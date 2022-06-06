РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14486 посетителей онлайн
Новости За рубежом
13 335 43
Африка (243) золото (220) ЧВК Вагнера (1281)

ЧВК "Вагнера" добывает для Кремля золото в Африке, пытаясь спасти экономику России, - NYT

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

золото

ЧВК "Вагнера" добывает для России золото в Африке. Так Кремль может пытаться спастись от сильно бьющих по экономике страны-агрессора санкций. "Вагнеровцы" могут помочь России увеличить золотовалютный резерв.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом сообщается в новом расследовании издания New York Times.

По данным журналистов, неподалеку от столицы Судана находится завод, на котором "доминирует таинственный иностранный предприниматель". Местные утверждают, что добычей золота там занимается "российская компания".

"Фактически суданские компании и правительственные отчеты показывают, что золотой рудник является одним из аванпостов группы Вагнера, непрозрачной сети российских наемников, горнодобывающих компаний и операций политического влияния, контролируемых близким союзником президента России Владимира Путина", - сообщает New York Times.

Также читайте: С "повара Путина" Пригожина суд ЕС отказался снять санкции

ЧВК "Вагнера", отмечается в расследовании, стала не только источником живой силы убийц и наемников. Теперь компания стала "изощренным инструментом" кремлевской власти, благодаря которой РФ зарабатывает деньги и пополняет свой золотовалютный резерв.

"Вагнеровцы" появились в Африке в 2017 году, когда РФ вмешалась в конфликт и стала на сторону тогдашнего президента Судана Омара Хасана аль-Башира. Взамен Путин, по данным СМИ, получил доступ к месторождениям золота.

Диктатор принял такое предложение. После визита Омара Хасана аль-Башира в РФ появилась компания Meroe Gold. Эта компания оплачивала перелеты российских геологов в Судан. Meroe Gold возглавил Михаил Потепкин, известный как организатор "фабрики троллей" Кремля. Вскоре в Судан прибыли и "вагнеровцы", которые взяли под контроль добычу золота.

"Документы показывают, что Вагнер получил прибыльные концессии на добычу полезных ископаемых в Судане, которые производят золото, что потенциально может увеличить золотой запас Кремля в размере 130 миллиардов долларов", - сообщает New York Times.

Кремль, по данным издания, хочет построить в Красном море военно-морскую базу. Там Путин якобы планирует размещать свои корабли с ядерными двигателями, а ЧВК "Вагнера" помогает Кремлю осуществлять такие планы. Для этого наемники вмешиваются в гражданские войны и междоусобные конфликты.

Также читайте: В Мали в результате взрыва погиб "военный советник" РФ - боевик ЧВК "Вагнера"

Евгений Пригожин, которого называют "поваром" Путина и основателем "Вагнера", отказывается признавать свою причастность как к самой ЧВК, так и к добыче золота в Африке. Однако, как выяснили журналисты, именно "вагнеровцы" связаны с сетью подставных компаний, через которые Кремль добывает золото и пытается спасти рубль от санкций, тайно пополняя золотовалютный резерв.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+19
показать весь комментарий
06.06.2022 01:53
+14
по-перше в Африці зовсім не якийсь там "руднічок", там багато різних ресурсів, і не тільки золота. По-друге золото з рф теж під санкціями, а це золото не з рф, а з Африки, воно не під санкціями і його можна продати, якщо тільки не буде доведений зв"язок цього золота з рф.
показать весь комментарий
06.06.2022 01:52
+11
Параша набивает в Африке карманы золотом а Украина должна спасать от голода африканских мальчиков в трусиках?
показать весь комментарий
06.06.2022 01:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хіба видобуває?
Там контрабанда.
показать весь комментарий
06.06.2022 00:59 Ответить
Очередная утка ньюйорк-таймс.
Журналюги готовы на любой фейк ради выгоды.
В самой рф итак полно залежей золота, алмазов, нефти и газа...
рф - 1/7 часть суши, кто забыл.
Какой то рудничек в африке - плюс-минус ничего не решает.
показать весь комментарий
06.06.2022 01:23 Ответить
Слово «рудничок» пишеться з літерою о.

