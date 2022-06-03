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Новости Война в Украине
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Германия (6015) оружие (9383) Путин (29858) Анналена Бербок (228)

Украине нужно оружие, потому что Путина словами не остановить, - Бербок

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заверила в продолжении поддержки Германией Украины, в том числе оружием, поскольку "Путина словами не остановить".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Бербок написала в статье популярного немецкого издания Bild.

"После 100 дней войны Путин изменил свою стратегию. Но ад продолжается. Он недооценил мужество украинцев. Поэтому сейчас он стреляет с безопасного расстояния. Село за селом, город за городом. Сначала идет огненный дождь из бомб и артиллерии, потом катятся танки по гладко выбритой земле. Путин делает ставку на упрямство и на наше истощение. И каждое село ждет судьба Бучи. И поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину прямо сейчас. Также с оружием, потому что путина словами не остановить", - отметила Бербок.

Она подчеркнула, что Германия обязана действовать как самая большая страна в Евросоюзе, партнеры ФРГ в Балтии и Восточной Европе должны быть уверены, что могут рассчитывать на Германию. Министр также заверила, что Берлин вместе с партнерами в ЕС и НАТО "реорганизуют нашу оборону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна победить, - глава МИД Германии Бербок

"Ясно одно: мир не приходит бесплатно. Но каждый цент, который мы тратим, это вклад в безопасность и свободу, в свободу Европы. Пока Украина не в безопасности, не в безопасности и Европа. Если в Украине не остановить Путина, то всегда будет угроза новой агрессии. Мы будем продолжать поддерживать Украину. До тех пор, пока больше не будет новых "буч". Чтобы то, что мы воспринимаем как должное, снова стало нормальным для людей в Украине: жизнь в свободе", - написала Бербок.
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Топ комментарии
+16
Пані Анналена радує майже кожен день, не хочу наврочити, але б її замість Шольца Канцлером
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03.06.2022 19:09
+11
Саме тому Шольц усіма силами затримує передачу зброї Україні...
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03.06.2022 19:11
+9
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03.06.2022 19:15
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https://youtu.be/Ty2FVORVTQM
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03.06.2022 19:09 Ответить
Амор, ти хоч пиши, про що відео, двома словами
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03.06.2022 19:22 Ответить
а, там про Швондера) "Ета какой-то пазор!"
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03.06.2022 19:47 Ответить
Пані Анналена радує майже кожен день, не хочу наврочити, але б її замість Шольца Канцлером
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03.06.2022 19:09 Ответить
У Німеччині парламентська система влади та для заміни канцлера зовсім не потрібно проводити вибори. Цілком можна у цьому ж складі Бундестагу змінити коаліцію та обрати нового кацлера.
Як для прикладу. Після перемоги Брекзіта в Британії з одним і тим самим складом парламенту за 4 роки було три (!!!) уряди і три (!!!) прем'єри (останній з них Борис Джонсон), поки не відбулися нові вибори і вже офіційно ПМ обрали Борю.
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03.06.2022 19:21 Ответить
чим вона радує? балачки залишаються балачками. вже 100 днів.
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03.06.2022 19:35 Ответить
У відмінувід нього вона має залізні яйця.
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03.06.2022 19:43 Ответить
Зелене чучело робить все для цього.
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03.06.2022 20:30 Ответить
це вони так кацапню назвали, шифруються. а загалом шмаркля своїм балабольством і бездіяльністю щодо зрадників наколо себе всіх дістав.
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04.06.2022 07:55 Ответить
На пані Аннулену нарешті прийшло прозріння.
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03.06.2022 20:57 Ответить
Головне, частіше це собі повторюйте
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03.06.2022 19:10 Ответить
Саме тому Шольц усіма силами затримує передачу зброї Україні...
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03.06.2022 19:11 Ответить
Какая она мудрая
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03.06.2022 19:13 Ответить
Ірманія майже кожного дня відкриває Америку.
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03.06.2022 19:14 Ответить
от зараз Колумб з вікінгами перегорнулися на правий бік...
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03.06.2022 19:31 Ответить
Вот они, российские денацификаторы.....мильчаков, я нацист. Лицо российского нацизма обыкновенного.https://www.youtube.com/watch?v=_GKqvztSNaM
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03.06.2022 19:15 Ответить
Бербок нужно острее троллить Шольца.
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03.06.2022 19:15 Ответить
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03.06.2022 19:15 Ответить
Как родная мать меня
Провожала,
Как тут вся моя родня
Набежала:

«А куда ж ты, паренек?
А куда ты?
Не ходил бы ты, Ванек,
Да в солдаты!
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03.06.2022 19:27 Ответить
Які обличчя! Навіть не зрівняти з кацапським біомусором
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03.06.2022 19:53 Ответить
"все таж розмова і білолиця і чорноброва"
ну і де?
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03.06.2022 19:16 Ответить
В політиці у світі залишаться тількіті політики, шо постачали зброю Україні вчасно !!!

