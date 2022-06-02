Россия готова дать коридор для вывоза украинского зерна, - Небензя
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Российская Федерация готова предоставить Украине безопасный коридор в Черном море, чтобы обеспечить экспорт зерновых.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.
"Россия готова предоставить безопасный проход судам для вывоза зерна из украинских портов", – заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
При этом, по его словам, Украина должна разминировать море.
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+68 Вася Шевченко f77d76ba
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+54 Mykola Trofimenko
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можна.
А это важно, так как зерно покупают бедные страны.
А вот про продукцию для богатых стран, нислова.
Интересно, какие разговоры начнутся, после того, как оккупанты пропустят зерно, ТОЛЬКО ЗЕРНО ?!