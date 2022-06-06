Противокорабельные ракетные системы малой дальности поставит Украине Швеция
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Шведское правительство приняло решение о поставке украинской армии противокорабельных ракетных систем малой дальности RBS-17.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Министр обороны и министр финансов Швеции отметили, что этот тип вооружения был "специальным запросом украинского правительства".
"Правительство Швеции предложило передать Украине дополнительное оборонное вооружение, в том числе ракетную систему Robot 17 (RBS-17. - Ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что страна передаст Украине автоматические винтовки AG 90 и боеприпасы к ним, а также 5000 легких противотанковых пусковых установок.
По информации издания Militaryleak, RBS 17 (Robotsystem 17) – это шведский вариант ракеты класса "воздух-земля" AGM-114C Hellfire. Она была адаптирована для противокорабельной роли и может запускаться с кораблей ВМС или наземного огневого поста.
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Дальность полёта: от 7,1 до 11 км
Лапатнікам на Зміїному привіт
вот если бы RBS-15, то тут не только Змеиный напрягся бы
Сейчас надежда на Грецию - она готова передать довольно много оружия и боеприпасов в обмен на поставки современного оружия. Надеюсь НАТО пойдет на этот трансфер.
чи їх не на морі будуть використовувати
styrer (samme som Stoltenberg kommer fra).
Ære til Ukraina.
Дальність = 10 км
Вибухівка = 8 кг
Як що їх буде декілька сотень - допоможе в захисті від морського десанту.