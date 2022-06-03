УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16048 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
11 010 25
Азов (678) Монастирський (369)

ГУР здійснює комунікацію з полоненими "азовцями", - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азов

Україна має дані про умови утримання й можливості визволення з полону бійців полку "Азов" через комунікацію з ними розвідників Головного управління розвідки Міноборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Телеграм-канал МВС, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Сьогодні комунікацію з полоненими бійцями полку "Азов" здійснюють наші розвідники з Головного управління розвідки Міноборони. Саме через них ми дізнаємося більше інформації: про умови тримання, харчування та можливості їх визволення. Ми всі знаємо, що вони всі опиняться тут, у Києві, і ми робимо для цього все можливе", - розповів очільник МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готує "суд" над "азовцями" за участю депортованих українців, - Центр стратегічних комунікацій

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+35
Колись була фраза *Іспаньский сором*, а тепер апгрейд *зеленьский сором*...
показати весь коментар
03.06.2022 23:45
+32
Молодец, заложил разведчиков...Какое отношение, Главный мент имеет к разведке? Как-то всё по зеленски...
показати весь коментар
03.06.2022 23:40
+30
Тарас Чорновіл 🇺🇦

Ще раз про зелено-ватних посіпак і дуполизів. Я вас зараз дуже здивую: Подоляк, який заявив, що масштабна війна відбулася з вини Петра Порошенка, правий. Так,так. Він усе точно сказав. Якби не реформа армії, озброєння, які встигли створити та передати в ЗСУ за перші 5 років війни, ота порошенківська кадрова політика, коли вичистили більшість паркетних генералів, а на їх місці стрімку кар'єру змогли зробити бойові офіцери, якби не ззалишки антипутінської коаліції попередніх років, то жодної великої війни дійсно не було б. Був би бліцкриґ, взяття Києва за три дні, тріумфальний марш рашистів Україною, до чого три роки готували Україну Zеленський та його прорашистську й агентурне оточення. Щоправда, потім була б і тривала партизанська боротьба десь на загумінках, до чого, наслухавшись про зелені шашлики та дороги замість армії, готували Україну США й Британія. А отакої війни дійсно б не було.

І ота нинішня ненависть зеленого зрадницького кодла до Порошенка справді виправдана. Він зірвав усі плани, бо навіть за три роки не вдалося зруйнувати побудоване за 5 попередніх. Ті досягнення стали скелетом опору. А все інше зробив пасіонарний дух українців та понад чверть мільйона армійців і ветеранів, які пройшли бої в АТО/ООС у часи, коли країна мала гідність.

От лише одне застереження, якби був і зараз президентом Порошенко, вже й та попередня позиційна війна б закінчилася, і нове вторгнення б не почалося. Ніхто не воюватиме нескінченно, коли не бачить перспектив. І вторгнення б не було, і страшних жертв, і зрадженого владою Маріуполя... Путін завжди мріяв знищити Україну, але поліз сюди лише двічі. В 2014-му в період формального безвладдя, але потім загруз і так нікуди й не просунувся поза захоплене на першому етапі. І вдруге в 2022-му, коли для нього знекровлювали й не укомплектували ЗСУ, коли для нього знищували українську оборонку, коли для нього відкрили прохід з Криму й півночі. Але це вже не про Порошенка...

t.me/Chornovil_official/5996
показати весь коментар
04.06.2022 00:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодец, заложил разведчиков...Какое отношение, Главный мент имеет к разведке? Как-то всё по зеленски...
показати весь коментар
03.06.2022 23:40 Відповісти
Я так понимаю, что Буданов не справляется вот и попросил Монастырского. Ему все равно делать не хрен, преступность то побеждена. Скоро он и за нацбанк говорить будет, и за МИД.
показати весь коментар
04.06.2022 00:50 Відповісти
Брешет, как Ленин.
Все условия содержания берут из Ютуба и Телеграмм каналов. Какие, нахрен, разведчики в тюрьме? То в плен с помощью разведки сдали, то режим работы СИЗО изнутри изучают? А сведения голубиной почтой отправляют?
Ситуация страшнее: если ничего не делать, то морпехов и бойцов других подразделений есть шанс обменять. Но для этого нужен достаточный обменный фонд. Т.е. больше пленных нужно отлавливать.
А вот с азовцами намного хуже. У донецких смертная казнь, в отличие от нас, не отменена. В августе готовится судилище.
показати весь коментар
04.06.2022 06:18 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2022 23:41 Відповісти
Почему мне так стыдно, ведь не я это сказал?
показати весь коментар
03.06.2022 23:42 Відповісти
Решайте быстрее вопрос, что-бы судьба всех до единого была под контролем, коммуникаторы недоделанные
показати весь коментар
03.06.2022 23:41 Відповісти
это всё пока ни о чём..
показати весь коментар
03.06.2022 23:44 Відповісти
Колись була фраза *Іспаньский сором*, а тепер апгрейд *зеленьский сором*...
показати весь коментар
03.06.2022 23:45 Відповісти
во гдє комунікация, с прістрастієм

