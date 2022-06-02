Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти РФ, - Йозвяк

В Євросоюзі затвердили шостий пакет санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"6-й пакет санкцій ЄС проти РФ, затверджено послами ЄС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що санкції проти патріарха Кирила не запровадять. Публікація списку анонсується на завтра.

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