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зерно (996) Черное море (1332) разминирование (605) Небензя (39)

Россия готова дать коридор для вывоза украинского зерна, - Небензя

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

небензя

Российская Федерация готова предоставить Украине безопасный коридор в Черном море, чтобы обеспечить экспорт зерновых.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

"Россия готова предоставить безопасный проход судам для вывоза зерна из украинских портов", – заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

При этом, по его словам, Украина должна разминировать море.

Читайте: Италия готова помочь с разминированием Черного моря для экспорта зерна из Украины
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Топ комментарии
+68
пад честное слово руцкаго ахфицера???
(как под Иловайском? или еще "честнее"???)
небензя не бензи !!!
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02.06.2022 20:50
+54
Вірити кацапам - себе не поважати.
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02.06.2022 20:51
+27
кацапам віри не має. ідіть на куй.
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02.06.2022 20:53
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****** миротворці
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02.06.2022 21:56 Ответить
Пісюн с вухами х@й вам !
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02.06.2022 22:01 Ответить
Как бы Величайший Зе не дал приказ на разминирование. Тогда капец всему.
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02.06.2022 22:02 Ответить
Ну й призвіще! Навіть для погоняла не годиться. Це з якої народності?
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02.06.2022 22:08 Ответить
Гарпуни і інше протикарабельне озброєння для яких цілей просили у всього світу
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02.06.2022 22:11 Ответить
не бензі, небензя..
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02.06.2022 22:13 Ответить
Знаємо ми ваш безпечний прохід,вам кацапам вірити не
можна.
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02.06.2022 22:16 Ответить
Вже придумали якусь підлість!!!
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02.06.2022 22:27 Ответить
розмінуйте нам море,щоб ми могли висадити десант,ПТН-ПНХ
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02.06.2022 22:42 Ответить
Та ідуть вони на х.й з їх вимогами, "всесвітньою стурбованістю про голод і наше зерно". Їм нема віри - де обмін полонених з Азовсталі, де гумкоридори, одне наї.алово
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02.06.2022 23:50 Ответить
Цей Небензя закінче як і Чуркін
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03.06.2022 00:25 Ответить
Щас
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03.06.2022 01:18 Ответить
Никто, или почти никто, не обращает внимания на конкретику - ЗЕРНА
А это важно, так как зерно покупают бедные страны.
А вот про продукцию для богатых стран, нислова.
Интересно, какие разговоры начнутся, после того, как оккупанты пропустят зерно, ТОЛЬКО ЗЕРНО ?!
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03.06.2022 01:49 Ответить
Ага, ну як зерно вивезуть , можна буде і нафтове ембарго відмінять.......
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03.06.2022 05:50 Ответить
Хочуть зерна,хай відпустять полонених наших....
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03.06.2022 05:51 Ответить
Ага щас . Уже так і повірили кацапам. А світ трошки почекає. Ми ж чекаємо пока рафінована еврашка вирішить надавать нам озброєння чи ні . І світ на зернечко почекає . Якось світ уже українцям не шкода як світові нема ніякого діла до того що в Україні війна. Так що ми тожн можемо почекать . У нас хіб є . А як що там у тому світі то хай поясочки підзатягнуть
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03.06.2022 07:34 Ответить
чуркін-2 має вигляд ще більш жалюгідний, ніж оригінальний чуркін.
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03.06.2022 09:40 Ответить
Зелені розмінують і запустять кацапів до Одеси...
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03.06.2022 09:47 Ответить
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