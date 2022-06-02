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Новости Экономика
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добыча (267) нефть (1808) ОПЕК (81)

Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%

Новости Цензор.НЕТ Экономика

нафта,ембарго

Страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать падение добычи в РФ: до 648 тыс. баррелей в сутки в июле и до 648 тыс. баррелей в сутки в августе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Reuters.

Первоначальный план был добывать 432 000 баррелей в сутки за три месяца до сентября.

На фоне этой новости цены на нефть изменились незначительно, добавляет агентство.

Цены на нефть упали утром в четверг накануне встречи ОПЕК+, ожидая, что Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК могут увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать падение добычи в России.

Читайте: ОПЕК может исключить Россию из соглашения по добыче нефти, - WSJ

Российская добыча упала примерно на 1 миллион баррелей в сутки из-за санкций.

Один из источников в ОПЕК+, знакомый с позицией России, сообщил, что Москва может согласиться с тем, чтобы другие производители увеличивали добычу, чтобы компенсировать ее более низкую добычу, но не обязательно компенсировать весь дефицит.

Как отмечает Reuters, согласно ряду отраслевых оценок, западные санкции приведут к падению добычи в России на 2-3 млн барр/д.

Также читайте: Саудовская Аравия согласилась добывать больше нефти вместо России, - FT

Напомним, нефть упала ниже 113 долл. за баррель после максимума более чем в 120 долларов на информации о готовности Саудовской Аравии нарастить поставки на рынок.

Сейчас основным фактором является сигнал со стороны Саудовской Аравии к увеличению добычи нефти, если добыча в России существенно упадет в результате наложенных на нее санкций. Растут признаки того, что напряженные отношения между Саудовской Аравией, крупнейшим мировым экспортером нефти и США, улучшаются.

Президент США Джо Байден, по всей вероятности, посетит Саудовскую Аравию в этом месяце, что будет означать неизбежную встречу с фактическим правителем страны, наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, с которым он до сих пор не встречался.

