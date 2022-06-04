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Азов (697) Монастырский (333)

ГУР осуществляет коммуникацию с пленными "азовцами", - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азов

У Украины есть данные об условиях содержания и возможности освобождения из плена бойцов полка "Азов" через коммуникацию с ними разведчиков Главного управления разведки Минобороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал МВД, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Сегодня коммуникацию с пленными бойцами полка "Азов" осуществляют наши разведчики из Главного управления разведки Минобороны. Именно через них мы узнаем больше информации: об условиях содержания, питания и возможностях их освобождения. Мы все знаем, что они все окажутся здесь, в Киеве, и мы делаем для этого все возможное", – рассказал глава МВД.

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Топ комментарии
+35
Колись була фраза *Іспаньский сором*, а тепер апгрейд *зеленьский сором*...
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03.06.2022 23:45
+32
Молодец, заложил разведчиков...Какое отношение, Главный мент имеет к разведке? Как-то всё по зеленски...
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03.06.2022 23:40
+30
Тарас Чорновіл 🇺🇦

Ще раз про зелено-ватних посіпак і дуполизів. Я вас зараз дуже здивую: Подоляк, який заявив, що масштабна війна відбулася з вини Петра Порошенка, правий. Так,так. Він усе точно сказав. Якби не реформа армії, озброєння, які встигли створити та передати в ЗСУ за перші 5 років війни, ота порошенківська кадрова політика, коли вичистили більшість паркетних генералів, а на їх місці стрімку кар'єру змогли зробити бойові офіцери, якби не ззалишки антипутінської коаліції попередніх років, то жодної великої війни дійсно не було б. Був би бліцкриґ, взяття Києва за три дні, тріумфальний марш рашистів Україною, до чого три роки готували Україну Zеленський та його прорашистську й агентурне оточення. Щоправда, потім була б і тривала партизанська боротьба десь на загумінках, до чого, наслухавшись про зелені шашлики та дороги замість армії, готували Україну США й Британія. А отакої війни дійсно б не було.

І ота нинішня ненависть зеленого зрадницького кодла до Порошенка справді виправдана. Він зірвав усі плани, бо навіть за три роки не вдалося зруйнувати побудоване за 5 попередніх. Ті досягнення стали скелетом опору. А все інше зробив пасіонарний дух українців та понад чверть мільйона армійців і ветеранів, які пройшли бої в АТО/ООС у часи, коли країна мала гідність.

От лише одне застереження, якби був і зараз президентом Порошенко, вже й та попередня позиційна війна б закінчилася, і нове вторгнення б не почалося. Ніхто не воюватиме нескінченно, коли не бачить перспектив. І вторгнення б не було, і страшних жертв, і зрадженого владою Маріуполя... Путін завжди мріяв знищити Україну, але поліз сюди лише двічі. В 2014-му в період формального безвладдя, але потім загруз і так нікуди й не просунувся поза захоплене на першому етапі. І вдруге в 2022-му, коли для нього знекровлювали й не укомплектували ЗСУ, коли для нього знищували українську оборонку, коли для нього відкрили прохід з Криму й півночі. Але це вже не про Порошенка...

t.me/Chornovil_official/5996
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04.06.2022 00:02
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Молодец, заложил разведчиков...Какое отношение, Главный мент имеет к разведке? Как-то всё по зеленски...
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03.06.2022 23:40 Ответить
Я так понимаю, что Буданов не справляется вот и попросил Монастырского. Ему все равно делать не хрен, преступность то побеждена. Скоро он и за нацбанк говорить будет, и за МИД.
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04.06.2022 00:50 Ответить
Брешет, как Ленин.
Все условия содержания берут из Ютуба и Телеграмм каналов. Какие, нахрен, разведчики в тюрьме? То в плен с помощью разведки сдали, то режим работы СИЗО изнутри изучают? А сведения голубиной почтой отправляют?
Ситуация страшнее: если ничего не делать, то морпехов и бойцов других подразделений есть шанс обменять. Но для этого нужен достаточный обменный фонд. Т.е. больше пленных нужно отлавливать.
А вот с азовцами намного хуже. У донецких смертная казнь, в отличие от нас, не отменена. В августе готовится судилище.
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04.06.2022 06:18 Ответить
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03.06.2022 23:41 Ответить
Почему мне так стыдно, ведь не я это сказал?
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03.06.2022 23:42 Ответить
Решайте быстрее вопрос, что-бы судьба всех до единого была под контролем, коммуникаторы недоделанные
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03.06.2022 23:41 Ответить
это всё пока ни о чём..
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03.06.2022 23:44 Ответить
Колись була фраза *Іспаньский сором*, а тепер апгрейд *зеленьский сором*...
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03.06.2022 23:45 Ответить
во гдє комунікация, с прістрастієм

