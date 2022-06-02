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Росія готова дати коридор для вивезення українського зерна, - Небензя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

небензя

Російська Федерація готова надати Україні безпечний коридор в Чорному морі, щоб забезпечити експорт зернових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

"Росія готова надати безпечний прохід суднам для вивезення зерна з українських портів", - заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя.

При цьому, за його словами, Україна повинна розмінувати море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США разом із союзниками шукають рішення для вивезення зерна з України, - CNN

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+68
пад честное слово руцкаго ахфицера???
(как под Иловайском? или еще "честнее"???)
небензя не бензи !!!
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02.06.2022 20:50
+54
Вірити кацапам - себе не поважати.
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02.06.2022 20:51
+27
кацапам віри не має. ідіть на куй.
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02.06.2022 20:53
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****** миротворці
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02.06.2022 21:56 Відповісти
Пісюн с вухами х@й вам !
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02.06.2022 22:01 Відповісти
Как бы Величайший Зе не дал приказ на разминирование. Тогда капец всему.
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02.06.2022 22:02 Відповісти
Ну й призвіще! Навіть для погоняла не годиться. Це з якої народності?
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02.06.2022 22:08 Відповісти
Гарпуни і інше протикарабельне озброєння для яких цілей просили у всього світу
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02.06.2022 22:11 Відповісти
не бензі, небензя..
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02.06.2022 22:13 Відповісти
Знаємо ми ваш безпечний прохід,вам кацапам вірити не
можна.
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02.06.2022 22:16 Відповісти
Вже придумали якусь підлість!!!
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02.06.2022 22:27 Відповісти
розмінуйте нам море,щоб ми могли висадити десант,ПТН-ПНХ
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02.06.2022 22:42 Відповісти
Та ідуть вони на х.й з їх вимогами, "всесвітньою стурбованістю про голод і наше зерно". Їм нема віри - де обмін полонених з Азовсталі, де гумкоридори, одне наї.алово
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02.06.2022 23:50 Відповісти
Цей Небензя закінче як і Чуркін
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03.06.2022 00:25 Відповісти
Щас
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03.06.2022 01:18 Відповісти
Никто, или почти никто, не обращает внимания на конкретику - ЗЕРНА
А это важно, так как зерно покупают бедные страны.
А вот про продукцию для богатых стран, нислова.
Интересно, какие разговоры начнутся, после того, как оккупанты пропустят зерно, ТОЛЬКО ЗЕРНО ?!
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03.06.2022 01:49 Відповісти
Ага, ну як зерно вивезуть , можна буде і нафтове ембарго відмінять.......
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03.06.2022 05:50 Відповісти
Хочуть зерна,хай відпустять полонених наших....
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03.06.2022 05:51 Відповісти
Ага щас . Уже так і повірили кацапам. А світ трошки почекає. Ми ж чекаємо пока рафінована еврашка вирішить надавать нам озброєння чи ні . І світ на зернечко почекає . Якось світ уже українцям не шкода як світові нема ніякого діла до того що в Україні війна. Так що ми тожн можемо почекать . У нас хіб є . А як що там у тому світі то хай поясочки підзатягнуть
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03.06.2022 07:34 Відповісти
чуркін-2 має вигляд ще більш жалюгідний, ніж оригінальний чуркін.
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03.06.2022 09:40 Відповісти
Зелені розмінують і запустять кацапів до Одеси...
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03.06.2022 09:47 Відповісти
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