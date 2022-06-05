Мы запланировали амбициозный проект восстановления Украины, приглашаю партнеров присоединиться к его реализации, - Зеленский

Чтобы восстановить нормальную жизнь в Буче и Бучанской громаде, нужно отстроить около 2 тысяч сооружений.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам 90-й ежегодной Конференции мэров США, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас вы, как никто другой, понимаете, что это означает для любого города, когда разрушены или повреждены ракетами, боевыми действиями 2 тысячи домов. Это обычные жилые дома, обычные школы, спортивные объекты, медицинские учреждения. Всего в Украине с 24 февраля под российскую оккупацию попали 3620 населенных пунктов. Это и большие города, и маленькие городки. В каждом из них есть разрушения. Многие из них просто не пригодны для цивилизованной жизни. Вот такую реальность принесла Россия. Когда в городах нет связи, нет электричества, нет воды. Когда бомбы и ракеты могут уничтожить любое здание – даже детский сад или университет. Когда весь город может быть просто сожжен", - отмечает глава государства.

Он выразил уверенность, что Украина сможет защитить свободу и тирания непременно проиграет. Люди снова смогут мирно и безопасно жить в украинских городах.

"И чтобы это произошло быстрее, мы запланировали амбициозный проект восстановления Украины после войны. Я приглашаю вас – ваши города, ваши компании, ваш бизнес и специалистов – поучаствовать в реализации этого проекта. Вы также можете стать именно теми людьми, которые выбирают защиту свободы и ставят точку в истории тирании", - подчеркивает Зеленский.

Он также отметил, что благодаря лидерству Соединенных Штатов и поддержке всех наших партнеров, украинская смелость получает необходимое оружие, чтобы воевать за свободу. Но нужно также продемонстрировать экономическое превосходство свободного мира.

"Поэтому мы предлагаем нашим партнерам присоединиться к восстановлению Украины. Взять шефство над городом, регионом или отраслью, которые разрушены российскими ударами. И отстроить их по самым современным технологиям. Это может быть крупнейший экономический проект нашего времени, который усилит и Украину, и каждую страну, и каждую компанию, которая будет участвовать в послевоенном восстановлении. Вы можете присоединиться к реализации этого большого проекта. Это обязательно означает экономический рост, инновации и новые социальные возможности как для нашей страны, так и для ваших городов", - продолжает глава государства.

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"Помогайте Украине. Помогайте еще больше. Участвуйте в восстановлении наших городов, наших громад, которые освобождены от оккупантов", - отметил он.