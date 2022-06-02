Росія готова дати коридор для вивезення українського зерна, - Небензя
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Російська Федерація готова надати Україні безпечний коридор в Чорному морі, щоб забезпечити експорт зернових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.
"Росія готова надати безпечний прохід суднам для вивезення зерна з українських портів", - заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя.
При цьому, за його словами, Україна повинна розмінувати море.
Топ коментарі
+68 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар02.06.2022 20:50
+54 Mykola Trofimenko
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+27 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар02.06.2022 20:53
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можна.
А это важно, так как зерно покупают бедные страны.
А вот про продукцию для богатых стран, нислова.
Интересно, какие разговоры начнутся, после того, как оккупанты пропустят зерно, ТОЛЬКО ЗЕРНО ?!