Россия переходит на усиленный режим производства ракет и стрелковой техники, - Маляр

В Минобороны наблюдают переход РФ на усиленный режим производства ракет и стрелковой техники.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Россия теряет не только своих людей, которых она не жалеет, но и вооружение и военную технику, поэтому они вынуждены использовать старую технику и усилить свое производство. Мы наблюдаем, что они переходят на усиленный режим производства как стрелковой техники, так и ракет.

Их производства работают сейчас в усиленном режиме", – отметила Маляр.

Читайте: Соглашения о поставках оружия заключены, нужно время, - Маляр