Пишіть мовою, якщо язика не змогли вивчити.
показать весь комментарий
06.06.2022 01:41 Ответить
по-перше в Африці зовсім не якийсь там "руднічок", там багато різних ресурсів, і не тільки золота. По-друге золото з рф теж під санкціями, а це золото не з рф, а з Африки, воно не під санкціями і його можна продати, якщо тільки не буде доведений зв"язок цього золота з рф.
показать весь комментарий
06.06.2022 01:52 Ответить
Именно.
показать весь комментарий
06.06.2022 04:30 Ответить
Да хрен с ним - оно с мордора под чужим флагом, все как обычно.
показать весь комментарий
06.06.2022 07:46 Ответить
Деньги от продажи этого золота и других ресурсов никто не будет заводить в рашку, они осядут на зарубежных счетах-прокладках.
показать весь комментарий
06.06.2022 10:23 Ответить
угу, 1\7 часть суши, 42% всех мировых богатств и всего 1.8% населения Земли. И при этом 90-е место по уровню жизни. Это если ты забыл. А про санкции ты точно забыл. А через ЦАР русня продаёт и своё, подсанкционное, золото. Не пиши муйню.
Кстати, этой новости уже несколько лет, читал про это года два назад.
показать весь комментарий
06.06.2022 08:55 Ответить
Ага, а еще у самой рашки и так полно территорий, следовательно ей абсолютно незачем соседей нападать и территории отжимать, а отжатые территории Молдовы, Грузии, Украины, это все фейки журналюг, правильно?
Рашка не 1/7 часть суши, а 1/9. Если кто забыл, что совок уже 30 лет как развалился.
показать весь комментарий
06.06.2022 11:03 Ответить
ну так зерно африці не потрібне? добре...
показать весь комментарий
06.06.2022 01:02 Ответить
Скоро тих орків з'їдять голодні негри
показать весь комментарий
06.06.2022 01:03 Ответить
Нехай харчуються орками
показать весь комментарий
06.06.2022 09:26 Ответить
Какой то ковбойский сюжет из 19-20 века. А свое золото и алмазы чего не добывается?)
Новость для детей...
показать весь комментарий
06.06.2022 01:04 Ответить
Сегодня ерунда и выдуманные новости продаются гораздо лучше, нежели чем правда. А игра на эмоциях и громкие заголовки вообще затмили для многих реальность, главное удивится, ужаснутся и поржать. Там всё гораздо проще: руководству "чвк" надо бабло зарабатывать, вот так банально и обыденно, и кормить всю эту воюющую шушеру
показать весь комментарий
06.06.2022 01:10 Ответить
Хто купить через санкції?
показать весь комментарий
06.06.2022 01:10 Ответить
своє під санкціями, забули? а так, ніби африканське.
показать весь комментарий
06.06.2022 01:53 Ответить
разумеется, россми ближе и роднее, правдивее. куда там NY Times - старейшему изданию в штатах!
показать весь комментарий
06.06.2022 05:17 Ответить
треба було 140 000 000 дебілів з лопатами послати, може й встигли б до розвалу золотого пилу нашкребти
показать весь комментарий
06.06.2022 01:04 Ответить
140 миллионов такой же фейк как и мальчики в трусиках. 80 максимум
показать весь комментарий
06.06.2022 01:34 Ответить
Хоч рятуй, хоч не рятуй... "всьо равно палучіш куй".
показать весь комментарий
06.06.2022 01:08 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2022 02:13 Ответить
Так уїбіть туди з космосу куском асфальту
показать весь комментарий
06.06.2022 01:10 Ответить
Параша набивает в Африке карманы золотом а Украина должна спасать от голода африканских мальчиков в трусиках?
показать весь комментарий
06.06.2022 01:20 Ответить
місцями там так погано, регіони що мають ресурси роздирають банди за право сидіти на потоках, там і без русскіх було фігово.
показать весь комментарий
06.06.2022 01:54 Ответить
Действия России похожи на компании колониальные. И воюют за земли и ресурсы и влияние мировое. Как будто напитались опытом прошлых столетий и других стран делавших похожее в прошлых веках и модифицировали. И опыт мафии взяли и соединили с властью России. Наркотики тоже перевозят самолетами и Путин вдохновлялся фильмом лицо со шрамом. Воля к власти всеми путями. И законными и не законными и моральными и аморальными. Вероятно для Путина самое страшное будет - потерять власть. Как он всю жизнь шел к власти и пробирался через КГБ, портфели носил, все это прошел и пришел к власти и сразу все каналы и СМИ поджал для власти над народом, затем мафиозную власть развивал и делегировал олигархам захватывать ресурсы и создавать компании и продавать их и получать деньги и больше ресурсов и влияния хотелось, мания власти и всеми средствами хочет больше власти.
показать весь комментарий
06.06.2022 01:25 Ответить
А Украина и союзники могут это перекрыть??? Санкции на корабли, да можно и на страны налагать санкции за сотрудничество с РФ. Нужно быстрее принять закон США, что РФ - это страна спонсор мирового терроризма!
показать весь комментарий
06.06.2022 01:28 Ответить
Дурний рашист думкою багатіє
показать весь комментарий
06.06.2022 01:52 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2022 01:53 Ответить
А що на Колимі вже усе золото вимили?
показать весь комментарий
06.06.2022 01:57 Ответить
Из-за санкций, которые запрещают покупать рашкинское золото, Колыма не подходит
показать весь комментарий
06.06.2022 06:16 Ответить
В цей рудничок найближчим часом має щось прилетіти
показать весь комментарий
06.06.2022 06:26 Ответить
Безуглу треба направити в Африку для підтримки.
показать весь комментарий
06.06.2022 06:32 Ответить
А чого їх там друга якась чвк з Америки чи Британії не накриє, туплять чи мандражирують
показать весь комментарий
06.06.2022 08:54 Ответить
NYT превращается в жёлтую газетенку. Ещё и кремлёвскую. Консервы там рваться прям каждый день.Все эти рудники это кошелёк плешивца и его камарильи. Золота и на параше хватает а толку. Африканское они смогут продать разве что только н чёрном рынке из-за санкций. А там и цена другая и масштабы ну совсем уж не те.
показать весь комментарий
06.06.2022 10:00 Ответить
ось і справжня мета всіх війн і нападів параши: захапать ще більше бабла для підтримки майбутніх нападів,

а зомбі на параші і далі будуть в лаптях, без асфальту, газу і унітазів
показать весь комментарий
06.06.2022 10:15 Ответить
 
 