ібо іде війна с коричневою чумою путлеризму ‼️‼️‼️
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03.06.2022 19:16 Ответить
Скоро уже всем миром будут советовать Залужному не сидеть под Смерчами и Солцепеками, а маневрировать и заходить с тыла и сбоку.
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03.06.2022 19:18 Ответить
Німецька система ППО IRIS, яка надійде в 2023 році, зможе захистити цвинтарі українських дітей, яких рашистські мерзотники вб'ють до того часу.
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03.06.2022 19:19 Ответить
хто заважав не віддавати ядерну зброю кацапам в 1994, не віддавати ту-160 бомбардувальники, всі ракети х55, х555? ГА? Німці?!
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03.06.2022 19:27 Ответить
Діти, яких вбивають кацапи?
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03.06.2022 19:32 Ответить
кравчук, якого не зарили як собаку!
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03.06.2022 19:54 Ответить
та, не віддали б, то всеодно б просрали. а от нефінансування розробки власних ракетних систем оце біда.
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04.06.2022 07:57 Ответить
От обилия обещаний и призывов от немецких политиков уже закладывает уши. Когда можно будет пощупать результат?
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03.06.2022 19:21 Ответить
Сказала, що в калюжу булькнула. Де ті славетні германці, які наводили жах на римлян? В дупі.
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03.06.2022 19:25 Ответить
Анналена Брелок обіграла не только Северіно дерьмо-2...крутая тетка...😀
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03.06.2022 19:26 Ответить
а воз и ныне там. для начала дайте шольцу под зад мешалкой. этого уродца кстаи и посадить есть за что, корумпированный социалист. хотя других и не бывает
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03.06.2022 19:28 Ответить
как бесит это слово - министерка , нет такого слова есть министр и без разницы женщина министр или мужчина министр но ни какая не министирка - кибалки без грамотные
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03.06.2022 19:30 Ответить
А "учительница", "директриса", "начальница" и т.д. тебя не бесят, филолог?
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03.06.2022 19:43 Ответить
теж знаєш лише руцкий?
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03.06.2022 19:55 Ответить
На жаль мене також бісить останні зміни щодо фемінітивів. Але це мабуть тому що поки незвично.
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03.06.2022 20:16 Ответить
ні, це тупо і штучно.
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04.06.2022 07:58 Ответить
І тому ми маємо продовжувати підтримувати Україну прямо зараз Джерело: https://censor.net/ua/n3345788
і де та зброя ?
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03.06.2022 19:30 Ответить
Як вже ці німецькі балачки задовбали. Якби вони хоч половину того, чого обіцяли поставили, то ми вже Леніна похоронили, а іншого Володьку на Червоній площі повісили.
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03.06.2022 19:31 Ответить
Німецькі політики за довгі роки співпраці з кацапами вивчили що абещать нє значит женицца.
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03.06.2022 19:38 Ответить
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03.06.2022 19:41 Ответить
Шольц також каже правильні речі. А дій немає. Тільки балачки.
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03.06.2022 19:41 Ответить
Vot eti uze gde to na Ukraine
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03.06.2022 19:56 Ответить
чого у 08 році кораблі США зупинили Рашу, а зараз бояться третьої світової?
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03.06.2022 19:56 Ответить
от шольца оружие-как с гуся вода,ждём от деда джо,тот не сосёт у путлера
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03.06.2022 19:58 Ответить
нужно нечто такое, что покосит дистанционно оркские танки, не входя в визуальный контакт. предположительно, различные дроны
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03.06.2022 20:00 Ответить
Може, "Вільха" змогла б? Але ж наче і розроблена, наче і прийнята на озброєння, але зробили тільки 50 пострілів, за рахунок того, що замовив клятий "баріга"
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03.06.2022 22:53 Ответить
Если у кого-то в мире есть сомнения, что фашистско-советский рейх остановится по каким-то общечеловеческим ценностям, то пускай зайдут на YouTube или др. сеть и посмотрят, что zомби с ********** плетут в бреду про войну в Украине и враждебный Западный мир.

Там только Пабеда и крушить ламать. И это не закончится, пока авторитарный и враждебный даже к своему народу кремлёвский рейх не получит поражение на созданой им войне и экономически, и затем там не поменяется власть с дружественной риторикой к демократическому миру.
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03.06.2022 21:17 Ответить
"зміниться влада з дружньою риторикою", ну коли ви такі наївні закінчитеся, коли х...ло звільнить? Ну не буде там такого ніколи, та дружня риторика буде ьільки для передишки, відновитись і знову кругом врагі, біндеравци, ната, раіся впердє.
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04.06.2022 08:05 Ответить
А от уявіть зараз що до наших 50 систем "вільха" мали б достатню кількість БК. А там є з дальністю понад 100 км. Але два роки просирали ДЗ. Привіт Єрмакам ,Таранам.Хомчакам! Зараз випрошуєм за кордоном та втрачаєм міста та людей!
Бо тупо нема чім прижарити москальску арту
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03.06.2022 21:36 Ответить
Ті самі думки в мене. Цілком вас підтримую! Прочитав у Вікі, що з "Вільхі" зробили 50 пострілів. Всі - дуже ефективні. Але, країні був потрібен асфальт... "Вільха" була не на часі...
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03.06.2022 22:55 Ответить
асфальтом, він важкий, прижме так, що не відколупаєш.
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04.06.2022 08:07 Ответить
Розумна пані. Будь-ласка, тільки більше дій!
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03.06.2022 22:52 Ответить
 
 