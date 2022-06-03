Україні потрібна зброя, бо Путіна словами не зупинити, - Бербок
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок запевнила у продовженні підтримки Німеччиною України, зокрема зброєю, оскільки "Путіна словами не зупинити".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Бербок написала у статті для популярного німецького видання Bild.
"Після 100 днів війни Путін змінив свою стратегію. Але пекло триває. Він недооцінив мужність українців. Тому зараз він стріляє з безпечної відстані. Село за селом, місто за містом. Спочатку йде вогневий дощ із бомб та артилерії, потім котяться танки по гладко вибритій землі. Путін робить ставку на впертість і на наше виснаження. І на кожне село чекає доля Бучі. І тому ми маємо продовжувати підтримувати Україну прямо зараз. Також зі зброєю, тому що Путіна словами не зупинити", - зазначила Бербок.
Вона наголосила, що Німеччина зобов’язана діяти як найбільша країна в Євросоюзі, партнери ФРН у Балтії та Східній Європі мають бути впевнені, що можуть розраховувати на Німеччину. Міністр також запевнила, що Берлін разом із партнерами в ЄС та НАТО "реорганізують нашу оборону".
"Ясно одне: мир не приходить безкоштовно. Але кожен цент, який ми витрачаємо, це внесок у безпеку та свободу, у свободу Європи. Поки Україна не є в безпеці, не є в безпеці і Європа. Якщо в Україні не зупинити Путіна, то завжди буде загроза нової агресії. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Доти, доки більше не буде нових "буч". Щоб те, що ми сприймаємо як належне, знову стало нормальним для людей в Україні: життя у свободі", - написала Бербок.
Будь ласка, зачекайте...
Як для прикладу. Після перемоги Брекзіта в Британії з одним і тим самим складом парламенту за 4 роки було три (!!!) уряди і три (!!!) прем'єри (останній з них Борис Джонсон), поки не відбулися нові вибори і вже офіційно ПМ обрали Борю.
Провожала,
Как тут вся моя родня
Набежала:
«А куда ж ты, паренек?
А куда ты?
Не ходил бы ты, Ванек,
Да в солдаты!
ну і де?
ібо іде війна с коричневою чумою путлеризму ‼️‼️‼️
і де та зброя ?
Там только Пабеда и крушить ламать. И это не закончится, пока авторитарный и враждебный даже к своему народу кремлёвский рейх не получит поражение на созданой им войне и экономически, и затем там не поменяется власть с дружественной риторикой к демократическому миру.
Бо тупо нема чім прижарити москальску арту