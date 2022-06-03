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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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запрет (1661) Донбасс (26945) Viber (7)

На оккупированных территориях Донбасса запретили вайбер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

viber

Так называемые группировки ДНР и ЛНР с 3 июня временно ограничили доступ к мессенджеру Viber на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Новости Донбасса".

В группировке ЛНР заявили, что это "ответ на многократное учащение использования сервиса как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокации и нахождении нашей критической военно-гражданской инфраструктуры".

Незаконные вооруженные формирования ОРЛО утверждают, что с помощью Viber украинские военные высчитывают объекты, по которым наносят удары. Как мессенджер используют в военных целях, боевики не объяснили.

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Кроме того, мессенджер Viber также временно запретили на территории ОРДО – такое "постановление" подписал глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин 3 июня.

В "постановлении" говорится, что "решение принято якобы "во избежание распространения информации противоправного характера, недостоверной информации гражданского и военного характера, прямых угроз адресатам от неустановленных отправителей, пропаганды насилия, информационного и психологического давления, распространение сайтов и программ, которые могут привести к утечке личных данных, противозаконных мошеннических действий, раскрытию информации о геолокации пользователя через распространение вредоносного программного обеспечения или фишинговых программ, а также с целью предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан".

Ранее группировка "Л-ДНР" заблокировала доступ к Facebook и Instagram на подконтрольной территории. Также доступ к Facebook и Instagram был запрещен и на территории России. Кремль назвал Meta "экстремистской организацией".

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Топ комментарии
+12
Правильно. Есть методы понадёжнее.

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03.06.2022 19:46
+11
то орки ще не знають, що телефон янки винайшов з підозрілим прізвищем Белл.
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03.06.2022 19:46
+8
По Вайберу? В 90-х? Может по спутниковому телефону все же?
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03.06.2022 20:10
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було б страннувато як би кацапня цього не зробила
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03.06.2022 19:46 Ответить
то орки ще не знають, що телефон янки винайшов з підозрілим прізвищем Белл.
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03.06.2022 19:46 Ответить
Правильно. Есть методы понадёжнее.

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03.06.2022 19:46 Ответить
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03.06.2022 20:12 Ответить
До речі, про Вайбер. Багато хто розповідав, що частково власниками цього мессенджеру є кацапи. Можете спокійно видихнути - Вайбер належить японцям.
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03.06.2022 19:47 Ответить
С 2014 Япония,но с Израилем и белосрассией!???
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03.06.2022 19:56 Ответить
Ты думай прежде чем *********. Вайбер сотрудничает с Россией и выполняет все их условия. Серверы вайбера и их представители уже давно находятся на России и полностью находятся под контролем ФСБ. Насрать где его изобрели в Японии или Беларуси.
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03.06.2022 20:33 Ответить
якщо б вайбер не было заборонено дировцями, то те б зробили солдати НАТО
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03.06.2022 19:51 Ответить
Підкажіть моливість фільтрування пакетів вайберу
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03.06.2022 19:52 Ответить
Перелік портів та протоколів https://commons.erau.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1477&context=jdfsl
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03.06.2022 20:53 Ответить
Ще треба заборонити користування унітазом. Це ж не по руззьки!!!
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03.06.2022 19:56 Ответить
епать долпоёбы
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03.06.2022 19:56 Ответить
когда то Дудаева так вычислили, в далёких 90-х...
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03.06.2022 20:00 Ответить
По Вайберу? В 90-х? Может по спутниковому телефону все же?
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03.06.2022 20:10 Ответить
Кацапи,дайош чебурнет!
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03.06.2022 20:06 Ответить
цікаво подивитися, як це технічно реалізовується. ні програмного забезпечення, ні відповідного обладнання не те що в дирі, а навіть на паРаші немає. пеніс душілін особисто бігає та перевіряє телефони житєлєй данбаса?
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03.06.2022 20:26 Ответить
Поезд, стой!
Раз, два.
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03.06.2022 21:20 Ответить
Загоняют в стойло. ГУЛАГ это у них скрепное.
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03.06.2022 20:42 Ответить
 
 