В Австрії створили юридичні умови для позбавлення "Газпрому" сховища
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Австрія планує позбавити російський "Газпром" сховища Хайдах у Зальцбурзі. Для цього австрійські регулятори розробили юридичні передумови.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Карл Негаммер. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Austria Press Agency.
За словами Негаммера, газове сховище у Хайдаху, яке наразі використовує "Газпром", хочуть передати іншому постачальнику. Проте головною умовою для цього залишається відмова російської сторони заповнювати сховище паливом.
"Хайдах має особливе стратегічне значення. Воно забезпечує ФРН, а також Тіроль і Форарльберг. За принципом "використовуй або втрачай" ми створили рамкові умови, щоб форсувати тему енергетичної безпеки до зими", - сказав прем'єр-міністр.
Нині рівень заповненості сховища становить 0,0%.
Як повідомлялося, російський "Газпром" припинив постачання блакитного палива в Данію.
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Думаю, австрійці раді як ніхто розплюватися з рашистами.
в той час як інші країни європи жаліються що не знають як конфісковувати москальське майно
Два
Три
Три на ниточке
Четыре
Четыре на верёвочке
Пяяяя ...
Заберите уже у русских эти хранилища
Хотя им покуй на них