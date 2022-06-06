Обещаниям Путина не атаковать Одессу верить нельзя, его слова пусты, - Кулеба

Украина не верит словам Путина не использовать торговые пути для нападения на Одессу.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину – за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну".

Мы не можем верить Путину, его слова пусты", - говорится в сообщении.

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