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Новини Економіка
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видобуток (141) нафта (708) ОПЕК (20)

Країни ОПЕК+ домовилися про збільшення видобутку нафти на 50%

Новини Цензор.НЕТ Економіка

нафта,ембарго

Країни ОПЕК+ погодилися збільшити видобуток нафти, щоб компенсувати падіння видобутку в РФ: до 648 тис барелів на добу у липні та до 648 тис барелів на добу в серпні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Reuters.

Початковий план був видобувати 432 000 барелів на добу впродовж трьох місяців до вересня.

На тлі цієї новини ціни на нафту незначно змінились, додає агентство.

Ціни на нафту впали вранці в четвер напередодні зустрічі ОПЕК+ через очікування, що Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК можуть збільшити видобуток нафти, щоб компенсувати падіння видобутку в Росії.

Читайте також: Саудівська Аравія погодилася видобувати більше нафти замість Росії, - FT

Російський видобуток впав приблизно на 1 мільйон барелів на добу через санкції.

Одне з джерел в ОПЕК+, знайоме з позицією Росії, повідомило, що Москва може погодитися з тим, щоб інші виробники збільшували видобуток, щоб компенсувати її нижчий видобуток, але не обов'язково компенсувати весь дефіцит.

Як зазначає Reuters, згідно з низкою галузевих оцінок, західні санкції призведуть до падіння видобутку в Росії на 2-3 млн бар/д.

Також читайте: ОПЕК може виключити Росію з угоди щодо видобутку нафти, - WSJ

Нагадаємо, нафта впала нижче 113 дол за барель після максимуму у понад 120 доларів на інформації про готовність Саудівської Аравії наростити поставки на ринок.

Зараз основним чинником є сигнал з боку Саудівської Аравії до збільшення видобутку нафти, якщо видобуток у Росії істотно впаде внаслідок накладених на неї санкцій. Зростають ознаки того, що напружені відносини між Саудівською Аравією, найбільшим світовим експортером нафти, і США, покращуються.

Президент США Джо Байден, ймовірно, відвідає Саудівську Аравію цього місяця, що означатиме неминучу зустріч з фактичним правителем країни, наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом, з яким він досі не зустрічався.