Это может проложить путь для наращивания производства в королевстве и помочь снизить цены на топливо в США, взлетевшие до рекордно высоких показателей.
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Топ комментарии
+37
Ну що, вялікіє, можете консервувати свердловини
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02.06.2022 18:11
+21
Ще можна китайцям за собівартістю продавати))
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02.06.2022 18:13
+20
Видобуток вонючего газа внутри бункера значительно увеличится...
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02.06.2022 18:17
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Правила форума Совет форумчан
Ну що, вялікіє, можете консервувати свердловини
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02.06.2022 18:11 Ответить
Ще можна китайцям за собівартістю продавати))
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02.06.2022 18:13 Ответить
Після того, як американці відповились, їхні обʼєми пішли до Китаю. Угода таємна, але всі схиляються, що Китай сплачує по полтюшку...
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02.06.2022 18:15 Ответить
И все-таки лучше нефть иметь чем ее не иметь, даже если скважины законсервированы...Хуже когда нечего консервировать кроме гос. долга...
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02.06.2022 18:31 Ответить
в Украине есть и нефть и газ. Угадай в каких двух областях самые большие запасы? Совпадение?
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02.06.2022 18:35 Ответить
Один в Якутии, а второй?
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02.06.2022 19:00 Ответить
Будешь намазывать нефть на свою любовь к фюреру, русский. Бо сравнительно скоро больше ничего пожрать в вашей стране-помойке не будет.
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02.06.2022 19:03 Ответить
Как регистрацию на сайте сегодня прошли? Без сложностей?
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02.06.2022 20:58 Ответить
у Китая такаая жопа долговая нарисовалась что им скоро выгодно будет только бесплатно брать нефть
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02.06.2022 20:01 Ответить
Вони її брали і беруть безкоштовно.
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02.06.2022 20:14 Ответить
для чого писати таку маячню?? всі знають, що нафтопровід побудований за китайські кошти і кацапстан НІЧОГО не заробляє на тій нафті, що продає в Китай. і не заробить.
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02.06.2022 20:20 Ответить
И сжигать сопутствующий газ из пердаков
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02.06.2022 18:41 Ответить
ОПЕКО бендеровцы❗Фошизды
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02.06.2022 19:05 Ответить
В рашці не глибокі свердловини, їх відновити дуже складно. Це десь 10 років при умові західних технологій.
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02.06.2022 19:15 Ответить
Знову вдарили в сра...у, пробачте, в спину...
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02.06.2022 18:13 Ответить
ага,але десь нижче пояса)))
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02.06.2022 22:13 Ответить
Нет, уж - в сраку так в сраку!
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02.06.2022 23:32 Ответить
За паребріком мабуть радість.
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02.06.2022 18:13 Ответить
Вы фсе врети!1!!
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02.06.2022 18:15 Ответить
Да ,особенно у КАНДОНДОНОВА
https://www.google.pl/amp/s/www.mk.ru/amp/politics/2022/06/02/kadyrov-vypal-iz-top5-samykh-bogatykh-gubernatorov-rossii.html?espv=1
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02.06.2022 18:47 Ответить
Возобновить будет не просто если парафин застынет. Это не Кувейт или Саудиты, которым просто краник надо открутить
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02.06.2022 18:15 Ответить
И если давление падает, то нефть в другой горизонт уходит...
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02.06.2022 21:00 Ответить
Ще Венiсуела пiдключиться , ситуацiя покращиться з цiною на нафту
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02.06.2022 18:16 Ответить
То болото не краще рашки
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02.06.2022 18:44 Ответить
Черчиль и Рузвельт сотрудничали со сталиным, так шта как попутчик - сойдёт.
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02.06.2022 18:57 Ответить
вони хоть війни не влаштовують
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02.06.2022 20:02 Ответить
бред кацапский Венесуэла лучше рашки в 1000 раз - она не убивает украинцев и не захватывает наши територии
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02.06.2022 20:03 Ответить
Видобуток вонючего газа внутри бункера значительно увеличится...
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02.06.2022 18:17 Ответить
Пора армянського коня випускати на сцену:
-дебіли *** ,©
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02.06.2022 18:18 Ответить
Щось мене стримувало інвестувати в нафтові галузі))Певно опек))
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02.06.2022 18:21 Ответить
добра новина про нафту! Нарешті!
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02.06.2022 18:21 Ответить
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02.06.2022 18:27 Ответить
тепер питання сосать балодя буде у ішака чи у віслюка
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02.06.2022 20:45 Ответить
не думаю що ішак чи віслюк дадуть йому свої "інструменти"))) погидують)))
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02.06.2022 22:14 Ответить
Валедя хотел нефть сосать, а придется сосать, но не нефть...
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02.06.2022 23:35 Ответить
Фсё идёт чОтко по плану - ху?ло опять всех переиграл.....
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02.06.2022 18:29 Ответить
Давно пора. Ато хотят бороться с голодом а цена на нефть заоблачная.
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02.06.2022 18:30 Ответить
Оце братці і є той ******* рашці. Точніше його початок.
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02.06.2022 18:34 Ответить
Має бути пильність тих країн, які збільшують видобуток нафти, бо умовні петрови і баширови вже мають задачі на проведення терактів по знищенню заводів і обладнання, задіяного для цих процесів.
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02.06.2022 18:35 Ответить
Это не солсберецкий шпиль, это саудиты, детка. Они чепигов на завтрак бензопилой разделывают.
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02.06.2022 18:59 Ответить
не знав, папаша. Знаю тільки, що саудити мають зовнішнє сходство із сирійцями, іранцями та іншими друзяками пуйла.
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02.06.2022 19:18 Ответить
нє. саудити ******* сша і американські долари більше за все на світі. крім Аллаха.
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02.06.2022 20:35 Ответить
Саудити з кінця Другої Світової є союзниками США.
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02.06.2022 23:28 Ответить
Ще зараз Ірану трошки дозволять торгувати і Вялічіє со скрєпами почне відвалюватися.
Русофобія затєваєтся в общем
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02.06.2022 18:37 Ответить
Іран стрьомний. Вони ще не встигнуть перевдягнутись з козячіх шкур в цивільну одежу, а вже побіжуть погрожувати Ізраілю. І в той же момент їм кранік знову прикрутять.
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02.06.2022 19:16 Ответить
А кацапи кричали, що без них не обійдуться.
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02.06.2022 18:38 Ответить
Скорректируйте новость. Планировали увеличить суточную добычу на 400 тыс барелей, а увеличили на 600 тыщ. В статье написано что всего добывать будут 600к но это ошибка, сейчас добыча десятки млн барелей в сутки
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02.06.2022 18:41 Ответить
О це так гарна новина.Траур в оркостане!
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02.06.2022 18:49 Ответить
при таком разкладе соловьёов начнет марс бомбить
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02.06.2022 18:56 Ответить
Если где то прибыло, значит где то убыло.
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02.06.2022 18:58 Ответить
Але радіти поки геть рано. Ціна бареля "Брент" зараз 117+, тобто більша ніж була навіть на піках початку 2014 року.
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02.06.2022 19:07 Ответить
треба венесуелу і іран розконсервовувати.
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02.06.2022 20:06 Ответить
Тихо. Тихо. Тсс! Ви чуєте? "тук-тук-тук"... хтось забиває цвяхи в кришку домовини. А хто в тій домовині, спитаєте ви? А там хтось з калашом і в кокошніку... Але не підхотьте близько, той хтось ше може вкусити.
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02.06.2022 19:14 Ответить
ну на долю росії, правильно! на росію наклали ембарго, тепер треба замістити росію на цьому ринку!
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02.06.2022 19:19 Ответить
венесуелу розконсервуйте.

