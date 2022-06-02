Росія готова дати коридор для вивезення українського зерна, - Небензя

Російська Федерація готова надати Україні безпечний коридор в Чорному морі, щоб забезпечити експорт зернових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

"Росія готова надати безпечний прохід суднам для вивезення зерна з українських портів", - заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя.

При цьому, за його словами, Україна повинна розмінувати море.

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