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Обещаниям Путина не атаковать Одессу верить нельзя, его слова пусты, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Украина не верит словам Путина не использовать торговые пути для нападения на Одессу.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину – за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну".

Мы не можем верить Путину, его слова пусты", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+20
120% что попытаются напасть ,
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06.06.2022 13:42
+18
Будь-яким обіцянкам москалей вірити не можна.
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06.06.2022 13:41
+16
Якщо пуйло сказало, що не буде атакувати Одесу - точно буде!
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06.06.2022 13:44
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Саме так. Ніякої спроби продаж зерна до перемоги- все інше зрада
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06.06.2022 13:39 Ответить
Будь-яким обіцянкам москалей вірити не можна.
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06.06.2022 13:41 Ответить
Видно Кулеба этого не знал и теперь удивился, что обіцянкам Пу верить нельзя.
Вы ж с ним хотите переговоры вести, в глаз заглядывать...
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06.06.2022 14:14 Ответить
120% что попытаются напасть ,
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06.06.2022 13:42 Ответить
Якщо пуйло сказало, що не буде атакувати Одесу - точно буде!
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06.06.2022 13:44 Ответить
Чонгар вже розмінували, сподіваюся, тут розуму вистачить не робити цього...
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06.06.2022 13:51 Ответить
Плюсую
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06.06.2022 13:56 Ответить
Одеса буде атакована як тільки рашисти переконаються, що торгівельні суда пройшли вдало через розміновані води.
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06.06.2022 14:00 Ответить
Ой.хто б з наших "вищих" пообіцяв звільнити Хєрсон....А то все "не на часі"....
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06.06.2022 14:03 Ответить
запад скажет - или оружие, или разминируй.
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06.06.2022 14:15 Ответить
Якщо гебняве каже ні,це означає так,тому готуйтесь захищати Одесу.
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06.06.2022 14:20 Ответить
Звісно вірити пуйлові і Ко не слід.
Тут недавно якийсь гендлярик проговорився, що сформував маршрут на імпорт-експорт контейнероплавів вчерез Ізмаїл - румунське гирло Дунаю - порт Констанца. А може з огляду на розбомблений міст через Дністровський лиман українське зерно доправляти по маршруту до Могилева-Подільського, а далі через Дністер по молдовській залізниці у дунайський порт Джурджулешти для завантаження на зерноплави, щоби пливли тим самим маршрутом але вже до самого місця призначення ?
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06.06.2022 14:39 Ответить
Мавзолейному Шизофренику верит даже Марго симоньян...Киев возьмём за 2 часа...что там той Украины...
Крыса это сказала за 4 дня до вторжения ..
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06.06.2022 14:47 Ответить
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06.06.2022 14:52 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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06.06.2022 14:52 Ответить
Де захисники Маріуполя, чому досі не звільненні, якщо "чесне слово" давали і *****, і Ердоган, і навіть китайоза?
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06.06.2022 17:20 Ответить
Один вменяемый политик, который действительно занят делом.
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06.06.2022 17:24 Ответить
Та чого? Путін же казав шо війни не буде? Казав! Ви повірили? Повірили! Казали шашлички будуть! Слово стримав? Стримав! Спєцапірація а нє вайна! То не очкуйте, розміновуйте порти! Путін не збреше!
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06.06.2022 21:48 Ответить
 
 