в венесуелі найбільше нафти в світі!

вона заллє світ нафтою!

в венесуелі диктаторський режим, в росії теж. але росія крім цього ще й устраює войни. тому ембарго з венесуели потрібно знімати, переложивши його на росію.

і питання венесуели завжди можна вирішити воєнним шляхом. у неї не така велика армія як в рф, і у неї немає ЯО.

НАФТОВІ САНКЦІЇ ПОТРІБНО ЗНЯТИ З ТИХ КРАЇН, ПИТАННЯ ЯКИХ МОЖНА ВИРІШИТИ ВОЄННИМ ШЛЯХОМ.
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02.06.2022 19:31 Ответить
якщо з іраном сша підпишуть ядерну угоду - то буде ще краще.

іран може відмовитись від ядерної програми. у нього повно газу, він може всю електрику для себе виробляти на газі. як німеччина. але німеччина газ закупляє, а тут свій є.
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02.06.2022 19:33 Ответить
Зараз погано, що венесуела і іран під санкціями.

от якби вирішити питання цих країн!

Нафта впала б в ціні! І об"єми такі були б, що росія більше не була б потрібна.

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02.06.2022 19:54 Ответить
Потрібно зараз не тільки накласти ембарго на росію, а й зменшити ціну на нафту в світі.

Тому що росія зараз китаю з дисконтом 30% продає.

нафта зараз коштує 100 долл, а росія продає по 70.

Якщо зробити світову ціну на нафту 30 доларів, то з дисконом вона коштуватиме 21. А це собівартість російської нафти!
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02.06.2022 20:01 Ответить
не китаю, а індії. і собівартість начебто насправді 28, а то й більше. пригадую, фігурувала цифра близько 40.
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02.06.2022 20:38 Ответить
нарешті всі разом наважились послати нах того х!йла
нехай х!йло свою трубу засуне собі в дупу
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02.06.2022 20:29 Ответить
Золотая акция, как ни странно, у Ирана. Если Иран откажется от разработки ЯО, будет купаться в шампанском в бассейне из шоколада. Венесуелу бы еще подтянуть и раше пи$да, навсегда.
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02.06.2022 21:31 Ответить
если б эти 2 страны не тупили, нам было бы хорошо....Что там наши дипломаты, почему не работают?
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02.06.2022 21:49 Ответить
-Так шо, санкции ввели на пользу, свинособаки путинячьи?
- ОЙ, ОЙ, да, вот сейчас особенно.
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03.06.2022 09:02 Ответить
 
 