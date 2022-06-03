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Німеччина (4529) зброя (5751) Путін (21436) Анналена Бербок (325)

Україні потрібна зброя, бо Путіна словами не зупинити, - Бербок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бербок

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок запевнила у продовженні підтримки Німеччиною України, зокрема зброєю, оскільки "Путіна словами не зупинити".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Бербок написала у статті для популярного німецького видання Bild.

"Після 100 днів війни Путін змінив свою стратегію. Але пекло триває. Він недооцінив мужність українців. Тому зараз він стріляє з безпечної відстані. Село за селом, місто за містом. Спочатку йде вогневий дощ із бомб та артилерії, потім котяться танки по гладко вибритій землі. Путін робить ставку на впертість і на наше виснаження. І на кожне село чекає доля Бучі. І тому ми маємо продовжувати підтримувати Україну прямо зараз. Також зі зброєю, тому що Путіна словами не зупинити", - зазначила Бербок.

Вона наголосила, що Німеччина зобов’язана діяти як найбільша країна в Євросоюзі, партнери ФРН у Балтії та Східній Європі мають бути впевнені, що можуть розраховувати на Німеччину. Міністр також запевнила, що Берлін разом із партнерами в ЄС та НАТО "реорганізують нашу оборону".

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"Ясно одне: мир не приходить безкоштовно. Але кожен цент, який ми витрачаємо, це внесок у безпеку та свободу, у свободу Європи. Поки Україна не є в безпеці, не є в безпеці і Європа. Якщо в Україні не зупинити Путіна, то завжди буде загроза нової агресії. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Доти, доки більше не буде нових "буч". Щоб те, що ми сприймаємо як належне, знову стало нормальним для людей в Україні: життя у свободі", - написала Бербок.
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Топ коментарі
+16
Пані Анналена радує майже кожен день, не хочу наврочити, але б її замість Шольца Канцлером
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03.06.2022 19:09
+11
Саме тому Шольц усіма силами затримує передачу зброї Україні...
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03.06.2022 19:11
+9
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03.06.2022 19:15
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https://youtu.be/Ty2FVORVTQM
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03.06.2022 19:09 Відповісти
Амор, ти хоч пиши, про що відео, двома словами
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03.06.2022 19:22 Відповісти
а, там про Швондера) "Ета какой-то пазор!"
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03.06.2022 19:47 Відповісти
Пані Анналена радує майже кожен день, не хочу наврочити, але б її замість Шольца Канцлером
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03.06.2022 19:09 Відповісти
У Німеччині парламентська система влади та для заміни канцлера зовсім не потрібно проводити вибори. Цілком можна у цьому ж складі Бундестагу змінити коаліцію та обрати нового кацлера.
Як для прикладу. Після перемоги Брекзіта в Британії з одним і тим самим складом парламенту за 4 роки було три (!!!) уряди і три (!!!) прем'єри (останній з них Борис Джонсон), поки не відбулися нові вибори і вже офіційно ПМ обрали Борю.
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03.06.2022 19:21 Відповісти
чим вона радує? балачки залишаються балачками. вже 100 днів.
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03.06.2022 19:35 Відповісти
У відмінувід нього вона має залізні яйця.
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03.06.2022 19:43 Відповісти
Зелене чучело робить все для цього.
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03.06.2022 20:30 Відповісти
це вони так кацапню назвали, шифруються. а загалом шмаркля своїм балабольством і бездіяльністю щодо зрадників наколо себе всіх дістав.
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04.06.2022 07:55 Відповісти
На пані Аннулену нарешті прийшло прозріння.
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03.06.2022 20:57 Відповісти
Головне, частіше це собі повторюйте
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03.06.2022 19:10 Відповісти
Саме тому Шольц усіма силами затримує передачу зброї Україні...
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03.06.2022 19:11 Відповісти
Какая она мудрая
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03.06.2022 19:13 Відповісти
Ірманія майже кожного дня відкриває Америку.
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03.06.2022 19:14 Відповісти
от зараз Колумб з вікінгами перегорнулися на правий бік...
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03.06.2022 19:31 Відповісти
Вот они, российские денацификаторы.....мильчаков, я нацист. Лицо российского нацизма обыкновенного.https://www.youtube.com/watch?v=_GKqvztSNaM
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03.06.2022 19:15 Відповісти
Бербок нужно острее троллить Шольца.
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03.06.2022 19:15 Відповісти
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03.06.2022 19:15 Відповісти
Как родная мать меня
Провожала,
Как тут вся моя родня
Набежала:

«А куда ж ты, паренек?
А куда ты?
Не ходил бы ты, Ванек,
Да в солдаты!
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03.06.2022 19:27 Відповісти
Які обличчя! Навіть не зрівняти з кацапським біомусором
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03.06.2022 19:53 Відповісти
"все таж розмова і білолиця і чорноброва"
ну і де?
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03.06.2022 19:16 Відповісти
В політиці у світі залишаться тількіті політики, шо постачали зброю Україні вчасно !!!

