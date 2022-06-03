Россияне понесли значительные потери на Попаснянском направлении, - Генштаб ВСУ
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Подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии противника понесли значительные потери личного состава, техники и вооружения на Попаснянском направлении.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии на Попаснянском направлении понесли значительные потери, не менее 50% личного состава, вооружения и техники. Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Это приводит к отказам личного состава от участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.
На Волынском и Полесском направлениях без изменений.
На Северском направлении противник активных действий не производил. Нанес ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры в районе Гудового Сумской области. Также в Сумской области враг обстрелял районы населенных пунктов Бачевск, Ходыно и Славгород.
На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению. Пополняет запасы материальных средств, вооружения и техники на территории российской федерации. С целью снижения наступательного потенциала наших войск производит огненное поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.
В Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Основные усилия сосредоточены на сдерживании действий Сил обороны Украины. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Башкировка, Моспино, Русская Лозовая, Печенеги и Михайловка. Нанес авиационные удары вблизи Нового.
На Славянском направлении враг концентрируется, в частности, на инженерном оборудовании позиций. Обстрелы гражданской инфраструктуры фиксировались в районах Дубровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны и других. Вблизи Довгенького враг нанес авиаудары силами армейской авиации. Проводил штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина, успеха не имел, после нанесенных подразделениями Сил обороны потерь отошел.
На Донецком направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по всей линии столкновения.
На Лиманском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ярово, Щурово, Старый Караван и Райгородок. Проводил штурмовые действия вблизи Студенко, боевые действия продолжаются.
На Северодонецком направлении российские захватчики продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины. Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции.
В центральной части Северодонецка продолжаются бои.
На Бахмутском направлении враг производит обстрелы в районах населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк, Золотое, Камышеваха, Николаевка, Берестово, Белогоровка и Врубовка. Вблизи последнего оккупанты вели безуспешные штурмовые действия.
Агрессор нанес авиаудары по инфраструктуре недалеко от Видродження, Ротов, Новолуганского и Доломитного силами штурмовой и армейской авиации.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия враг не проводил. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Веселое, Марьинка, Новомихайловка, Авдеевка, Пески, Золотая Нива.
"Силами отдельных подразделений и диверсионно-разведывательных групп пытался вступать в боевые столкновения и вести штурмовые действия вблизи Красногоровки и Полтавки. Успеха не было, отошел на прежние позиции", - сообщают в Генштабе.
На Южнобужском направлении в течение суток враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Кавказ, Лепетиха, Дмитровка, Осокоровка, Благотворительное, Степная Долина с применением минометов, ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня.
На отдельных участках Криворожского направления противник активизировал ведение воздушной разведки и пытался провести штурмовые действия. Получил отпор и отошел на ранее занятые позиции.
С целью удержания рубежей обороны оккупанты усиливают передовые позиции за счет перемещения резервов на возможные направления выдвижения подразделений Сил обороны.
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Попасная держала оборону всей прилегающей территории. После ее захвата орки повели наступление по пяти направлениям, если кто не в курсе. Вообще не понятно, кто командовал обороной. Складывается впечатление, что выше ротных командиров на месте не было вообще.
а взагалі Бутусов розказував, що з Попасною була жахлива історія, загинуло багато наших, але через те, що боялися принести погані новини, наробили багато помилок.