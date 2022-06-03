Правительство зафиксировало цену газа для производителей тепла
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Кабинет Министров зафиксировал цену природного газа для производителей тепла на уровне 7400 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС).
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 3 июня.
"В контексте подготовки к отопительному сезону правительство приняло решение о том, что ТЭЦ, ОСМД и другие производители тепла будут получать газ по фиксированной цене в размере 7 400 гривен за тысячу кубов. Это дает возможность местным властям не повышать тарифы для людей", - сказал премьер .
По его словам, сейчас во всех областях каждый день работают комиссии, фиксирующие повреждения в коммунальной сфере. В четырех областях на сегодняшний день зафиксировано 35 тыс. поврежденных или разрушенных объектов. Почти 75% из этих 35 тыс. объектов находятся в Киевской области.
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Разрушены почти 200 котельных, в 37 из них уже завершаются ремонты.
"По Харьковщине, Николаевщине, Донетчине и Луганщине сейчас трудно оценить, ведь активные бои и постоянные обстрелы там не прекращаются", - отметил Шмыгаль.
Цена 7400 грн за 1 тыс. кубометров для производителей тепла, заключивших трехлетние контракты с "Нафтогазом", действовала в 2021 году. По условиям контракта, в этом году цена газа должна была измениться.
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Прошу репоста, это реально важно! Лонгрид про газ и РГК НАБУ
Итак, сегодня, 25 мая 2022 года, ДБР и печерский суд забрали у Фирташа все обл.газы
Ага, вы думали патриоты это НАБУ и САП? Х*Й ТАМ! ДБР, Венедиктова и Печерский суд (пишу и смеюсь, ей богу).
Так вот, по клопотанню ДБР, Печерский суд передал АРМЕ (еще одна патриотично настроенная организация) 26 газораспределительных компаний.
Давайте вспомним что ваш покорный слуга и его коллеги по Рада громадського контролю НАБУ делали ровно год назад, в апреле 2021 года?
(1) Ответ - мы писали письма в РНБО и НКРЕКП с требованием НЕМЕДЛЕННО проверить массовый незаконный отбор газа облгазами Фирташа (фото 1) (ссылка тут - https://www.facebook.com/kontrolNABU/posts/1893602527481947)
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Примерно тут власть увольняет Коболева и разрушает наблюдательный совет Нафтогаза, а вместе с тем - корпоративную реформу в целом.
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(2) Ответа мы не получили, зато 14 июля Верховна Рада голосует закон (3508-Д) который открывает дорогу Фирташу на списание почти всех долгов перед Нафтогазом
(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2987325258148646&id=100006136038244)
(3) Пока все это происходит, мой коллега по РГК НАБУ Yehor Paskhalov (а сейчас - лейтенант ЗСУ) в Верховном суде, судится с Фирташем по температурным коэффициентам. Вот даже фотки с нашей акции под Верховным Судом
(https://www.facebook.com/sokyra.space/posts/1167980847000526). Если кто не в курсе, температурные коэффициенты это тупо "надбавка" до 11% которые Фирташ впихнул к себе в платежки. На ровном месте, да Просто потому что может.
(4) 30 ноября Верховный Суд принимает решение что температурные коэффициенты ЗАКОННЫ (https://biz.liga.net/.../verhovnyy-sud-uzakonil...)
Это дает право Фирташу списать себе миллиардные долги перед Нафтогазом (начисления то были законны! А люди их не платили (какие плохие люди).
(5) Зимой 2021-2022 Юрий Витренко вместе с Фирташем через "балансирующую группу" (это такая "реформа" Витренко в стиле "мы даем Фирташу газ, он за него не платит, а мы ему не задаем вопросов) распиливают энное количество денег (как именно осуществлялся процесс распиливания я написал тут - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3088923271322177&id=100006136038244)
(6) В мае 2022 года, Витренко говорит что ему "для прохождения отопительного сезона" нужно 220 млрд грн (https://forbes.ua/.../naftogazu-znov-ne-vistachae...)
(7) И мы наконец-то приходим в сегодняшний день - когда ДБР забирает облгазы у Фирташа? Почему? Потому что долгов уже такое количество что их нужно либо опять через ВР законом "прощать", либо что-то делать с облгазами. Вот решили их забрать.
Конкретно "что будет дальше" я вам сейчас не скажу, потому что этих сценариев - миллион, вплоть до "проигрываем суды и возвращаем все обратно".
Почти наверняка, долги Фирташа (там около 60 млрд грн) государство никогда не увидит (я очень верю в способность Дмитрия Васильевича договариваться).
Так или иначе, РГК НАБУ, Демократична Сокира - делали все в наших силах чтобы приблизить момент когда Фирташ лишится своих облгазов.
Мы - писали письма в РНБО
Мы - проводили медиа кампанию, чтобы люди знали кто вороует газ и кто покрывает эти схемы
Мы - судились с Фирташем в судах
Мы - ходили на митинги под суды
Мы говорили что это вопрос национальной безопасности. Через год, "потеряв" по дороге два ГОДОВЫХ бюджета на армию, государство тоже теперь думает что "облгазы это вопрос национальной безопасности" (фото 2).
Я искренне верю что "Украина будущего", это страна в которое НЕТ Фирташа. В которой НЕТ Коломойского, а так же других международных преступников.
И я буду делать все что могу, чтобы избавить нашу страну от этих.... людей. Только так мы сможем построить сильную Украину. Уверен, именно такой ее хотят видеть наши защитники, которые каждый день рискуют своей жизнью ради нашего будушего.
"Нафтогаз", як ППН почав забезпечувати газом ще 8,8 млн домогосподарств
03 Червня 2022 p. 10:21
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЛЯ Чайка Київ
Ну це добре ... , але чому на початок літа ???
А через півроку - коли дійсно треба буде опалювати ?
Скажуть - ну так ми знижку вже робили , а зараз вже не можемо
Популізм чистої води ?
Де перевірка приватизації свердловин?