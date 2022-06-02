В Австрії створили юридичні умови для позбавлення "Газпрому" сховища

Австрія планує позбавити російський "Газпром" сховища Хайдах у Зальцбурзі. Для цього австрійські регулятори розробили юридичні передумови.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Карл Негаммер. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Austria Press Agency.

За словами Негаммера, газове сховище у Хайдаху, яке наразі використовує "Газпром", хочуть передати іншому постачальнику. Проте головною умовою для цього залишається відмова російської сторони заповнювати сховище паливом.

"Хайдах має особливе стратегічне значення. Воно забезпечує ФРН, а також Тіроль і Форарльберг. За принципом "використовуй або втрачай" ми створили рамкові умови, щоб форсувати тему енергетичної безпеки до зими", - сказав прем'єр-міністр.

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Нині рівень заповненості сховища становить 0,0%.

Як повідомлялося, російський "Газпром" припинив постачання блакитного палива в Данію.