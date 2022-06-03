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На окупованих територіях Донбасу заборонили вайбер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

viber

Так звані угруповання "ДНР" і "ЛНР" з 3 червня тимчасово обмежили доступ до месенджера Viber на території окремих районів Донецької і Луганської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Новости Донбасса".

В угрупованні "ЛНР" заявили, що це "відповідь на багатократне почастішання використання сервісу як частини військової інфраструктури ворога з метою отримання даних про геолокацію та знаходження нашої критичної військово-громадянської інфраструктури".

Незаконні збройні формування ОРЛО стверджують, що за допомогою Viber українські військові вираховують об'єкти, по яких наносять удари. Як саме використовують месенджер у військових цілях, бойовики не пояснили.

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Крім того, месенджер Viber також тимчасово заборонили на території ОРДО – таку "ухвалу" підписав ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін 3 червня.

У "постанові" йдеться, що рішення ухвалено нібито, щоб уникнути поширення інформації протиправного характеру, недостовірної інформації цивільного та військового характеру, прямих загроз адресатам від невстановлених відправників, пропаганди насильства, інформаційного та психологічного тиску, поширення сайтів та програм, які можуть призвести до витоку особистих даних, протизаконних шахрайських дій, розкриття інформації про геолокацію користувача через поширення шкідливого програмного забезпечення або фішингових програм, а також з метою запобігання загрозі життю та здоров'ю громадян.

Раніше угруповання "Л-ДНР" заблокували доступ до Facebook та Instagram на підконтрольній їм території. Також доступ до Facebook та Instagram був заборонений і на території Росії. Кремль назвав Meta "екстремістською організацією".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
Правильно. Есть методы понадёжнее.

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03.06.2022 19:46
+11
то орки ще не знають, що телефон янки винайшов з підозрілим прізвищем Белл.
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03.06.2022 19:46
+8
По Вайберу? В 90-х? Может по спутниковому телефону все же?
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03.06.2022 20:10
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було б страннувато як би кацапня цього не зробила
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03.06.2022 19:46 Відповісти
то орки ще не знають, що телефон янки винайшов з підозрілим прізвищем Белл.
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03.06.2022 19:46 Відповісти
Правильно. Есть методы понадёжнее.

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03.06.2022 19:46 Відповісти
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03.06.2022 20:12 Відповісти
До речі, про Вайбер. Багато хто розповідав, що частково власниками цього мессенджеру є кацапи. Можете спокійно видихнути - Вайбер належить японцям.
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03.06.2022 19:47 Відповісти
С 2014 Япония,но с Израилем и белосрассией!???
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03.06.2022 19:56 Відповісти
Ты думай прежде чем *********. Вайбер сотрудничает с Россией и выполняет все их условия. Серверы вайбера и их представители уже давно находятся на России и полностью находятся под контролем ФСБ. Насрать где его изобрели в Японии или Беларуси.
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03.06.2022 20:33 Відповісти
якщо б вайбер не было заборонено дировцями, то те б зробили солдати НАТО
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03.06.2022 19:51 Відповісти
Підкажіть моливість фільтрування пакетів вайберу
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03.06.2022 19:52 Відповісти
Перелік портів та протоколів https://commons.erau.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1477&context=jdfsl
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03.06.2022 20:53 Відповісти
Ще треба заборонити користування унітазом. Це ж не по руззьки!!!
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03.06.2022 19:56 Відповісти
епать долпоёбы
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03.06.2022 19:56 Відповісти
когда то Дудаева так вычислили, в далёких 90-х...
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03.06.2022 20:00 Відповісти
По Вайберу? В 90-х? Может по спутниковому телефону все же?
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03.06.2022 20:10 Відповісти
Кацапи,дайош чебурнет!
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03.06.2022 20:06 Відповісти
цікаво подивитися, як це технічно реалізовується. ні програмного забезпечення, ні відповідного обладнання не те що в дирі, а навіть на паРаші немає. пеніс душілін особисто бігає та перевіряє телефони житєлєй данбаса?
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03.06.2022 20:26 Відповісти
Поезд, стой!
Раз, два.
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03.06.2022 21:20 Відповісти
Загоняют в стойло. ГУЛАГ это у них скрепное.
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03.06.2022 20:42 Відповісти
 
 