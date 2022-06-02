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Росія переходить на посилений режим виробництва ракет та стрілецької техніки, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,обстріл

В Міноборони спостерігають перехід РФ на посилений режим виробництва ракет та стрілецької техніки.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росія втрачає не лише своїх людей, яких вона не шкодує, а й озброєння та військову техніку, тому зараз вони змушені використовувати стару техніку та посилити своє виробництво. Ми спостерігаємо, що вони переходять на посилений режим виробництва як стрілецької техніки, так і ракет.

Їхні виробництва працюють зараз у посиленому режимі", - зазначила Маляр.

Також читайте: Швеція передасть Україні протикорабельні та протитанкові засоби, а також 95 млн євро допомоги ЗСУ, - МЗС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+51
А ми я так розумію не працюємо навіть у звичайному?
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02.06.2022 16:51
+47
Сьогодні знову проїзджав через місто Нова Одеса Миколаївської області і між цим невеликим містом і селом Троїцьке йде "веливе крадівництво" на яке задіяно до 20 нових самоскидів "Івеко", екскаваторів, бульдозирів і іншої заморської техніки для проведення земельних робіт, а селі Ракове, де недавно були кацапи кипить робота по також по "великому крадівництву", великі крани переміщають жб блоки, техніка будує місток через якусь маленьку річечку, поруч із діючим, то що нам ті ракети. А волонтери по копійці збирають на солярку і військомати забирають останні ГАЗони для армії, а там новенька, імпортна, но друзів чи тестя Боневтіка. То як це можна назвати? Є совість у цих "слуг"?
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02.06.2022 16:59
+37
Коли ця маляр зникне з екранів бенявователевізора і інтернету? Невже немає військових спеціалістів, щоб розповіли про війну? Скільки можна служати тьоток з дешевого базару: маряр, верещучку і люсю?
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02.06.2022 16:53
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А ми я так розумію не працюємо навіть у звичайному?
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02.06.2022 16:51 Відповісти
Поки що так, на жаль... Вся надія на США та адекватних країн ЄС. Зелебоби здатні тільки волати, закрийте нЄбо да дайте зброю...
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02.06.2022 16:58 Відповісти
А до орків, чим? Великим будівництвом?
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02.06.2022 17:07 Відповісти
ждем бавовну на пороховых патронных ракетных боеприпасов предприятиях всей Рашки там или руко@ракость от головы или пьяная русская придурнь мирная с ночи до ночи... надок ак то в НАТо пояснить что если бабахн7ет и снесет пол Урадла мы туда не стреляли ибо нечем дострелять а это сами кацапы им главное не мешать как могут кацапы херачить --никто не сможет повторить сей подвиг..
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02.06.2022 18:00 Відповісти
Уряд України та Уряд Сполучених Штатів Америки домовились у Меморандумі про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки з питань, пов'язаних з режимом контролю над ракетними технологіями, від 6 березня 1998 року; беручи до уваги положення Угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення ( 840_007 ) від 25 жовтня 1993 року (далі - Рамкова Угода),
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02.06.2022 20:15 Відповісти
На такі коменти не хочеться реагувати, але ігнорувати теж не можна. Покрути навкруги головою, позиркай. Ти бачиш чисте поле? Чи твоя місія виправдати бездіяльність імпотентної команди урядовців? Для виробництва Вільхи, Нептунів і вже розроблених ракет Грім не потрібні виробничі потужності як у металургійних комбінатів. Виробництво можна, а на час війни навіть потрібно, розкидати по невеликих цехах. Танспортування пускових установок теж можна вирішити креативно і оперативно.
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02.06.2022 19:07 Відповісти
Що саме розхерачено? Є підземні виробництва, було б бажання. Сподіваюся, що ми просто про це не знаємо.
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02.06.2022 19:52 Відповісти
Сьогодні знову проїзджав через місто Нова Одеса Миколаївської області і між цим невеликим містом і селом Троїцьке йде "веливе крадівництво" на яке задіяно до 20 нових самоскидів "Івеко", екскаваторів, бульдозирів і іншої заморської техніки для проведення земельних робіт, а селі Ракове, де недавно були кацапи кипить робота по також по "великому крадівництву", великі крани переміщають жб блоки, техніка будує місток через якусь маленьку річечку, поруч із діючим, то що нам ті ракети. А волонтери по копійці збирають на солярку і військомати забирають останні ГАЗони для армії, а там новенька, імпортна, но друзів чи тестя Боневтіка. То як це можна назвати? Є совість у цих "слуг"?
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02.06.2022 16:59 Відповісти
В адміністрації району збирають гроші на шкарпетки військовим, а тим часом плитку кладуть біля тієї самої адміністрації.
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02.06.2022 17:18 Відповісти
ну что вы война началась потому что Порошенко себя неправильно повел в 2014-2015 год то что еврейского клоуна выбрали дурачка и оно ТРИ гоад трюхало всем мосх этио не..не виноватый.... это нет который вылизывал за Путиным все искал в говне Путина мыр....ой же прости гсоподи идиет... .. а это совсем иное то Вова и его еврейская банда воруя на войне зарабатывает себе на пенсион в пределах Сраюля и не вообще ваше гоевское то дело...ваше дело воевать и подыхать.а наше бьаблоо пилить пока с Банковой не выбросили из окна... и рады и Кабмина и подсрачников не надавалим гарпунами... вот все нации вооют... а вот чтобы услышать что хотя бы роту евреев оптравила община на фронт нет - не слышал... не воровать у гоев это подвиг-- а защищать землю гоев --вы шо Талмуд и Тора не позволяет.....
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02.06.2022 18:07 Відповісти
Очі бачили що вибирали, їжте хоч подавіться.
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02.06.2022 18:20 Відповісти
Задай питання "Блазню" - він три роки керує державою
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02.06.2022 17:31 Відповісти
Чмо не керує, він ще вчиться)
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02.06.2022 18:09 Відповісти
Зрадоньки захотілося?