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03.06.2022 23:45 Ответить
Що це за уйобки?
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03.06.2022 23:51 Ответить
уйобки
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04.06.2022 00:00 Ответить
на футболках лучше бы игру членом на пианине запечатлели
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03.06.2022 23:52 Ответить
Интересно, они понимают, что они долбое...ы?
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04.06.2022 01:07 Ответить
Вот пруха чуваку пошла, то Че Геварой на футболках был, теперь терминатор. Что дальше?
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04.06.2022 01:10 Ответить
Що ,за кавалерист в зіпсованих штанцях?
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04.06.2022 01:23 Ответить
Лизнули, так лизнули!
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04.06.2022 08:04 Ответить
Де конкретика про що саме вам відомо?
Саме бла-бла-бла...

"Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»."

https://lb.ua/news/2022/06/03/518875_lyudmila_denisova_azovtsi_z.html
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03.06.2022 23:47 Ответить
Яке відношення має це мусорило до військових?
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03.06.2022 23:53 Ответить
Тарас Чорновіл 🇺🇦

Ще раз про зелено-ватних посіпак і дуполизів. Я вас зараз дуже здивую: Подоляк, який заявив, що масштабна війна відбулася з вини Петра Порошенка, правий. Так,так. Він усе точно сказав. Якби не реформа армії, озброєння, які встигли створити та передати в ЗСУ за перші 5 років війни, ота порошенківська кадрова політика, коли вичистили більшість паркетних генералів, а на їх місці стрімку кар'єру змогли зробити бойові офіцери, якби не ззалишки антипутінської коаліції попередніх років, то жодної великої війни дійсно не було б. Був би бліцкриґ, взяття Києва за три дні, тріумфальний марш рашистів Україною, до чого три роки готували Україну Zеленський та його прорашистську й агентурне оточення. Щоправда, потім була б і тривала партизанська боротьба десь на загумінках, до чого, наслухавшись про зелені шашлики та дороги замість армії, готували Україну США й Британія. А отакої війни дійсно б не було.

І ота нинішня ненависть зеленого зрадницького кодла до Порошенка справді виправдана. Він зірвав усі плани, бо навіть за три роки не вдалося зруйнувати побудоване за 5 попередніх. Ті досягнення стали скелетом опору. А все інше зробив пасіонарний дух українців та понад чверть мільйона армійців і ветеранів, які пройшли бої в АТО/ООС у часи, коли країна мала гідність.

От лише одне застереження, якби був і зараз президентом Порошенко, вже й та попередня позиційна війна б закінчилася, і нове вторгнення б не почалося. Ніхто не воюватиме нескінченно, коли не бачить перспектив. І вторгнення б не було, і страшних жертв, і зрадженого владою Маріуполя... Путін завжди мріяв знищити Україну, але поліз сюди лише двічі. В 2014-му в період формального безвладдя, але потім загруз і так нікуди й не просунувся поза захоплене на першому етапі. І вдруге в 2022-му, коли для нього знекровлювали й не укомплектували ЗСУ, коли для нього знищували українську оборонку, коли для нього відкрили прохід з Криму й півночі. Але це вже не про Порошенка...

t.me/Chornovil_official/5996
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04.06.2022 00:02 Ответить
Не віддамо. Вони не зрадили нас -- ми не зрадимо їх.
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04.06.2022 00:16 Ответить
Понты от Буданова...
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04.06.2022 00:33 Ответить
Тріпляться аби підтримати Зеленського. Здали в полон, то вже мовчали б.
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04.06.2022 06:39 Ответить
Здали Азовцев кацапам, а теперь всех успокоительным пичкают. Зелёнэ кодло, за всё ответите. А за Азовцев - отдельно!
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04.06.2022 08:28 Ответить
Одні понти та заяви
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04.06.2022 08:48 Ответить
 
 