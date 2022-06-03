Уряд зафіксував ціну газу для виробників тепла
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Кабінет Міністрів зафіксував ціну природного газу для виробників тепла на рівні 7400 грн за 1 тис. кубометрів (із ПДВ).
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 3 червня.
"У контексті підготовки до опалювального сезону уряд ухвалив рішення про те, що ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною в розмірі 7 400 гривень за тисячу кубів. Це дає можливість місцевій владі не підвищувати тарифи для людей", - сказав премʼєр.
За його словами, зараз в усіх областях щодня працюють комісії, які фіксують пошкодження в комунальній сфері. У чотирьох областях на сьогодні зафіксовано 35 тис. пошкоджених або зруйнованих об’єктів. Майже 75% із цих 35 тис. розташовані на Київщині.
Зруйновано майже 200 котелень, на 37 із них вже завершуються ремонти.
"Щодо Харківщини, Миколаївщини, Донеччини та Луганщини зараз важко робити оцінку, адже активні бої та постійні обстріли там не припиняються", - зазначив Шмигаль.
Ціна 7400 грн за 1 тис. кубометрів для виробників тепла, які уклали трирічні контракти із Нафтогазом, діяла у 2021 році. За умовами контракту, цього року ціна газу мала змінитися.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=D6mIZU-****
Прошу репоста, это реально важно! Лонгрид про газ и РГК НАБУ
Итак, сегодня, 25 мая 2022 года, ДБР и печерский суд забрали у Фирташа все обл.газы
Ага, вы думали патриоты это НАБУ и САП? Х*Й ТАМ! ДБР, Венедиктова и Печерский суд (пишу и смеюсь, ей богу).
Так вот, по клопотанню ДБР, Печерский суд передал АРМЕ (еще одна патриотично настроенная организация) 26 газораспределительных компаний.
Давайте вспомним что ваш покорный слуга и его коллеги по Рада громадського контролю НАБУ делали ровно год назад, в апреле 2021 года?
(1) Ответ - мы писали письма в РНБО и НКРЕКП с требованием НЕМЕДЛЕННО проверить массовый незаконный отбор газа облгазами Фирташа (фото 1) (ссылка тут - https://www.facebook.com/kontrolNABU/posts/1893602527481947)
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Примерно тут власть увольняет Коболева и разрушает наблюдательный совет Нафтогаза, а вместе с тем - корпоративную реформу в целом.
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(2) Ответа мы не получили, зато 14 июля Верховна Рада голосует закон (3508-Д) который открывает дорогу Фирташу на списание почти всех долгов перед Нафтогазом
(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2987325258148646&id=100006136038244)
(3) Пока все это происходит, мой коллега по РГК НАБУ Yehor Paskhalov (а сейчас - лейтенант ЗСУ) в Верховном суде, судится с Фирташем по температурным коэффициентам. Вот даже фотки с нашей акции под Верховным Судом
(https://www.facebook.com/sokyra.space/posts/1167980847000526). Если кто не в курсе, температурные коэффициенты это тупо "надбавка" до 11% которые Фирташ впихнул к себе в платежки. На ровном месте, да Просто потому что может.
(4) 30 ноября Верховный Суд принимает решение что температурные коэффициенты ЗАКОННЫ (https://biz.liga.net/.../verhovnyy-sud-uzakonil...)
Это дает право Фирташу списать себе миллиардные долги перед Нафтогазом (начисления то были законны! А люди их не платили (какие плохие люди).
(5) Зимой 2021-2022 Юрий Витренко вместе с Фирташем через "балансирующую группу" (это такая "реформа" Витренко в стиле "мы даем Фирташу газ, он за него не платит, а мы ему не задаем вопросов) распиливают энное количество денег (как именно осуществлялся процесс распиливания я написал тут - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3088923271322177&id=100006136038244)
(6) В мае 2022 года, Витренко говорит что ему "для прохождения отопительного сезона" нужно 220 млрд грн (https://forbes.ua/.../naftogazu-znov-ne-vistachae...)
(7) И мы наконец-то приходим в сегодняшний день - когда ДБР забирает облгазы у Фирташа? Почему? Потому что долгов уже такое количество что их нужно либо опять через ВР законом "прощать", либо что-то делать с облгазами. Вот решили их забрать.
Конкретно "что будет дальше" я вам сейчас не скажу, потому что этих сценариев - миллион, вплоть до "проигрываем суды и возвращаем все обратно".
Почти наверняка, долги Фирташа (там около 60 млрд грн) государство никогда не увидит (я очень верю в способность Дмитрия Васильевича договариваться).
Так или иначе, РГК НАБУ, Демократична Сокира - делали все в наших силах чтобы приблизить момент когда Фирташ лишится своих облгазов.
Мы - писали письма в РНБО
Мы - проводили медиа кампанию, чтобы люди знали кто вороует газ и кто покрывает эти схемы
Мы - судились с Фирташем в судах
Мы - ходили на митинги под суды
Мы говорили что это вопрос национальной безопасности. Через год, "потеряв" по дороге два ГОДОВЫХ бюджета на армию, государство тоже теперь думает что "облгазы это вопрос национальной безопасности" (фото 2).
Я искренне верю что "Украина будущего", это страна в которое НЕТ Фирташа. В которой НЕТ Коломойского, а так же других международных преступников.
И я буду делать все что могу, чтобы избавить нашу страну от этих.... людей. Только так мы сможем построить сильную Украину. Уверен, именно такой ее хотят видеть наши защитники, которые каждый день рискуют своей жизнью ради нашего будушего.
"Нафтогаз", як ППН почав забезпечувати газом ще 8,8 млн домогосподарств
03 Червня 2022 p. 10:21
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Ну це добре ... , але чому на початок літа ???
А через півроку - коли дійсно треба буде опалювати ?
Скажуть - ну так ми знижку вже робили , а зараз вже не можемо
Популізм чистої води ?
Де перевірка приватизації свердловин?