показати весь коментар
03.06.2022 23:45 Відповісти
Що це за уйобки?
показати весь коментар
03.06.2022 23:51 Відповісти
уйобки
показати весь коментар
04.06.2022 00:00 Відповісти
на футболках лучше бы игру членом на пианине запечатлели
показати весь коментар
03.06.2022 23:52 Відповісти
Интересно, они понимают, что они долбое...ы?
показати весь коментар
04.06.2022 01:07 Відповісти
Вот пруха чуваку пошла, то Че Геварой на футболках был, теперь терминатор. Что дальше?
показати весь коментар
04.06.2022 01:10 Відповісти
Що ,за кавалерист в зіпсованих штанцях?
показати весь коментар
04.06.2022 01:23 Відповісти
Лизнули, так лизнули!
показати весь коментар
04.06.2022 08:04 Відповісти
Де конкретика про що саме вам відомо?
Саме бла-бла-бла...

"Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»."

https://lb.ua/news/2022/06/03/518875_lyudmila_denisova_azovtsi_z.html
показати весь коментар
03.06.2022 23:47 Відповісти
Яке відношення має це мусорило до військових?
показати весь коментар
03.06.2022 23:53 Відповісти
Тарас Чорновіл 🇺🇦

Ще раз про зелено-ватних посіпак і дуполизів. Я вас зараз дуже здивую: Подоляк, який заявив, що масштабна війна відбулася з вини Петра Порошенка, правий. Так,так. Він усе точно сказав. Якби не реформа армії, озброєння, які встигли створити та передати в ЗСУ за перші 5 років війни, ота порошенківська кадрова політика, коли вичистили більшість паркетних генералів, а на їх місці стрімку кар'єру змогли зробити бойові офіцери, якби не ззалишки антипутінської коаліції попередніх років, то жодної великої війни дійсно не було б. Був би бліцкриґ, взяття Києва за три дні, тріумфальний марш рашистів Україною, до чого три роки готували Україну Zеленський та його прорашистську й агентурне оточення. Щоправда, потім була б і тривала партизанська боротьба десь на загумінках, до чого, наслухавшись про зелені шашлики та дороги замість армії, готували Україну США й Британія. А отакої війни дійсно б не було.

І ота нинішня ненависть зеленого зрадницького кодла до Порошенка справді виправдана. Він зірвав усі плани, бо навіть за три роки не вдалося зруйнувати побудоване за 5 попередніх. Ті досягнення стали скелетом опору. А все інше зробив пасіонарний дух українців та понад чверть мільйона армійців і ветеранів, які пройшли бої в АТО/ООС у часи, коли країна мала гідність.

От лише одне застереження, якби був і зараз президентом Порошенко, вже й та попередня позиційна війна б закінчилася, і нове вторгнення б не почалося. Ніхто не воюватиме нескінченно, коли не бачить перспектив. І вторгнення б не було, і страшних жертв, і зрадженого владою Маріуполя... Путін завжди мріяв знищити Україну, але поліз сюди лише двічі. В 2014-му в період формального безвладдя, але потім загруз і так нікуди й не просунувся поза захоплене на першому етапі. І вдруге в 2022-му, коли для нього знекровлювали й не укомплектували ЗСУ, коли для нього знищували українську оборонку, коли для нього відкрили прохід з Криму й півночі. Але це вже не про Порошенка...

t.me/Chornovil_official/5996
показати весь коментар
04.06.2022 00:02 Відповісти
Не віддамо. Вони не зрадили нас -- ми не зрадимо їх.
показати весь коментар
04.06.2022 00:16 Відповісти
Понты от Буданова...
показати весь коментар
04.06.2022 00:33 Відповісти
Тріпляться аби підтримати Зеленського. Здали в полон, то вже мовчали б.
показати весь коментар
04.06.2022 06:39 Відповісти
Здали Азовцев кацапам, а теперь всех успокоительным пичкают. Зелёнэ кодло, за всё ответите. А за Азовцев - отдельно!
показати весь коментар
04.06.2022 08:28 Відповісти
Одні понти та заяви
показати весь коментар
04.06.2022 08:48 Відповісти
 
 