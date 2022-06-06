ЧВК "Вагнера" добывает для Кремля золото в Африке, пытаясь спасти экономику России, - NYT

ЧВК "Вагнера" добывает для России золото в Африке. Так Кремль может пытаться спастись от сильно бьющих по экономике страны-агрессора санкций. "Вагнеровцы" могут помочь России увеличить золотовалютный резерв.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом сообщается в новом расследовании издания New York Times.

По данным журналистов, неподалеку от столицы Судана находится завод, на котором "доминирует таинственный иностранный предприниматель". Местные утверждают, что добычей золота там занимается "российская компания".

"Фактически суданские компании и правительственные отчеты показывают, что золотой рудник является одним из аванпостов группы Вагнера, непрозрачной сети российских наемников, горнодобывающих компаний и операций политического влияния, контролируемых близким союзником президента России Владимира Путина", - сообщает New York Times.

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ЧВК "Вагнера", отмечается в расследовании, стала не только источником живой силы убийц и наемников. Теперь компания стала "изощренным инструментом" кремлевской власти, благодаря которой РФ зарабатывает деньги и пополняет свой золотовалютный резерв.

"Вагнеровцы" появились в Африке в 2017 году, когда РФ вмешалась в конфликт и стала на сторону тогдашнего президента Судана Омара Хасана аль-Башира. Взамен Путин, по данным СМИ, получил доступ к месторождениям золота.

Диктатор принял такое предложение. После визита Омара Хасана аль-Башира в РФ появилась компания Meroe Gold. Эта компания оплачивала перелеты российских геологов в Судан. Meroe Gold возглавил Михаил Потепкин, известный как организатор "фабрики троллей" Кремля. Вскоре в Судан прибыли и "вагнеровцы", которые взяли под контроль добычу золота.

"Документы показывают, что Вагнер получил прибыльные концессии на добычу полезных ископаемых в Судане, которые производят золото, что потенциально может увеличить золотой запас Кремля в размере 130 миллиардов долларов", - сообщает New York Times.

Кремль, по данным издания, хочет построить в Красном море военно-морскую базу. Там Путин якобы планирует размещать свои корабли с ядерными двигателями, а ЧВК "Вагнера" помогает Кремлю осуществлять такие планы. Для этого наемники вмешиваются в гражданские войны и междоусобные конфликты.

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Евгений Пригожин, которого называют "поваром" Путина и основателем "Вагнера", отказывается признавать свою причастность как к самой ЧВК, так и к добыче золота в Африке. Однако, как выяснили журналисты, именно "вагнеровцы" связаны с сетью подставных компаний, через которые Кремль добывает золото и пытается спасти рубль от санкций, тайно пополняя золотовалютный резерв.