
Yesterday at 9:26 AM ·
Вони не повинні зникати з інформаційного простору і з наших думок, поки не повернуться додому!
#Azovstal
#FreeAzov
Якщо розвиток всесвіту вчені змогли змоделювати, то тут раз плюнути.
А в Україні як з виробництвом ракет до комплексів ППО, до градів та ураганів, точьок У?
Чи виробляє хоч одно підприємство України снаряди до гармат, кулі для кулеметів і автоматів?
За танки та броньовану техніку не питаю, там хоч би ремонтувати запчастин хватило...
ЗСУ публікує зведення, що виглядають як переможні реляції, от тільки як би ж та інфа стосувалась перемог ЗСУ!
А то: ххххх захопили те, це, 60% того, 90% цього.
Потім лякає: це ще не кінець! Руzzьке зараз буде робити нам Сирію!
ПереЗЕдент лякає, що ми втрачаємо ЩОДНЯ по 100 вояків 200-ми і 500 трьохсотими.
Міноборони напускає жаху, що у недоРоzzії, як за Сталіна, оборонні підприємства працюють день і ніч, виробляючи ракети, якими орки знищують українські міста і села.
Там є хоч якісь хоч трохи притомні люди, щоб схаменулися і почали давати людям реальну інфу з якоюсь аналітикою і, головне, надією?
Та ж є Віталій Портников, Олег Жданов, Фейгін накінець, є в кого повчитися!
(От понавибирали: ані робити, ані навіть пи$діти толково не вміють).
Ви не дочитали методичку, господин хороший.
Там написано, що закінчувати висер потрібно питанням: «А вы, конечно, из окопов пишете?»
(Передайте нагору мою пропозицію: зупинити неконструктивну критику можна лише конструктивною критикою неконструктивних критиків.
Але що це я, видно пам'ять підводить. Гвардійці кардинала - СБУ, Подоляк, Безумна давно вже цим займаються, зараз перейшли вже на цілодобовий режим, щоб стримати ворожу агресію🤓).