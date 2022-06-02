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В Австрії створили юридичні умови для позбавлення "Газпрому" сховища

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ

Австрія планує позбавити російський "Газпром" сховища Хайдах у Зальцбурзі. Для цього австрійські регулятори розробили юридичні передумови.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Карл Негаммер. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Austria Press Agency.

За словами Негаммера, газове сховище у Хайдаху, яке наразі використовує "Газпром", хочуть передати іншому постачальнику. Проте головною умовою для цього залишається відмова російської сторони заповнювати сховище паливом.

"Хайдах має особливе стратегічне значення. Воно забезпечує ФРН, а також Тіроль і Форарльберг. За принципом "використовуй або втрачай" ми створили рамкові умови, щоб форсувати тему енергетичної безпеки до зими", - сказав прем'єр-міністр.

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Нині рівень заповненості сховища становить 0,0%.

Як повідомлялося, російський "Газпром" припинив постачання блакитного палива в Данію.
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Австрійцям-респект...
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02.06.2022 19:09 Відповісти
Дивно! 🤔 Схоже, нинішня влада якось умудрилася не потрапити ФСБ/КГБ на гачок. Аьо ж інтереси власної країни поставила вище власного комфорту. Респект!
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02.06.2022 19:12 Відповісти
Дуже несподівано, респект!!
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02.06.2022 19:14 Відповісти
Николай II , его маленькая победоносная война против Японии превратилась в кровавое месиво, в котором по разным данным погибло от 40 до 120 тысяч его солдат. Ну и не забываем, как погиб он и его семья
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02.06.2022 19:20 Відповісти
Покажіть"бубочке", як треба позбавлятись газової залежності, і Геросу...
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02.06.2022 19:23 Відповісти
уважуха,шо ещё сказать👏
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02.06.2022 19:26 Відповісти
Молодці, чо. Повага. Мабуть, набридло під рашистську дудку танцювати. Взагалі, якщо вдуматись, то дуже дивно, як окупована совєтами Австрія опинилася у західному таборі, а не розділила долю Польщі, Словаччини, Східної Німеччини.
Думаю, австрійці раді як ніхто розплюватися з рашистами.
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02.06.2022 19:27 Відповісти
Мир избавляется от рюzzk
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02.06.2022 19:35 Відповісти
А есть ещё несколько в Бургеленде и на границе Словакии и Австрии
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02.06.2022 19:45 Відповісти
оце лідерська позиція, взяли і зробили,

в той час як інші країни європи жаліються що не знають як конфісковувати москальське майно
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02.06.2022 20:18 Відповісти
Доречі, австрійці заморозили майже в два рази більше москальських грошей, ніж це зробили німці! 216 мільйонів євро (рахунки 65 москалів) проти 95 мільйонів у Німеччині! Це відкрита інформація.
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02.06.2022 20:28 Відповісти
австріяки такі ж самі як чмольц... не радійте завчасно-зараз почнуться складнощі перекладу
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02.06.2022 21:12 Відповісти
Один

Два

Три

Три на ниточке

Четыре
Четыре на верёвочке

Пяяяя ...

Заберите уже у русских эти хранилища

Хотя им покуй на них
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03.06.2022 02:08 Відповісти
 
 