Це може прокласти шлях для нарощування виробництва в королівстві та допомогти знизити ціни на паливо в США, які злетіли до рекордно високих показників.
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Топ коментарі
+37
Ну що, вялікіє, можете консервувати свердловини
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02.06.2022 18:11
+21
Ще можна китайцям за собівартістю продавати))
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02.06.2022 18:13
+20
Видобуток вонючего газа внутри бункера значительно увеличится...
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02.06.2022 18:17
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Ну що, вялікіє, можете консервувати свердловини
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02.06.2022 18:11 Відповісти
Ще можна китайцям за собівартістю продавати))
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02.06.2022 18:13 Відповісти
Після того, як американці відповились, їхні обʼєми пішли до Китаю. Угода таємна, але всі схиляються, що Китай сплачує по полтюшку...
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02.06.2022 18:15 Відповісти
И все-таки лучше нефть иметь чем ее не иметь, даже если скважины законсервированы...Хуже когда нечего консервировать кроме гос. долга...
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02.06.2022 18:31 Відповісти
в Украине есть и нефть и газ. Угадай в каких двух областях самые большие запасы? Совпадение?
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02.06.2022 18:35 Відповісти
Один в Якутии, а второй?
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02.06.2022 19:00 Відповісти
Будешь намазывать нефть на свою любовь к фюреру, русский. Бо сравнительно скоро больше ничего пожрать в вашей стране-помойке не будет.
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02.06.2022 19:03 Відповісти
Как регистрацию на сайте сегодня прошли? Без сложностей?
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02.06.2022 20:58 Відповісти
у Китая такаая жопа долговая нарисовалась что им скоро выгодно будет только бесплатно брать нефть
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02.06.2022 20:01 Відповісти
Вони її брали і беруть безкоштовно.
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02.06.2022 20:14 Відповісти
для чого писати таку маячню?? всі знають, що нафтопровід побудований за китайські кошти і кацапстан НІЧОГО не заробляє на тій нафті, що продає в Китай. і не заробить.
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02.06.2022 20:20 Відповісти
И сжигать сопутствующий газ из пердаков
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02.06.2022 18:41 Відповісти
ОПЕКО бендеровцы❗Фошизды
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02.06.2022 19:05 Відповісти
В рашці не глибокі свердловини, їх відновити дуже складно. Це десь 10 років при умові західних технологій.
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02.06.2022 19:15 Відповісти
Знову вдарили в сра...у, пробачте, в спину...
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02.06.2022 18:13 Відповісти
ага,але десь нижче пояса)))
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02.06.2022 22:13 Відповісти
Нет, уж - в сраку так в сраку!
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02.06.2022 23:32 Відповісти
За паребріком мабуть радість.
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02.06.2022 18:13 Відповісти
Вы фсе врети!1!!
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02.06.2022 18:15 Відповісти
Да ,особенно у КАНДОНДОНОВА
https://www.google.pl/amp/s/www.mk.ru/amp/politics/2022/06/02/kadyrov-vypal-iz-top5-samykh-bogatykh-gubernatorov-rossii.html?espv=1
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02.06.2022 18:47 Відповісти
Возобновить будет не просто если парафин застынет. Это не Кувейт или Саудиты, которым просто краник надо открутить
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02.06.2022 18:15 Відповісти
И если давление падает, то нефть в другой горизонт уходит...
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02.06.2022 21:00 Відповісти
Ще Венiсуела пiдключиться , ситуацiя покращиться з цiною на нафту
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02.06.2022 18:16 Відповісти
То болото не краще рашки
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02.06.2022 18:44 Відповісти
Черчиль и Рузвельт сотрудничали со сталиным, так шта как попутчик - сойдёт.
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02.06.2022 18:57 Відповісти
вони хоть війни не влаштовують
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02.06.2022 20:02 Відповісти
бред кацапский Венесуэла лучше рашки в 1000 раз - она не убивает украинцев и не захватывает наши територии
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02.06.2022 20:03 Відповісти
Видобуток вонючего газа внутри бункера значительно увеличится...
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02.06.2022 18:17 Відповісти
Пора армянського коня випускати на сцену:
-дебіли *** ,©
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02.06.2022 18:18 Відповісти
Щось мене стримувало інвестувати в нафтові галузі))Певно опек))
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02.06.2022 18:21 Відповісти
добра новина про нафту! Нарешті!
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02.06.2022 18:21 Відповісти
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02.06.2022 18:27 Відповісти
тепер питання сосать балодя буде у ішака чи у віслюка
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02.06.2022 20:45 Відповісти
не думаю що ішак чи віслюк дадуть йому свої "інструменти"))) погидують)))
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02.06.2022 22:14 Відповісти
Валедя хотел нефть сосать, а придется сосать, но не нефть...
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02.06.2022 23:35 Відповісти
Фсё идёт чОтко по плану - ху?ло опять всех переиграл.....
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02.06.2022 18:29 Відповісти
Давно пора. Ато хотят бороться с голодом а цена на нефть заоблачная.
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02.06.2022 18:30 Відповісти
Оце братці і є той ******* рашці. Точніше його початок.
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02.06.2022 18:34 Відповісти
Має бути пильність тих країн, які збільшують видобуток нафти, бо умовні петрови і баширови вже мають задачі на проведення терактів по знищенню заводів і обладнання, задіяного для цих процесів.
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02.06.2022 18:35 Відповісти
Это не солсберецкий шпиль, это саудиты, детка. Они чепигов на завтрак бензопилой разделывают.
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02.06.2022 18:59 Відповісти
не знав, папаша. Знаю тільки, що саудити мають зовнішнє сходство із сирійцями, іранцями та іншими друзяками пуйла.
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02.06.2022 19:18 Відповісти
нє. саудити ******* сша і американські долари більше за все на світі. крім Аллаха.
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02.06.2022 20:35 Відповісти
Саудити з кінця Другої Світової є союзниками США.
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02.06.2022 23:28 Відповісти
Ще зараз Ірану трошки дозволять торгувати і Вялічіє со скрєпами почне відвалюватися.
Русофобія затєваєтся в общем
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02.06.2022 18:37 Відповісти
Іран стрьомний. Вони ще не встигнуть перевдягнутись з козячіх шкур в цивільну одежу, а вже побіжуть погрожувати Ізраілю. І в той же момент їм кранік знову прикрутять.
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02.06.2022 19:16 Відповісти
А кацапи кричали, що без них не обійдуться.
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02.06.2022 18:38 Відповісти
Скорректируйте новость. Планировали увеличить суточную добычу на 400 тыс барелей, а увеличили на 600 тыщ. В статье написано что всего добывать будут 600к но это ошибка, сейчас добыча десятки млн барелей в сутки
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02.06.2022 18:41 Відповісти
О це так гарна новина.Траур в оркостане!
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02.06.2022 18:49 Відповісти
при таком разкладе соловьёов начнет марс бомбить
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02.06.2022 18:56 Відповісти
Если где то прибыло, значит где то убыло.
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02.06.2022 18:58 Відповісти
Але радіти поки геть рано. Ціна бареля "Брент" зараз 117+, тобто більша ніж була навіть на піках початку 2014 року.
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02.06.2022 19:07 Відповісти
треба венесуелу і іран розконсервовувати.
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02.06.2022 20:06 Відповісти
Тихо. Тихо. Тсс! Ви чуєте? "тук-тук-тук"... хтось забиває цвяхи в кришку домовини. А хто в тій домовині, спитаєте ви? А там хтось з калашом і в кокошніку... Але не підхотьте близько, той хтось ше може вкусити.
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02.06.2022 19:14 Відповісти
ну на долю росії, правильно! на росію наклали ембарго, тепер треба замістити росію на цьому ринку!
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02.06.2022 19:19 Відповісти
венесуелу розконсервуйте.

