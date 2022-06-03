ГУР здійснює комунікацію з полоненими "азовцями", - Монастирський

Україна має дані про умови утримання й можливості визволення з полону бійців полку "Азов" через комунікацію з ними розвідників Головного управління розвідки Міноборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Телеграм-канал МВС, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Сьогодні комунікацію з полоненими бійцями полку "Азов" здійснюють наші розвідники з Головного управління розвідки Міноборони. Саме через них ми дізнаємося більше інформації: про умови тримання, харчування та можливості їх визволення. Ми всі знаємо, що вони всі опиняться тут, у Києві, і ми робимо для цього все можливе", - розповів очільник МВС.

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