З кількох джерел вже знаю безпосередньо як наш ВПК зараз працює. Тому не буде тут зрадоньки.
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02.06.2022 17:44 Відповісти
@max bax

Ну і як він працює зараз, чого ви нам не розповісте?

Я серйозно, це не іронія.
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02.06.2022 19:39 Відповісти
А ти ***** доповісиш. Може не треба тобі знати?
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02.06.2022 20:17 Відповісти
@(На)летчик

Взагалі я не люблю спамерів, але щось у мене сьогодні «ігрівое настроєніє», тому відповім у тому самому фрівольному стилі:

- я не встигну доповісти новому фюреру, бо ти зі своіми зелебобіками вже мене випередив. В результаті «Луч» вже розбомблений, патронні заводи розібрані на метал, украінську Мрію обміняли на американську мрію (тільки не для всіх).

Заплатили в рублях, канешна?
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03.06.2022 01:49 Відповісти
Что такое стрелковая техника(стрілецька техніка)?
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02.06.2022 16:52 Відповісти
нижче 14:5 мм Але така "віддача" що ніяке плече не тримає! (дід казав -"калібр 145 крута Але плече відбиває"а з треього пострілу!
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02.06.2022 17:47 Відповісти
Що значить двокрапка між 14 і 5?

Це щось про діаметр і довжину патрона?
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02.06.2022 18:17 Відповісти
Это не техника - это оружие.
Вам вопрос повторить?
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02.06.2022 18:41 Відповісти
Стрільба ведеться лежачи, з коліна та стоячи. Для кожного з цих видів стрільби застосовується своя техніка - положення коруса тіла, рук, ніг тощо...
На жаль, в нашій країні виросли цілі покоління людей, які ніколи не тримали в руках зброю.
Потім вони прійшли до влади.
Потім почалась війна.
Звідси "стрілецька техніка"...
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02.06.2022 19:03 Відповісти
Коли ця маляр зникне з екранів бенявователевізора і інтернету? Невже немає військових спеціалістів, щоб розповіли про війну? Скільки можна служати тьоток з дешевого базару: маряр, верещучку і люсю?
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02.06.2022 16:53 Відповісти
Але ти дибіл 😂😂😂😂
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02.06.2022 16:57 Відповісти
нічосі штирить, так навіть про путлєра кацапи не кажуть)) вони обмежу.ться фразами: Путін прєзидєнт міра, а в тебе боневтік - Деміург
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02.06.2022 16:58 Відповісти
Ты дебил? Или на зарплате? Бо такую херню можно нести или под коксом, или за бабки..
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02.06.2022 16:59 Відповісти
во длбб
упоротый зеблан
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02.06.2022 16:59 Відповісти
Та Ви шо? Не хайпуйте на тій армії, яку побудував Порошенко і його команда. Краще хай розповість скільки мільярдів гривень мала заборгованість армія, скільки тисяч скоротили посад, чому не робили ракети і не шили форму, не виготовляли бронежилети і шоломи? Де САУ "Богдана"? Її заслуга тільки ву тому, що лила брруд якраз на Порошенко.
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02.06.2022 17:01 Відповісти
серонуло, тупе?
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02.06.2022 17:01 Відповісти
А на яких частотах транслюють ці канали? Наприклад, у Києві або Запоріжжі? У будь-якому місті взагалі.
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02.06.2022 17:14 Відповісти
Взагалі-то це заступниця міністра оборони, якщо ти не зрозумів!