ібо іде війна с коричневою чумою путлеризму ‼️‼️‼️
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03.06.2022 19:16 Відповісти
Скоро уже всем миром будут советовать Залужному не сидеть под Смерчами и Солцепеками, а маневрировать и заходить с тыла и сбоку.
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03.06.2022 19:18 Відповісти
Німецька система ППО IRIS, яка надійде в 2023 році, зможе захистити цвинтарі українських дітей, яких рашистські мерзотники вб'ють до того часу.
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03.06.2022 19:19 Відповісти
хто заважав не віддавати ядерну зброю кацапам в 1994, не віддавати ту-160 бомбардувальники, всі ракети х55, х555? ГА? Німці?!
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03.06.2022 19:27 Відповісти
Діти, яких вбивають кацапи?
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03.06.2022 19:32 Відповісти
кравчук, якого не зарили як собаку!
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03.06.2022 19:54 Відповісти
та, не віддали б, то всеодно б просрали. а от нефінансування розробки власних ракетних систем оце біда.
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04.06.2022 07:57 Відповісти
От обилия обещаний и призывов от немецких политиков уже закладывает уши. Когда можно будет пощупать результат?
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03.06.2022 19:21 Відповісти
Сказала, що в калюжу булькнула. Де ті славетні германці, які наводили жах на римлян? В дупі.
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03.06.2022 19:25 Відповісти
Анналена Брелок обіграла не только Северіно дерьмо-2...крутая тетка...😀
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03.06.2022 19:26 Відповісти
а воз и ныне там. для начала дайте шольцу под зад мешалкой. этого уродца кстаи и посадить есть за что, корумпированный социалист. хотя других и не бывает
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03.06.2022 19:28 Відповісти
как бесит это слово - министерка , нет такого слова есть министр и без разницы женщина министр или мужчина министр но ни какая не министирка - кибалки без грамотные
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03.06.2022 19:30 Відповісти
А "учительница", "директриса", "начальница" и т.д. тебя не бесят, филолог?
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03.06.2022 19:43 Відповісти
теж знаєш лише руцкий?
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03.06.2022 19:55 Відповісти
На жаль мене також бісить останні зміни щодо фемінітивів. Але це мабуть тому що поки незвично.
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03.06.2022 20:16 Відповісти
ні, це тупо і штучно.
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04.06.2022 07:58 Відповісти
І тому ми маємо продовжувати підтримувати Україну прямо зараз Джерело: https://censor.net/ua/n3345788
і де та зброя ?
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03.06.2022 19:30 Відповісти
Як вже ці німецькі балачки задовбали. Якби вони хоч половину того, чого обіцяли поставили, то ми вже Леніна похоронили, а іншого Володьку на Червоній площі повісили.
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03.06.2022 19:31 Відповісти
Німецькі політики за довгі роки співпраці з кацапами вивчили що абещать нє значит женицца.
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03.06.2022 19:38 Відповісти
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03.06.2022 19:41 Відповісти
Шольц також каже правильні речі. А дій немає. Тільки балачки.
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03.06.2022 19:41 Відповісти
Vot eti uze gde to na Ukraine
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03.06.2022 19:56 Відповісти
чого у 08 році кораблі США зупинили Рашу, а зараз бояться третьої світової?
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03.06.2022 19:56 Відповісти
от шольца оружие-как с гуся вода,ждём от деда джо,тот не сосёт у путлера
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03.06.2022 19:58 Відповісти
нужно нечто такое, что покосит дистанционно оркские танки, не входя в визуальный контакт. предположительно, различные дроны
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03.06.2022 20:00 Відповісти
Може, "Вільха" змогла б? Але ж наче і розроблена, наче і прийнята на озброєння, але зробили тільки 50 пострілів, за рахунок того, що замовив клятий "баріга"
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03.06.2022 22:53 Відповісти
Если у кого-то в мире есть сомнения, что фашистско-советский рейх остановится по каким-то общечеловеческим ценностям, то пускай зайдут на YouTube или др. сеть и посмотрят, что zомби с ********** плетут в бреду про войну в Украине и враждебный Западный мир.

Там только Пабеда и крушить ламать. И это не закончится, пока авторитарный и враждебный даже к своему народу кремлёвский рейх не получит поражение на созданой им войне и экономически, и затем там не поменяется власть с дружественной риторикой к демократическому миру.
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03.06.2022 21:17 Відповісти
"зміниться влада з дружньою риторикою", ну коли ви такі наївні закінчитеся, коли х...ло звільнить? Ну не буде там такого ніколи, та дружня риторика буде ьільки для передишки, відновитись і знову кругом врагі, біндеравци, ната, раіся впердє.
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04.06.2022 08:05 Відповісти
А от уявіть зараз що до наших 50 систем "вільха" мали б достатню кількість БК. А там є з дальністю понад 100 км. Але два роки просирали ДЗ. Привіт Єрмакам ,Таранам.Хомчакам! Зараз випрошуєм за кордоном та втрачаєм міста та людей!
Бо тупо нема чім прижарити москальску арту
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03.06.2022 21:36 Відповісти
Ті самі думки в мене. Цілком вас підтримую! Прочитав у Вікі, що з "Вільхі" зробили 50 пострілів. Всі - дуже ефективні. Але, країні був потрібен асфальт... "Вільха" була не на часі...
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03.06.2022 22:55 Відповісти
асфальтом, він важкий, прижме так, що не відколупаєш.
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04.06.2022 08:07 Відповісти
Розумна пані. Будь-ласка, тільки більше дій!
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03.06.2022 22:52 Відповісти
 
 