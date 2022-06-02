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В Австрии создали юридические условия для лишения "Газпрома" хранилища

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газ

Австрия планирует лишить российский "Газпром" хранилища Хайдаха в Зальцбурге. Для этого австрийские регуляторы разработали юридические предпосылки.

Об этом заявил премьер-министр страны Карл Негаммер. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Austria Press Agency.

По словам Негаммера, газовое хранилище в Хайдахе, которое сейчас использует "Газпром", хотят передать другому поставщику. Однако главным условием остается отказ российской стороны заполнять хранилище топливом.

"Хайдах имеет особое стратегическое значение. Оно обеспечивает ФРГ, а также Тироль и Форарльберг. По принципу "используй или теряй" мы создали рамочные условия, чтобы форсировать тему энергетической безопасности к зиме", - сказал премьер-министр.

Также читайте: Канцлер Австрии Нехаммер предупредил Путина, что у "Газпрома" могут забрать важное хранилище

В настоящее время уровень заполненности хранилища составляет 0,0%.

Як повідомлялося, російський "Газпром" припинив постачання блакитного палива в Данію.
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Австрійцям-респект...
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02.06.2022 19:09 Ответить
Дивно! 🤔 Схоже, нинішня влада якось умудрилася не потрапити ФСБ/КГБ на гачок. Аьо ж інтереси власної країни поставила вище власного комфорту. Респект!
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02.06.2022 19:12 Ответить
Дуже несподівано, респект!!
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02.06.2022 19:14 Ответить
Николай II , его маленькая победоносная война против Японии превратилась в кровавое месиво, в котором по разным данным погибло от 40 до 120 тысяч его солдат. Ну и не забываем, как погиб он и его семья
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02.06.2022 19:20 Ответить
Покажіть"бубочке", як треба позбавлятись газової залежності, і Геросу...
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02.06.2022 19:23 Ответить
уважуха,шо ещё сказать👏
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02.06.2022 19:26 Ответить
Молодці, чо. Повага. Мабуть, набридло під рашистську дудку танцювати. Взагалі, якщо вдуматись, то дуже дивно, як окупована совєтами Австрія опинилася у західному таборі, а не розділила долю Польщі, Словаччини, Східної Німеччини.
Думаю, австрійці раді як ніхто розплюватися з рашистами.
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02.06.2022 19:27 Ответить
Мир избавляется от рюzzk
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02.06.2022 19:35 Ответить
А есть ещё несколько в Бургеленде и на границе Словакии и Австрии
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02.06.2022 19:45 Ответить
оце лідерська позиція, взяли і зробили,

в той час як інші країни європи жаліються що не знають як конфісковувати москальське майно
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02.06.2022 20:18 Ответить
Доречі, австрійці заморозили майже в два рази більше москальських грошей, ніж це зробили німці! 216 мільйонів євро (рахунки 65 москалів) проти 95 мільйонів у Німеччині! Це відкрита інформація.
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02.06.2022 20:28 Ответить
австріяки такі ж самі як чмольц... не радійте завчасно-зараз почнуться складнощі перекладу
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02.06.2022 21:12 Ответить
Один

Два

Три

Три на ниточке

Четыре
Четыре на верёвочке

Пяяяя ...

Заберите уже у русских эти хранилища

Хотя им покуй на них
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03.06.2022 02:08 Ответить
 
 