Май повагу до ЗСУ!
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02.06.2022 17:11 Відповісти
То вона - це ЗСУ? А найвблювовіший - це, мабуть, Україна? Only асфальт на голову впав?
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02.06.2022 17:16 Відповісти
А что такое "стрелковая техника"?... Маляр, как целый, или целая, замминистра обороны вообще когда-нибудь начнёт военные термины изучать или "не на часи"? И что должны делать граждане Украины получив эту ценную информацию?
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02.06.2022 16:55 Відповісти
Кацапи на цей режим перейшли через два тижні після початку вторгнення, коли замість хліба з сіллю отримали киздюлів. Потім в них вибухнуло декілька заводів. А потім виявилося, что комплектухи нема і вони попустилися.
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02.06.2022 16:57 Відповісти
Не опустились , работают в три смены и ещё рабочих набирают , а комплектуху им Франция с Германией поставляет неплохо , какая то техническая дыра в этом эмбарго осталась и пользуются этим . Даже кацапские чвк воюющие здесь зарегистрированы в Бельгии и страховку по ранению получают по бельгийским законам , нормам
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02.06.2022 17:58 Відповісти
Брехня
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02.06.2022 18:28 Відповісти
ща й як попустилися. Гуглітє і обрящєтє. Купа новин що їх військові заводи (в т.ч. військові) позвільняли працівників і перейшли на 1-2 денний робочій тиждень
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02.06.2022 19:07 Відповісти
Хрен они что сами могут производить, только воровать.
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02.06.2022 17:00 Відповісти
Так само як і зелена сволота .
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02.06.2022 17:01 Відповісти
На жаль, можуть.

Ви знаєте, де ділася Дрезденська фабрика AMD (для древнього техпроцесу 65 нм, здається)?

Її розібрали, перевезли у якесь підмосков'я (зеленоград?), зібрали знову і запустили.

Бонус-питання: скільки фабрик з виробництва мікропроцесорів (чи хоча б мікросхем) відкрилося в Україні за 30 років незалежності?
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02.06.2022 18:20 Відповісти
Якшо в них цілий завод АМД, то нахіба вони проци для Евересту на Тайвані кляпали?
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02.06.2022 19:08 Відповісти
Тому що 130 нм (дивіться посилання нижче -- я помилився у першому повідомленні, бо писав з пам'яти), що є дуже древнім для Еверестів чи Байкалів.
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02.06.2022 20:25 Відповісти
А Дрезден десь біля Бєлгорода розташований, я так розумію?

Інакше чого б АМД переносила своє виробництво з Германії до недоРоzzії?

Офіційний сайт АМД не повідомляє про наявність відділків компанії у недоРоzzії:

https://www.amd.com/en/corporate/locations

Our Locations | AMD
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02.06.2022 19:50 Відповісти
Ви не зрозуміли. AMD закривала фабрику (техпроцес на той час застарів) і повністю продала її москалям, які перевезли її до себе.

https://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?10/93/21
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02.06.2022 20:24 Відповісти
Опять ссылки на российский Интерфакс ‼️

Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росі Джерело: https://censor.net/ua/n3345540
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02.06.2022 17:00 Відповісти
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02.06.2022 17:02 Відповісти
рыг падоляк и фсбэшник ермак
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02.06.2022 17:03 Відповісти
До речі завгоспу з його колоритним *балом дуже б личили косоворотка)
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02.06.2022 18:12 Відповісти
"Колумбийский галстук" лучше бы смотрелся
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02.06.2022 21:45 Відповісти
"вот єто поворот!" (С)
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02.06.2022 17:14 Відповісти
Дно.
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02.06.2022 19:51 Відповісти
Ну так домовляйтеся з союзниками, щоб вони побомбили ті заводи, де всю цю зброю РФ виробляє !
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02.06.2022 17:05 Відповісти
а зелена кодланичого свого робити незбираеться....тільки спостерігає
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02.06.2022 17:05 Відповісти
У них і мікросхеми для ракет є? Звідки?
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02.06.2022 17:10 Відповісти
певно маються на увазі ракети до РСЗВ
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02.06.2022 17:13 Відповісти
Тайвань лише останніми днями ввів ембарго на мікросхеми.
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02.06.2022 17:22 Відповісти
Тайвань не ограничивал ихнюю продажу Китаю , дальше сами догадаетесь
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02.06.2022 18:00 Відповісти
Шо оно за армия на **********, что на спецаперацию оружия не хватает, а если бы война с Украиной. Разваравали толстые генералы.
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02.06.2022 17:10 Відповісти
Inna Savenko

Yesterday at 9:26 AM ·

Вони не повинні зникати з інформаційного простору і з наших думок, поки не повернуться додому!

