На оккупированных территориях Донбасса запретили вайбер

Так называемые группировки ДНР и ЛНР с 3 июня временно ограничили доступ к мессенджеру Viber на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Новости Донбасса".

В группировке ЛНР заявили, что это "ответ на многократное учащение использования сервиса как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокации и нахождении нашей критической военно-гражданской инфраструктуры".

Незаконные вооруженные формирования ОРЛО утверждают, что с помощью Viber украинские военные высчитывают объекты, по которым наносят удары. Как мессенджер используют в военных целях, боевики не объяснили.

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Кроме того, мессенджер Viber также временно запретили на территории ОРДО – такое "постановление" подписал глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин 3 июня.

В "постановлении" говорится, что "решение принято якобы "во избежание распространения информации противоправного характера, недостоверной информации гражданского и военного характера, прямых угроз адресатам от неустановленных отправителей, пропаганды насилия, информационного и психологического давления, распространение сайтов и программ, которые могут привести к утечке личных данных, противозаконных мошеннических действий, раскрытию информации о геолокации пользователя через распространение вредоносного программного обеспечения или фишинговых программ, а также с целью предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан".

Ранее группировка "Л-ДНР" заблокировала доступ к Facebook и Instagram на подконтрольной территории. Также доступ к Facebook и Instagram был запрещен и на территории России. Кремль назвал Meta "экстремистской организацией".

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