Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти РФ, - Йозвяк
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Євросоюзі затвердили шостий пакет санкцій проти Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.
"6-й пакет санкцій ЄС проти РФ, затверджено послами ЄС", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що санкції проти патріарха Кирила не запровадять. Публікація списку анонсується на завтра.
Топ коментарі
+29 Дмитрий Иванов 933bda32
показати весь коментар02.06.2022 17:06
+20 Anton Grinblat 6ff29d36
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+14 Зэлэный_Змий
показати весь коментар02.06.2022 17:04
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звіздєц...
верещучка кудись зникла , щоби не відповідати на запитання , що з нашими полоненими , виходити на Банкову , заборонено ,
замкнутий круг і це при тому , що ми не знаємо де і куди іх відвезли кацапи 😠
Можна заборонити партію(хоча це теж сумнівне рішення з точки зори права, Конституції України та демократії), але добре, При бажанні думаю можна знайти правове рішення, враховуючи військовий стан. Можна порушити кримінальні справи проти "депутатів" ОПЗЖ, але навіть якщо будуть докази і суд визнає їх винуватими, то на їх місто просто прийдуть нові члени ОПЗЖ, що йдуть наступними у партійних списках. Ось і все. В Україні не має законних способів, вигнати партію обрану до парламенту народом України.
Європейські Союз має розірвати всі зв'язки з росією та росатомом. Замінити все можна за допомогою американців і компанії Westinghouse. Це також призведи до втрати мільярдів доларів кацапстаном, позбавить деякі країни ЄС, часткової залежності від росії, зменшить вплив Кремля.
Слава Україні!
Героям Слава!
додайте ще одну санкцію проти Ордостану: угорщину вивести з ЄС.
Заодно і в середині союза проведуть боротьбу з корупцією.
или опять венгры будут при голосовании выделываться как в прошлый раз?