#Azovstal

#FreeAzov

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02.06.2022 17:12 Відповісти
А в нас вся надія тільки на дядька Сема?
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02.06.2022 17:14 Відповісти
У них электроники а ракеты нет,да и выпускали их совсем мало.
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02.06.2022 17:18 Відповісти
Є. Китай підганяє, та й своєї трохи є.
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02.06.2022 18:22 Відповісти
Цікаво, скільки крилатих, вони виробляють в день. 5 штук чи 20? Чіпів та електроніки в них і без того стільки, що забороняй не забороняй, ще лишиться и лишиться.
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02.06.2022 17:22 Відповісти
А Україна переходить на посилений режим будівництва доріг. Що, з'їли!?
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02.06.2022 17:23 Відповісти
Але вже під дорогами бомбосховища.
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02.06.2022 17:27 Відповісти
А то так важко здогадатись. Попросіть Пентагон хай змоделює на супер комп'ютері всі сценарії можливого розвитку війни.
Якщо розвиток всесвіту вчені змогли змоделювати, то тут раз плюнути.
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02.06.2022 17:25 Відповісти
А куда ж квартальный утырок переходит, когда ж блазень усиленно начнет ракеты производить?
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02.06.2022 17:26 Відповісти
А ми, місцева ідіома.
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02.06.2022 17:38 Відповісти
То выходить, що ракетки не закінчаться?
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02.06.2022 17:50 Відповісти
Та з російським виробництвом - зрозуміло....
А в Україні як з виробництвом ракет до комплексів ППО, до градів та ураганів, точьок У?
Чи виробляє хоч одно підприємство України снаряди до гармат, кулі для кулеметів і автоматів?
За танки та броньовану техніку не питаю, там хоч би ремонтувати запчастин хватило...
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02.06.2022 18:10 Відповісти
Не на часі,дороги треба будувати.А то орки прийдуть,а доріг немає і Боневтіку стане дуже стидно.И Путя может обидится.
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02.06.2022 18:30 Відповісти
Довбнів за рік попереджали, що війна буде ТОЧНО і сам Зелепень це сказав. У результаті ніхто з цих нікчем не спромігся перенести чи роззосередити військове виробництво (хоч частково). Цю зелену погань судити треба.
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02.06.2022 18:20 Відповісти
На последний режим мародерства, бо залишилиcя лiченi недiлi!
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02.06.2022 18:28 Відповісти
Тобто ракети у низ будуть. А ви і далі слухайте байки абдрістовича про "ось-ось закінчаться"...
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02.06.2022 18:40 Відповісти
То взагалі якийсь "мрак", як казав один мій товариш.

ЗСУ публікує зведення, що виглядають як переможні реляції, от тільки як би ж та інфа стосувалась перемог ЗСУ!
А то: ххххх захопили те, це, 60% того, 90% цього.
Потім лякає: це ще не кінець! Руzzьке зараз буде робити нам Сирію!

ПереЗЕдент лякає, що ми втрачаємо ЩОДНЯ по 100 вояків 200-ми і 500 трьохсотими.

Міноборони напускає жаху, що у недоРоzzії, як за Сталіна, оборонні підприємства працюють день і ніч, виробляючи ракети, якими орки знищують українські міста і села.

Там є хоч якісь хоч трохи притомні люди, щоб схаменулися і почали давати людям реальну інфу з якоюсь аналітикою і, головне, надією?
Та ж є Віталій Портников, Олег Жданов, Фейгін накінець, є в кого повчитися!

(От понавибирали: ані робити, ані навіть пи$діти толково не вміють).
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02.06.2022 20:11 Відповісти
треба ракетамі ті заводи знищити
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02.06.2022 20:13 Відповісти
Ага, і посилений режим виробництва гробів.
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02.06.2022 21:44 Відповісти
поразительно сколько здесь умных критиков власти. человек 20 только на этой статье. так соберитесь и действуйте конструктивно а главное практикой докажите какие вы умные. а то трындеть все гаразды а как сделать что то так все инвалиды что ли? подымайте свои жопы и делайте а не просто разглагольствуйте. только не протестами а конкретными предложениями и действиями. и главное конструктивными а не разрушающими и разъединяющими. инетересно что максимум на это моё замечания начнется тоже критика только теперь меня. это и доказывает что все эти критики диванные просто пустое место)
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02.06.2022 23:08 Відповісти
@В.Булгаков (дуже надіюсь, що не родич).

Ви не дочитали методичку, господин хороший.

Там написано, що закінчувати висер потрібно питанням: «А вы, конечно, из окопов пишете?»

(Передайте нагору мою пропозицію: зупинити неконструктивну критику можна лише конструктивною критикою неконструктивних критиків.
Але що це я, видно пам'ять підводить. Гвардійці кардинала - СБУ, Подоляк, Безумна давно вже цим займаються, зараз перейшли вже на цілодобовий режим, щоб стримати ворожу агресію🤓).
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03.06.2022 02:02 Відповісти
 
 