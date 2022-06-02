Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать падение добычи в РФ: до 648 тыс. баррелей в сутки в июле и до 648 тыс. баррелей в сутки в августе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Reuters.
Первоначальный план был добывать 432 000 баррелей в сутки за три месяца до сентября.
На фоне этой новости цены на нефть изменились незначительно, добавляет агентство.
Цены на нефть упали утром в четверг накануне встречи ОПЕК+, ожидая, что Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК могут увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать падение добычи в России.
Российская добыча упала примерно на 1 миллион баррелей в сутки из-за санкций.
Один из источников в ОПЕК+, знакомый с позицией России, сообщил, что Москва может согласиться с тем, чтобы другие производители увеличивали добычу, чтобы компенсировать ее более низкую добычу, но не обязательно компенсировать весь дефицит.
Как отмечает Reuters, согласно ряду отраслевых оценок, западные санкции приведут к падению добычи в России на 2-3 млн барр/д.
Напомним, нефть упала ниже 113 долл. за баррель после максимума более чем в 120 долларов на информации о готовности Саудовской Аравии нарастить поставки на рынок.
Сейчас основным фактором является сигнал со стороны Саудовской Аравии к увеличению добычи нефти, если добыча в России существенно упадет в результате наложенных на нее санкций. Растут признаки того, что напряженные отношения между Саудовской Аравией, крупнейшим мировым экспортером нефти и США, улучшаются.
Президент США Джо Байден, по всей вероятности, посетит Саудовскую Аравию в этом месяце, что будет означать неизбежную встречу с фактическим правителем страны, наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, с которым он до сих пор не встречался.
Это может проложить путь для наращивания производства в королевстве и помочь снизить цены на топливо в США, взлетевшие до рекордно высоких показателей.
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https://www.google.pl/amp/s/www.mk.ru/amp/politics/2022/06/02/kadyrov-vypal-iz-top5-samykh-bogatykh-gubernatorov-rossii.html?espv=1
-дебіли *** ,©
Русофобія затєваєтся в общем
в венесуелі найбільше нафти в світі!
вона заллє світ нафтою!
в венесуелі диктаторський режим, в росії теж. але росія крім цього ще й устраює войни. тому ембарго з венесуели потрібно знімати, переложивши його на росію.
і питання венесуели завжди можна вирішити воєнним шляхом. у неї не така велика армія як в рф, і у неї немає ЯО.
НАФТОВІ САНКЦІЇ ПОТРІБНО ЗНЯТИ З ТИХ КРАЇН, ПИТАННЯ ЯКИХ МОЖНА ВИРІШИТИ ВОЄННИМ ШЛЯХОМ.
іран може відмовитись від ядерної програми. у нього повно газу, він може всю електрику для себе виробляти на газі. як німеччина. але німеччина газ закупляє, а тут свій є.
от якби вирішити питання цих країн!
Нафта впала б в ціні! І об"єми такі були б, що росія більше не була б потрібна.
Тому що росія зараз китаю з дисконтом 30% продає.
нафта зараз коштує 100 долл, а росія продає по 70.
Якщо зробити світову ціну на нафту 30 доларів, то з дисконом вона коштуватиме 21. А це собівартість російської нафти!
нехай х!йло свою трубу засуне собі в дупу
- ОЙ, ОЙ, да, вот сейчас особенно.