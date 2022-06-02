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Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ, – Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф,єс,євросоюз,санкції

В Евросоюзе утвердили шестой пакет санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"6-й пакет санкций ЕС против РФ утвержден послами ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции против патриарха Кирилла не будут введены. Публикация списка анонсируется завтра.

Также читайте: Санкции ЕС против РФ будут включать эмбарго на нефть, – журналист Йозвяк
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Топ комментарии
+29
С Венгрией надо что-то делать. Уровень деструктивности этих хитрожопых клиентов зашкаливает
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02.06.2022 17:06
+20
Довбані угорци.. Как жеж заіпалі , довбодятли..
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02.06.2022 17:05
+14
"санкції проти патріарха Кирила не запровадять"
--
звіздєц...
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02.06.2022 17:04
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"санкції проти патріарха Кирила не запровадять"
--
звіздєц...
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02.06.2022 17:04 Ответить
православний орбан дуже просили
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02.06.2022 17:11 Ответить
Довбані угорци.. Как жеж заіпалі , довбодятли..
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02.06.2022 17:05 Ответить
нічого дивного -після розвалу їх імперії вони завжди на боці фашистів,що німецьких що росіянських !
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02.06.2022 18:12 Ответить
Що там ті підораси угорці наробили, що проти патріарха нічого? Виродки....
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02.06.2022 17:06 Ответить
наверное в православие- сектанское подались, вместе с пророком орбаном, обдолбаным...
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02.06.2022 17:12 Ответить
С Венгрией надо что-то делать. Уровень деструктивности этих хитрожопых клиентов зашкаливает
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02.06.2022 17:06 Ответить
Треба шось робити з МП. Закрити на Україні, нехай до мадярів зйо..ють
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02.06.2022 17:11 Ответить
Закрити в Україні.
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02.06.2022 17:38 Ответить
"Дружбу" сломать. Ну сказать, сломался. Хотят- пусть ведрами носят нафту.
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02.06.2022 17:18 Ответить
а чего только дружбу? а самый большой газогон нельзя?
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02.06.2022 18:03 Ответить
Разве можно вводить санкции против аскета, который и так спит на траве?
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02.06.2022 17:07 Ответить
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02.06.2022 17:07 Ответить
звісно уявляємо, те саме що 73% зробили з Україною
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02.06.2022 17:10 Ответить
Зелені ******** злили наших Героїв оркам, попіарились на крові і умили руки, назвавши те евакуацією. Щоб їх так, підорів, "евакуювали"!
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02.06.2022 17:30 Ответить
Боневтік мовчить , як в рот лайна набрав ,
верещучка кудись зникла , щоби не відповідати на запитання , що з нашими полоненими , виходити на Банкову , заборонено ,
замкнутий круг і це при тому , що ми не знаємо де і куди іх відвезли кацапи 😠
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02.06.2022 17:32 Ответить
У нас шо опзж, шо кацапская церковь(гундяевская) действуют совершенно спокойно. Смена вывески сумму не меняет. Потому что-то требовать от других нелогично.
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02.06.2022 17:09 Ответить
А що ти з ОПЗЖ зробиш? По закону, нічого зробити не можливо.
Можна заборонити партію(хоча це теж сумнівне рішення з точки зори права, Конституції України та демократії), але добре, При бажанні думаю можна знайти правове рішення, враховуючи військовий стан. Можна порушити кримінальні справи проти "депутатів" ОПЗЖ, але навіть якщо будуть докази і суд визнає їх винуватими, то на їх місто просто прийдуть нові члени ОПЗЖ, що йдуть наступними у партійних списках. Ось і все. В Україні не має законних способів, вигнати партію обрану до парламенту народом України.
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02.06.2022 17:16 Ответить
Потрібно розпочинати 7 пакет санкцій. У нього на мою думку, має увійти атомна енергетика.
Європейські Союз має розірвати всі зв'язки з росією та росатомом. Замінити все можна за допомогою американців і компанії Westinghouse. Це також призведи до втрати мільярдів доларів кацапстаном, позбавить деякі країни ЄС, часткової залежності від росії, зменшить вплив Кремля.
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02.06.2022 17:09 Ответить
Гундяєв падлюка угорцям подякуй, орбану продажному путлєровському прихвостню!

Слава Україні!
Героям Слава!
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02.06.2022 17:11 Ответить
ЗАО РПЦ это опг похлеще Газпрома ... чисто интересно, какие мотивы у мадьяр были
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02.06.2022 17:12 Ответить
гундяй скоріше всього куратор Орбана-Сіяртов всіх
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02.06.2022 17:21 Ответить
розумний компромис...в кожний наступний пакет потрібно включати санкції на гундяя....запорука того що все буде прийнято після того як його викреслити....
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02.06.2022 17:14 Ответить
А ничего, что в Украине 12000 приходов упц мп и только 6700 приходов ПЦУ..!! И монастырей 215 у московских попов и только 79 в ПЦУ.. !! Может надо что то с этим делать !?
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02.06.2022 17:24 Ответить
Угорці - імперіалісти, такі ж як і кацапи. З ними все ясно.
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02.06.2022 17:37 Ответить
А нельзя эту х-ву трубу "дружбу" перекрыть на некоторое время?
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02.06.2022 17:42 Ответить
Венграм за "будапешстский" меморандум надо-бы головы пеплом посыпать, а не о КГБатюшке беспокоится. Пусть они его не подписывали, но ведь организовали "торжественный обман" украинского народа у себя в столице! Слава Украине!
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02.06.2022 17:55 Ответить
Невже Україна в себе не може сама запровадити санкції проти кірілла?
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02.06.2022 18:12 Ответить
А кто это "патриарх Кирил"? Это сектант/еретик Гундяев?
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02.06.2022 18:12 Ответить
Цю блін,
додайте ще одну санкцію проти Ордостану: угорщину вивести з ЄС.
Заодно і в середині союза проведуть боротьбу з корупцією.
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02.06.2022 18:20 Ответить
гундяй на радостях поди там бухает по чорному, шо аж ряса не просыхает, как штаны у сивухо.
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02.06.2022 18:24 Ответить
Та хай собі. Суттєво це нічого не змінює і на війну не впливає. Лише мадьярам величезний мінус в карму. Може з часом Європа порозумнішає і вижене їх сраною мітлою.
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02.06.2022 18:25 Ответить
Та біс із ним з тим гундяєм, до нього ще черга дійде. Все одно він ніяк не впливав на економіку і фінанси. Алілуя. Збулося. Навіть з тими виключеннями і відстрочкою до 2023 року, найсправді це колосальний удар по рашці. І араби тут як тут. В потрібний момент в потрібному місці. От з цього моменту й починається квнець рашки.
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02.06.2022 18:32 Ответить
Як це взагалі можливо, що срана угорщина крутить усім Євросоюзом і вказує що робити. Думаю, що в Європі з часом ще пригадають їх поведінку....
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02.06.2022 18:40 Ответить
так эмбарго на нефть (хотя бы частично) там есть?
или опять венгры будут при голосовании выделываться как в прошлый раз?
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02.06.2022 18:52 Ответить
 
 