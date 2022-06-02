Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ, – Йозвяк
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Евросоюзе утвердили шестой пакет санкций против России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.
"6-й пакет санкций ЕС против РФ утвержден послами ЕС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что санкции против патриарха Кирилла не будут введены. Публикация списка анонсируется завтра.
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+29 Дмитрий Иванов 933bda32
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+20 Anton Grinblat 6ff29d36
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+14 Зэлэный_Змий
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звіздєц...
верещучка кудись зникла , щоби не відповідати на запитання , що з нашими полоненими , виходити на Банкову , заборонено ,
замкнутий круг і це при тому , що ми не знаємо де і куди іх відвезли кацапи 😠
Можна заборонити партію(хоча це теж сумнівне рішення з точки зори права, Конституції України та демократії), але добре, При бажанні думаю можна знайти правове рішення, враховуючи військовий стан. Можна порушити кримінальні справи проти "депутатів" ОПЗЖ, але навіть якщо будуть докази і суд визнає їх винуватими, то на їх місто просто прийдуть нові члени ОПЗЖ, що йдуть наступними у партійних списках. Ось і все. В Україні не має законних способів, вигнати партію обрану до парламенту народом України.
Європейські Союз має розірвати всі зв'язки з росією та росатомом. Замінити все можна за допомогою американців і компанії Westinghouse. Це також призведи до втрати мільярдів доларів кацапстаном, позбавить деякі країни ЄС, часткової залежності від росії, зменшить вплив Кремля.
Слава Україні!
Героям Слава!
додайте ще одну санкцію проти Ордостану: угорщину вивести з ЄС.
Заодно і в середині союза проведуть боротьбу з корупцією.
или опять венгры будут при голосовании выделываться как в прошлый раз?