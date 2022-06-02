Россия готова дать коридор для вывоза украинского зерна, - Небензя

Российская Федерация готова предоставить Украине безопасный коридор в Черном море, чтобы обеспечить экспорт зерновых.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

"Россия готова предоставить безопасный проход судам для вывоза зерна из украинских портов", – заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

При этом, по его словам, Украина должна разминировать море.

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