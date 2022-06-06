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Противокорабельные ракетные системы малой дальности поставит Украине Швеция

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

robot

Шведское правительство приняло решение о поставке украинской армии противокорабельных ракетных систем малой дальности RBS-17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Министр обороны и министр финансов Швеции отметили, что этот тип вооружения был "специальным запросом украинского правительства".

"Правительство Швеции предложило передать Украине дополнительное оборонное вооружение, в том числе ракетную систему Robot 17 (RBS-17. - Ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что страна передаст Украине автоматические винтовки AG 90 и боеприпасы к ним, а также 5000 легких противотанковых пусковых установок.

По информации издания Militaryleak, RBS 17 (Robotsystem 17) – это шведский вариант ракеты класса "воздух-земля" AGM-114C Hellfire. Она была адаптирована для противокорабельной роли и может запускаться с кораблей ВМС или наземного огневого поста.

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Топ комментарии
+33
Шведам-черговий респект.Серливим лицемірним мерзенним німцям-читати обов'язково...
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06.06.2022 14:42
+31
Ух шведи розгорнулись !!! Супер ! Дякуємо !!
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06.06.2022 14:43
+24
Швеції респект!
Лапатнікам на Зміїному привіт
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06.06.2022 14:42
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Шведам-черговий респект.Серливим лицемірним мерзенним німцям-читати обов'язково...
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06.06.2022 14:42 Ответить
Масса БЧ: 8 кг
Дальность полёта: от 7,1 до 11 км
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06.06.2022 19:26 Ответить
Швеції респект!
Лапатнікам на Зміїному привіт
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06.06.2022 14:42 Ответить
нажаль Змеиному RBS-17 не могут угрожать, дальность 9км не позволяет, но и для них найдется не мало работы, рэспэкт шведам!
вот если бы RBS-15, то тут не только Змеиный напрягся бы
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06.06.2022 15:03 Ответить
Для прикриття портів від рашкованських катерів рапторів та це саме те що треба!
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06.06.2022 16:07 Ответить
Ух шведи розгорнулись !!! Супер ! Дякуємо !!
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06.06.2022 14:43 Ответить
До Зміїного долетить? Щось кацапня там підозріло довго себе непогано почуває.
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06.06.2022 14:44 Ответить
не долетит. дальность 5-11 км. и корабли их уже на такое расстояние не подходят.
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06.06.2022 14:49 Ответить
истчё не вечер. рашаунтерменши исчё малоВАТА туды металлома припздячили. да и металлолом из якутского навоза. патаму как тока тама будеть чё привлекательное, так сразу.
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06.06.2022 16:35 Ответить
Шведы много не обещают, но помогают регулярно.
Сейчас надежда на Грецию - она готова передать довольно много оружия и боеприпасов в обмен на поставки современного оружия. Надеюсь НАТО пойдет на этот трансфер.
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06.06.2022 14:44 Ответить
Ну да, "второсортным" ведь, новое оружие не положено, и то ниче, что война у нас, а не в Греции.
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06.06.2022 19:29 Ответить
там Турція ...
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07.06.2022 13:22 Ответить
коли вже якийсь москальський корабель потоплять новими ракетами,
чи їх не на морі будуть використовувати
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06.06.2022 14:46 Ответить
если пкр - то на море. вопрос в том, что москали уже очкуют близко подходить. а эти ракеты далеко не летают.
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06.06.2022 14:51 Ответить
Є ще Каховське водосховище. Дніпровський лиман.
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06.06.2022 15:20 Ответить
и по кому там стрелять? там есть корабли кацапни?
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06.06.2022 15:29 Ответить
Трохи потужніше за Стугну.
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06.06.2022 19:30 Ответить
А что если сделать маленького робота катера с пусковой установкой противокорабельной ракеты? Какую-нибудь дешманскую лоханку на ардуино с простенькой, но достаточно мощной ракетой? Чтобы не сильно долго и дорого делать, не сильно жалко потерять. Этакий вариант дешевого беспилотника с хатабкой. Попал - хорошо, не попал, да и ладно. В следующий раз повезет.
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06.06.2022 14:48 Ответить
Маленького робота-підводного човна...
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06.06.2022 15:23 Ответить
Мокрель слухає короткі гудки виклику , Шніцель на дроті з кровавим карликом
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06.06.2022 14:49 Ответить
Шведы не немцы. Не обещают а дают
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06.06.2022 14:53 Ответить
Звичайно RBS 15 на 300км було б супер. Такою як дають крейсер москва не потопиш. Є Гарпуни. Але і ці можна використовувати, кріпити на рухомі платформи. Ці ж бандеромобілі. Прикривати побережжя.
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06.06.2022 15:06 Ответить
Коли??
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06.06.2022 15:09 Ответить
Det er slik vi skandinaver er; her er kutyme å love mindre og gi mer. Beklager at vårt byråkrati har gitt problemer til flyktningene fra dere, 3 mnd i transitt er for lenge og langt utenfor det vi vil. Meningen var at de skulle komme hit og at vi kunne ta det formelle etter hvert, men nei da, nå er det byråkratparti som
styrer (samme som Stoltenberg kommer fra).

Ære til Ukraina.
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06.06.2022 15:13 Ответить
Фото стрьомне - коли навідник стоїть пузом навпроти сопла ракети
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06.06.2022 15:22 Ответить
Как я понимаю это привет Жигулям от SAAB?!
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06.06.2022 15:26 Ответить
Я протестую! Почему дают ракеты малой дальности? Надо ракеты микроскопической, я бы даже сказал нано-дальности! Ведь корабли русни прямо под носом ходят!
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06.06.2022 15:28 Ответить
А можно это установить на торговые суда?
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06.06.2022 15:35 Ответить
На цивільних суднах заборонено мати зброю, інакше з сомалійськими пвратами не було б жодних проблем.
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06.06.2022 16:03 Ответить
Можно если на судне есть специально нанятая вооруженная частная охрана. В частности в районе Сомали.
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06.06.2022 16:26 Ответить
Орієнтовно:
Дальність = 10 км
Вибухівка = 8 кг
Як що їх буде декілька сотень - допоможе в захисті від морського десанту.
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06.06.2022 15:40 Ответить
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06.06.2022 15:46 Ответить
А немодифіковані можна? Такі, що "повітря-земля (море)"? Щоб з винищувачів по Зміїному і кораблях?
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06.06.2022 16:58 Ответить
Не можна так підсилювати Україну, бо ще не дай бог путлер "втратить обличчя".
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06.06.2022 19:33 Ответить
Robot 17 интересный девайс, в условиях фьордов и мелких островов не заменим, но что с ним в Черном море делать!?!
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06.06.2022 18:20 Ответить
БДК к берегу не подпускать,катера гонять и топить..Для береговой обороны любые ПКР сгодятся
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06.06.2022 21:22 Ответить
 
 