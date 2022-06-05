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Венесуэла (173) Госдепартамент США (1626) Европа (1475) нефть (1810)

США разрешат двум компаниям поставлять венесуэльскую нефть в Европу, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

нафта

Итальянская нефтяная компания Eni SpA и испанская Repsol SA могут начать отгружать нефть из Венесуэлы в Европе уже в следующем месяце, чтобы компенсировать прекращение нефтяных закупок в россии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Reuters, ссылаясь сразу на пять источников, подтвердивших эти намерения.

"Ожидается, что объемы нефти, которые будут получать Eni и Repsol, невелики, поэтому влияние на мировые цены будет умеренным. Однако "зеленый свет" Вашингтона на восстановление давно замороженных потоков венесуэльской нефти в Европу может дать символический импульс президенту Венесуэлы Николасу Мадуро", - отмечается в сообщении.

Перед этим Государственный департамент США направил письмо обеим европейским компаниям, где отметил целесообразность возобновления поставок из Венесуэлы. В Вашингтоне надеются, что это поможет Европе снизить энергетическую зависимость от россии, а также сократит поток нефти из Венесуэлы в Китай. Другая цель состоит в том, чтобы убедить Мадуро возобновить политические переговоры с оппозицией в его стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В последние годы Россия активизировалась на Кубе, - госсекретарь США Блинкен

Две европейские энергетические компании, имеющие совместные предприятия с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, могут относить нефть на счет неуплаченных долгов и просроченных дивидендов. При этом ключевым условием является то, что полученная нефть "должна отправляться только в Европу, и ее нельзя перепродавать в другом месте".

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Топ комментарии
+17
Нет, это реально праздник, какой-то! Руснявые СМИ подтверждают, что сегодня под Харьковом задвухсотили наёмника ЧВК Вагнер Анданова Владимира "Ваху". Бурятская звезда российских пропагондонов потухла и уже стала наполнителем для полиэтиленового мешка. Сдох Ваха и пошёл нах@!
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05.06.2022 21:31
+17

Сыну Дмитрия Медведева отозвали визу в США - СМИ

Илье Медведеву нужно покинуть Америку в течение двух суток,

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05.06.2022 21:41
+8
многоходовочник соснул как всегда
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05.06.2022 21:30
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Ага, США сидять і чекають, коли ж зі Спаських воріт вийде новий цар всєя московщини - https://www.youtube.com/watch?v=PpS12OFMK7o&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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05.06.2022 21:29 Ответить
многоходовочник соснул как всегда
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05.06.2022 21:30 Ответить
Нет, это реально праздник, какой-то! Руснявые СМИ подтверждают, что сегодня под Харьковом задвухсотили наёмника ЧВК Вагнер Анданова Владимира "Ваху". Бурятская звезда российских пропагондонов потухла и уже стала наполнителем для полиэтиленового мешка. Сдох Ваха и пошёл нах@!
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05.06.2022 21:31 Ответить
Что за хер?
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05.06.2022 21:37 Ответить
"Привет чита, привет улан-уде". В 2014 засняли його на танку на Донбасі.
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05.06.2022 22:27 Ответить
Це той шо трубку курив? І він ще досі живий був?????? Фіга собі счастливчик до 22 року дотягнув
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05.06.2022 22:46 Ответить
привет матарола привет кабзон))
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06.06.2022 11:55 Ответить
Какие то странные отношение между США, венесуэльскими компаниями и властью и Китаем. В Китай южноамериканцы могут продавать нефть, а в Европу нет?
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05.06.2022 21:41 Ответить

Сыну Дмитрия Медведева отозвали визу в США - СМИ

Илье Медведеву нужно покинуть Америку в течение двух суток,

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05.06.2022 21:41 Ответить
судя по истерике папаши- то не очень...
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05.06.2022 21:57 Ответить
Шыыыкарно!!!
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05.06.2022 22:41 Ответить
овоща отправляют домой, нех шастать по нескрепным странам))
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06.06.2022 11:56 Ответить
Это когда чистое зло хуже любых вариантов.
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05.06.2022 21:53 Ответить
тут зло со всех сторон. Венесуэла, саудиты, раша....сложный выбор....
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05.06.2022 21:58 Ответить
У Венесуелі найбільші на планеті запаси нафти. Ця країна може реально жити в золоті, як Емірати, а не порпатися в смітниках при кацапскьких ставлениках при владі.
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05.06.2022 22:24 Ответить
Більш того, мало кто знає, що там ще однє з найкращих місць для відпочинку та туризму- там ідеальні пісчані пляжі, чисте море і теплий клімат увесь рік!
При нормальній владі це мала бути одна з найбільш багатих країн світу!
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05.06.2022 22:44 Ответить
Запаси запасами, але у саудитів собівартість добути галлон нафти - близько 2 доларів, на московії - від 48 баксів, то у Венесуели - близько 98. Тому їх бажання качати нафту як араби, але жити мов при соціалізмі явно не сходяться з можливостями. В Норвегії, якщо не помиляюсь, близько 65 доларів.
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05.06.2022 23:10 Ответить
потому что ко всему надо с умом подходить, саудиты с самого начала все в нефть инвестировали, а не по карманам расфасовывали, итого уровень технологий у них достиг такого высокого уровня, что стоимость добычи стала околонулевой.
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06.06.2022 12:03 Ответить
Арабську нафту не можна?
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05.06.2022 22:40 Ответить
Нафта різна по складу. Венесуельська подібна до кацапської. Арабську можна, але перелаштування під неї НПЗ - теж не копійку коштує.
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05.06.2022 23:13 Ответить
Нефть из Венесуэлы-- самая плохая .Газа -нет, бензин-1,5%(нормально-25-35) ,-керосин-3,5%( нормально10-15),газолин-14% а вот мазута- 80 % !!!!
Кто будет брать, не на дороги же в битум, хотя сейчас уже почти не применяют на строительство.
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05.06.2022 23:50 Ответить
Навряд чи її будуть використовувати в чистому вигляді. Скоріше за все будуть змішувати з іншими марками. Принаймі, американці для чогось же її купували, як і добуту на московії.
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06.06.2022 00:10 Ответить
мазут для электростанций самое то, все "нефтенные" тэс на нем работают.
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06.06.2022 12:05 Ответить
Пока администрация Байдена не отменит дебильные ограничения на добычу нефти внутри США, то радоваться не стоит, и цены на нефть еще не скоро опустятся.
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06.06.2022 04:11 Ответить
Байден бегает по "изгоям"(против которых сами же США ввели санкции) и арабским царькам и просит продать, лишь бы немного удешевить нефть. Это унизительно.
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06.06.2022 04:45 Ответить
Мадуро сейчас быстро и решительно вонзит кожаный нож в задневыходную вену ***** и объяснит, что продавать Европе свою нефть вместо мордорской это будет есть хорошо.
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06.06.2022 06:33 Ответить
 
 