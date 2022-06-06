4 938 19
Обещаниям Путина не атаковать Одессу верить нельзя, его слова пусты, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина не верит словам Путина не использовать торговые пути для нападения на Одессу.
Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину – за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну".
Мы не можем верить Путину, его слова пусты", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+20 Yakov Nemo
показать весь комментарий06.06.2022 13:42
+18 Mykola Trofimenko
показать весь комментарий06.06.2022 13:41
+16 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий06.06.2022 13:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вы ж с ним хотите переговоры вести, в глаз заглядывать...
Тут недавно якийсь гендлярик проговорився, що сформував маршрут на імпорт-експорт контейнероплавів вчерез Ізмаїл - румунське гирло Дунаю - порт Констанца. А може з огляду на розбомблений міст через Дністровський лиман українське зерно доправляти по маршруту до Могилева-Подільського, а далі через Дністер по молдовській залізниці у дунайський порт Джурджулешти для завантаження на зерноплави, щоби пливли тим самим маршрутом але вже до самого місця призначення ?
Крыса это сказала за 4 дня до вторжения ..