в венесуелі найбільше нафти в світі!

вона заллє світ нафтою!

в венесуелі диктаторський режим, в росії теж. але росія крім цього ще й устраює войни. тому ембарго з венесуели потрібно знімати, переложивши його на росію.

і питання венесуели завжди можна вирішити воєнним шляхом. у неї не така велика армія як в рф, і у неї немає ЯО.

НАФТОВІ САНКЦІЇ ПОТРІБНО ЗНЯТИ З ТИХ КРАЇН, ПИТАННЯ ЯКИХ МОЖНА ВИРІШИТИ ВОЄННИМ ШЛЯХОМ.
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02.06.2022 19:31 Відповісти
якщо з іраном сша підпишуть ядерну угоду - то буде ще краще.

іран може відмовитись від ядерної програми. у нього повно газу, він може всю електрику для себе виробляти на газі. як німеччина. але німеччина газ закупляє, а тут свій є.
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02.06.2022 19:33 Відповісти
Зараз погано, що венесуела і іран під санкціями.

от якби вирішити питання цих країн!

Нафта впала б в ціні! І об"єми такі були б, що росія більше не була б потрібна.

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02.06.2022 19:54 Відповісти
Потрібно зараз не тільки накласти ембарго на росію, а й зменшити ціну на нафту в світі.

Тому що росія зараз китаю з дисконтом 30% продає.

нафта зараз коштує 100 долл, а росія продає по 70.

Якщо зробити світову ціну на нафту 30 доларів, то з дисконом вона коштуватиме 21. А це собівартість російської нафти!
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02.06.2022 20:01 Відповісти
не китаю, а індії. і собівартість начебто насправді 28, а то й більше. пригадую, фігурувала цифра близько 40.
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02.06.2022 20:38 Відповісти
нарешті всі разом наважились послати нах того х!йла
нехай х!йло свою трубу засуне собі в дупу
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02.06.2022 20:29 Відповісти
Золотая акция, как ни странно, у Ирана. Если Иран откажется от разработки ЯО, будет купаться в шампанском в бассейне из шоколада. Венесуелу бы еще подтянуть и раше пи$да, навсегда.
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02.06.2022 21:31 Відповісти
если б эти 2 страны не тупили, нам было бы хорошо....Что там наши дипломаты, почему не работают?
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02.06.2022 21:49 Відповісти
-Так шо, санкции ввели на пользу, свинособаки путинячьи?
- ОЙ, ОЙ, да, вот сейчас особенно.
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03.06.2022 09:02 Відповісти
 
 