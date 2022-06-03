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Россияне понесли значительные потери на Попаснянском направлении, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу,воїн,захисник,піхота

Подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии противника понесли значительные потери личного состава, техники и вооружения на Попаснянском направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии на Попаснянском направлении понесли значительные потери, не менее 50% личного состава, вооружения и техники. Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Это приводит к отказам личного состава от участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях без изменений.

На Северском направлении противник активных действий не производил. Нанес ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры в районе Гудового Сумской области. Также в Сумской области враг обстрелял районы населенных пунктов Бачевск, Ходыно и Славгород.

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На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению. Пополняет запасы материальных средств, вооружения и техники на территории российской федерации. С целью снижения наступательного потенциала наших войск производит огненное поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

В Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Основные усилия сосредоточены на сдерживании действий Сил обороны Украины. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Башкировка, Моспино, Русская Лозовая, Печенеги и Михайловка. Нанес авиационные удары вблизи Нового.

На Славянском направлении враг концентрируется, в частности, на инженерном оборудовании позиций. Обстрелы гражданской инфраструктуры фиксировались в районах Дубровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны и других. Вблизи Довгенького враг нанес авиаудары силами армейской авиации. Проводил штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина, успеха не имел, после нанесенных подразделениями Сил обороны потерь отошел.

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На Донецком направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по всей линии столкновения.

На Лиманском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ярово, Щурово, Старый Караван и Райгородок. Проводил штурмовые действия вблизи Студенко, боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении российские захватчики продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины. Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции.

В центральной части Северодонецка продолжаются бои.

На Бахмутском направлении враг производит обстрелы в районах населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк, Золотое, Камышеваха, Николаевка, Берестово, Белогоровка и Врубовка. Вблизи последнего оккупанты вели безуспешные штурмовые действия.

Агрессор нанес авиаудары по инфраструктуре недалеко от Видродження, Ротов, Новолуганского и Доломитного силами штурмовой и армейской авиации.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия враг не проводил. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Веселое, Марьинка, Новомихайловка, Авдеевка, Пески, Золотая Нива.

"Силами отдельных подразделений и диверсионно-разведывательных групп пытался вступать в боевые столкновения и вести штурмовые действия вблизи Красногоровки и Полтавки. Успеха не было, отошел на прежние позиции", - сообщают в Генштабе.

На Южнобужском направлении в течение суток враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Кавказ, Лепетиха, Дмитровка, Осокоровка, Благотворительное, Степная Долина с применением минометов, ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня.

На отдельных участках Криворожского направления противник активизировал ведение воздушной разведки и пытался провести штурмовые действия. Получил отпор и отошел на ранее занятые позиции.

С целью удержания рубежей обороны оккупанты усиливают передовые позиции за счет перемещения резервов на возможные направления выдвижения подразделений Сил обороны.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
Ого уже в центре Северодонецка идут боевые действия .Значит правду говорили гайдай и арестович ,что наши войска потеснили противника сперва дав ему зайти в город и ударив там по скоплению их войск
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03.06.2022 07:54
+12
Нашим напевне вигідно вести контактні бої в середині Сєвєродонецька, бо москалі не дуже туди артою насиплять, авіацією чи танки запустять, своє мясо ненароком можуть спалити. Боже бережи Україну і її військо !
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03.06.2022 09:31
+11
Слава ВСУ!
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03.06.2022 09:21
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Правила форума Совет форумчан
Ого уже в центре Северодонецка идут боевые действия .Значит правду говорили гайдай и арестович ,что наши войска потеснили противника сперва дав ему зайти в город и ударив там по скоплению их войск
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03.06.2022 07:54 Ответить
Слава ВСУ!
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03.06.2022 09:21 Ответить
Нашим напевне вигідно вести контактні бої в середині Сєвєродонецька, бо москалі не дуже туди артою насиплять, авіацією чи танки запустять, своє мясо ненароком можуть спалити. Боже бережи Україну і її військо !
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03.06.2022 09:31 Ответить
Сьогодні 100-й день війни, а ворог тимчасово захопив тільки ту частину наших територій, які йому злили - це південь. А вже з тих терииторій проводиться обстріл Миколаєва, Дніпропетровсбкої та Запорізької обсластей і звичайно крилатими ракетами точково по всій Україні. На Донецькому напрямку там дійсно йдуть відкриті бої роздутої по телевізору 2-ї армії світу і наших славиних ЗСУ. І як бачимо ворог просунувся недалеко, з великими втратами і репутаціями на сотню років. Ще мабуть місяць і ворог побіждить, якщо наші "мірниє пацани" не підуть на перемовини зі здачею наших інтересів. Стоїмо, прославляємо Бога і віримо ПЦУ і ЗСУ!!!
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03.06.2022 09:37 Ответить
" якщо наші "мірниє пацани" не підуть на перемовини зі здачею наших інтересів."
Ти це маєш на увазі?

Війна має закінчитися трибуналом для Путіна, Шойгу та Лаврова, - Україна в Радбезі ООН
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03.06.2022 09:50 Ответить
Якщо зелені 🤡🤢🤮 підуть на договорняк (а це не виключено), то "трибунал" потім хіба що в смартфоні зроблять, як ото ********** у "Дії" - щоб громадяни не скиглили, теж зроблять онлайн-іграшку "******". Де кожен зможе розстріляти альбо повісити *****, Коняку чи Оленього Хія. Приємно, але є один нюанс...
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03.06.2022 10:03 Ответить
Обнадіює те, що США та їнші союзники вже добряче вклалися в Україну і зробити так, щоб ці гроші були, фактично, викинуті на вітер, не дозволять.
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03.06.2022 10:32 Ответить
Как только наши генералы сдают крупный опорный пункт, так сразу страшные сказки за их потери.
Попасная держала оборону всей прилегающей территории. После ее захвата орки повели наступление по пяти направлениям, если кто не в курсе. Вообще не понятно, кто командовал обороной. Складывается впечатление, что выше ротных командиров на месте не было вообще.
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03.06.2022 10:43 Ответить
може, зелене кодло вмішувалося.
а взагалі Бутусов розказував, що з Попасною була жахлива історія, загинуло багато наших, але через те, що боялися принести погані новини, наробили багато помилок.
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03.06.2022 11:56 Ответить
удачі і здоров"я нашим хлопцям! нехай переб"ють всю ту нечисть
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03.06.2022 12:35 Ответить
больше чем наши в Северодонецке. Как же я не люблю замыливание глаз
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03.06.2022 13:07 Ответить
Слава ЗСУ!
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03.06.2022 13:32 Ответить
 
 