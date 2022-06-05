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Венесуела (87) Держдепартамент США (1306) Європа (862) нафта (710)

США дозволять двом компаніям поставляти венесуельську нафту в Європу, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

нафта

Італійська нафтова компанія Eni SpA та іспанська Repsol SA можуть почати відвантажувати нафту з Венесуели в Європі вже наступного місяця, аби компенсувати припинення нафтових закупок у Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Reuters посилаючись одразу на п’ять джерел, які підтвердили ці наміри.

"Очікується, що обсяги нафти, які отримуватимуть Eni і Repsol, є невеликими, тож вплив на світові ціни буде помірним. Однак "зелене світло" Вашингтона на відновлення давно заморожених потоків венесуельської нафти до Європи може дати символічний імпульс президентові Венесуели Ніколасу Мадуро", - зазначається в повідомленні.

Перед цим Державний департамент США надіслав листа обом європейським компаніям, де зазначив про доцільність відновлення поставок з Венесуели. У Вашингтоні сподіваються, що це допоможе Європі зменшити енергетичну залежність від Росії, а також скоротить потік нафти з Венесуели до Китаю. Інша мета полягає в тому, щоби переконати Мадуро відновити політичні переговори з опозицією в його країні.

Читайте також: Франція веде перемовини з ОАЕ щодо заміни закупівель російської нафти – Ле Мер

Дві європейські енергетичні компанії, які мають спільні підприємства з венесуельською державною нафтовою компанією PDVSA, можуть зараховувати нафту на рахунок несплачених боргів і прострочених дивідендів. При цьому, ключовою умовою є те, що отримана нафта "повинна відправлятися лише в Європу, і її не можна перепродавати в іншому місці".

Також читайте: Казахстан перейменовує свою нафту, щоб не плутали з російською
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Топ коментарі
+17
Нет, это реально праздник, какой-то! Руснявые СМИ подтверждают, что сегодня под Харьковом задвухсотили наёмника ЧВК Вагнер Анданова Владимира "Ваху". Бурятская звезда российских пропагондонов потухла и уже стала наполнителем для полиэтиленового мешка. Сдох Ваха и пошёл нах@!
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05.06.2022 21:31
+17

Сыну Дмитрия Медведева отозвали визу в США - СМИ

Илье Медведеву нужно покинуть Америку в течение двух суток,

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05.06.2022 21:41
+8
многоходовочник соснул как всегда
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05.06.2022 21:30
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Ага, США сидять і чекають, коли ж зі Спаських воріт вийде новий цар всєя московщини - https://www.youtube.com/watch?v=PpS12OFMK7o&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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05.06.2022 21:29 Відповісти
многоходовочник соснул как всегда
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05.06.2022 21:30 Відповісти
Нет, это реально праздник, какой-то! Руснявые СМИ подтверждают, что сегодня под Харьковом задвухсотили наёмника ЧВК Вагнер Анданова Владимира "Ваху". Бурятская звезда российских пропагондонов потухла и уже стала наполнителем для полиэтиленового мешка. Сдох Ваха и пошёл нах@!
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05.06.2022 21:31 Відповісти
Что за хер?
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05.06.2022 21:37 Відповісти
"Привет чита, привет улан-уде". В 2014 засняли його на танку на Донбасі.
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05.06.2022 22:27 Відповісти
Це той шо трубку курив? І він ще досі живий був?????? Фіга собі счастливчик до 22 року дотягнув
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05.06.2022 22:46 Відповісти
привет матарола привет кабзон))
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06.06.2022 11:55 Відповісти
Какие то странные отношение между США, венесуэльскими компаниями и властью и Китаем. В Китай южноамериканцы могут продавать нефть, а в Европу нет?
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05.06.2022 21:41 Відповісти

Сыну Дмитрия Медведева отозвали визу в США - СМИ

Илье Медведеву нужно покинуть Америку в течение двух суток,

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05.06.2022 21:41 Відповісти
судя по истерике папаши- то не очень...
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05.06.2022 21:57 Відповісти
Шыыыкарно!!!
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05.06.2022 22:41 Відповісти
овоща отправляют домой, нех шастать по нескрепным странам))
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06.06.2022 11:56 Відповісти
Это когда чистое зло хуже любых вариантов.
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05.06.2022 21:53 Відповісти
тут зло со всех сторон. Венесуэла, саудиты, раша....сложный выбор....
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05.06.2022 21:58 Відповісти
У Венесуелі найбільші на планеті запаси нафти. Ця країна може реально жити в золоті, як Емірати, а не порпатися в смітниках при кацапскьких ставлениках при владі.
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05.06.2022 22:24 Відповісти
Більш того, мало кто знає, що там ще однє з найкращих місць для відпочинку та туризму- там ідеальні пісчані пляжі, чисте море і теплий клімат увесь рік!
При нормальній владі це мала бути одна з найбільш багатих країн світу!
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05.06.2022 22:44 Відповісти
Запаси запасами, але у саудитів собівартість добути галлон нафти - близько 2 доларів, на московії - від 48 баксів, то у Венесуели - близько 98. Тому їх бажання качати нафту як араби, але жити мов при соціалізмі явно не сходяться з можливостями. В Норвегії, якщо не помиляюсь, близько 65 доларів.
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05.06.2022 23:10 Відповісти
потому что ко всему надо с умом подходить, саудиты с самого начала все в нефть инвестировали, а не по карманам расфасовывали, итого уровень технологий у них достиг такого высокого уровня, что стоимость добычи стала околонулевой.
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06.06.2022 12:03 Відповісти
Арабську нафту не можна?
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05.06.2022 22:40 Відповісти
Нафта різна по складу. Венесуельська подібна до кацапської. Арабську можна, але перелаштування під неї НПЗ - теж не копійку коштує.
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05.06.2022 23:13 Відповісти
Нефть из Венесуэлы-- самая плохая .Газа -нет, бензин-1,5%(нормально-25-35) ,-керосин-3,5%( нормально10-15),газолин-14% а вот мазута- 80 % !!!!
Кто будет брать, не на дороги же в битум, хотя сейчас уже почти не применяют на строительство.
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05.06.2022 23:50 Відповісти
Навряд чи її будуть використовувати в чистому вигляді. Скоріше за все будуть змішувати з іншими марками. Принаймі, американці для чогось же її купували, як і добуту на московії.
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06.06.2022 00:10 Відповісти
мазут для электростанций самое то, все "нефтенные" тэс на нем работают.
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06.06.2022 12:05 Відповісти
Пока администрация Байдена не отменит дебильные ограничения на добычу нефти внутри США, то радоваться не стоит, и цены на нефть еще не скоро опустятся.
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06.06.2022 04:11 Відповісти
Байден бегает по "изгоям"(против которых сами же США ввели санкции) и арабским царькам и просит продать, лишь бы немного удешевить нефть. Это унизительно.
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06.06.2022 04:45 Відповісти
Мадуро сейчас быстро и решительно вонзит кожаный нож в задневыходную вену ***** и объяснит, что продавать Европе свою нефть вместо мордорской это будет есть хорошо.
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06.06.2022 06:33 Відповісти
 
 