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Мы запланировали амбициозный проект восстановления Украины, приглашаю партнеров присоединиться к его реализации, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Чтобы восстановить нормальную жизнь в Буче и Бучанской громаде, нужно отстроить около 2 тысяч сооружений.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам 90-й ежегодной Конференции мэров США, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас вы, как никто другой, понимаете, что это означает для любого города, когда разрушены или повреждены ракетами, боевыми действиями 2 тысячи домов. Это обычные жилые дома, обычные школы, спортивные объекты, медицинские учреждения. Всего в Украине с 24 февраля под российскую оккупацию попали 3620 населенных пунктов. Это и большие города, и маленькие городки. В каждом из них есть разрушения. Многие из них просто не пригодны для цивилизованной жизни. Вот такую реальность принесла Россия. Когда в городах нет связи, нет электричества, нет воды. Когда бомбы и ракеты могут уничтожить любое здание – даже детский сад или университет. Когда весь город может быть просто сожжен", - отмечает глава государства.

Он выразил уверенность, что Украина сможет защитить свободу и тирания непременно проиграет. Люди снова смогут мирно и безопасно жить в украинских городах.

"И чтобы это произошло быстрее, мы запланировали амбициозный проект восстановления Украины после войны. Я приглашаю вас – ваши города, ваши компании, ваш бизнес и специалистов – поучаствовать в реализации этого проекта. Вы также можете стать именно теми людьми, которые выбирают защиту свободы и ставят точку в истории тирании", - подчеркивает Зеленский.

Он также отметил, что благодаря лидерству Соединенных Штатов и поддержке всех наших партнеров, украинская смелость получает необходимое оружие, чтобы воевать за свободу. Но нужно также продемонстрировать экономическое превосходство свободного мира.

"Поэтому мы предлагаем нашим партнерам присоединиться к восстановлению Украины. Взять шефство над городом, регионом или отраслью, которые разрушены российскими ударами. И отстроить их по самым современным технологиям. Это может быть крупнейший экономический проект нашего времени, который усилит и Украину, и каждую страну, и каждую компанию, которая будет участвовать в послевоенном восстановлении. Вы можете присоединиться к реализации этого большого проекта. Это обязательно означает экономический рост, инновации и новые социальные возможности как для нашей страны, так и для ваших городов", - продолжает глава государства.

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"Помогайте Украине. Помогайте еще больше. Участвуйте в восстановлении наших городов, наших громад, которые освобождены от оккупантов", - отметил он.
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Топ комментарии
+45
Ти вже закінчив війну? Відбудовник великий.
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04.06.2022 10:25
+41
Який план, якщо невідомі масштаби руйнувань і території, міста, які треба буде відбудовувати.
Ці вже гроші ділять.
Краще би з 2019 оборону планували.
Гнати вас всіх одразу після нашої перемоги.
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04.06.2022 10:30
+32
ЗЕлена команда вже готова пиляти бабло.
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04.06.2022 10:31
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Чим баняк накипів тим буде смердіти
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04.06.2022 14:50 Ответить
от уже вся шобла будівельників поверталась зі Львова Франківська та Ужгорода отримають компенсацію за житло на передовій та швиденько візьмуться до роботи !!!
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04.06.2022 15:50 Ответить
ты сначала границу с беларусью укрепи, идиот. А то завтра снова зайдут , бо не чекали!
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04.06.2022 16:19 Ответить
вова, у тебе навушник випав з вуха? Спочатку "просто пєрєстать стрєлять", а вже потім піарь своі амбітні проекти відновлення Украіни. Чи ти вже про все з пуйлом домовився та підпишеш усі папірці, які він тобі підсуне?
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04.06.2022 16:57 Ответить
"Велике крадівництво" второй сезон
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04.06.2022 17:15 Ответить
Щоб почати другий сезон, треба закінчити перший. А ось перший ще дуже далеко до закінчення.
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05.06.2022 10:12 Ответить
Не хочу "лайкати", бо не радію з цього, проте, -- підтримую вашу думку!
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05.06.2022 11:47 Ответить
Єрмака з оп прокормити важко.багато грошей треба
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04.06.2022 21:06 Ответить
Что вы будете видбудовувати, если война идет и обстрелы не прекращаются?

Или план , как с дорогами--побудували, распиляли бабло , кацапы все это расхерачили и концы в воду????
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04.06.2022 22:55 Ответить
Не роняйте слюни, зебилы и закатайте губу---не даст вам Запад распилить ИХ бабло!
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04.06.2022 23:05 Ответить
Мільярд дерев)))
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05.06.2022 09:18 Ответить
Велике будівництво(крадівницво) -2 ?
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05.06.2022 09:52 Ответить
Без реформ не давати зеленим падлам ні центу!!!
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05.06.2022 09:53 Ответить
Після Другої світової війни американці запропонували план Маршала багатьом странам Європи, постраждалим під час війни. Але цей план спрацював тільки в Германії. Запорукою тому була німецька ментальність та дисципліна.
Ця зелена шобла зовсім далеко не те щоб від німців, та навіть від мирової цивілізації.
ЗСУ ще не перемогли сильного та жорстокого ворога, а ці ублюдки вже збираються ******* іноземну допомогу на відновлення країни. Ці суки все ще у влади тільки тому що ніхто не хоче розхитувати державне управління під час війни.
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05.06.2022 10:09 Ответить
Оманский Осел!!! ты уже настроил дороги в 3-5 раз дороже нам. стоимости через бенины фирмы прокладки, весь твой амбитный проект и твоего Сброда это обогатить бабу-беню и себя любимого с Дермаком, Хламидией, паДлолюком, корабельной сосной, алкоголиком корниенкой, колей котлетой, безумной, билетером 95 квартала с липовым званием бакановым, рЫговским гавноедом гетьманцевым короче всеми "достойными специалистами" такими как и ты.....
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05.06.2022 10:10 Ответить
Ми самі відбудуємо Україну за допомогрю ЄС і США,але без вас "зелених гамнюків",бо ви розкрадете всі гроші
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05.06.2022 10:24 Ответить
За добу лише чуть більше 4 тисяч переглядів…
Ось чого вартують слова ліцЕдєя…
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05.06.2022 10:29 Ответить
Продолжительные, нескончаемые овации!!! Браво! Ещё раз на бис! Занавес! Всё...
У нас война, нам бы выстоять, но при таком руководстве всё проблематично.
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05.06.2022 10:48 Ответить
у Києві на майдані мають стояти шибениця.. а на них висітиме вся зелена влада.з їхнім головним клоуном
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05.06.2022 11:00 Ответить
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05.06.2022 11:16 Ответить
"Ми запланували амбітний проєкт відбудови України"
Той хто обійцяє зробити те, чого навіть й близько ніколи в своєму житті не робив - 100% шарлатан.
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05.06.2022 11:43 Ответить
Я щось підозрюю, що увесь той "амбітний" проєкт складається тільки з назви...
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05.06.2022 11:50 Ответить
Бабушка и рыжий гудок уже готовы сесть на потоки и воровать, ой простите строить.
Зелох война в стране..... Какой ты строитель уже знаем.
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05.06.2022 12:08 Ответить
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