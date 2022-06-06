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Протикорабельні ракетні системи малої дальності поставить Україні Швеція

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robot

Шведський уряд ухвалив рішення щодо постачання українській армії протикорабельних ракетних систем малої дальності RBS-17.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр оборони та міністр фінансів Швеції зазначили, що цей тип озброєння був "спеціальним запитом українського уряду".

"Уряд Швеції запропонував передати Україні додаткове оборонне озброєння, зокрема ракетну систему Robot 17 (RBS-17. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що країна також передасть Україні автоматичні гвинтівки AG 90 та боєприпаси до них, а також 5000 легких протитанкових пускових установок.

За інформацією видання Militaryleak, RBS 17 (Robotsystem 17) - це шведський варіант ракети класу "повітря-земля" AGM-114C Hellfire. Вона була адаптована для протикорабельної ролі і може запускатися з кораблів ВМС або наземного вогневого посту.

Також читайте: Іспанія готова поставити в Україну танки Leopard і зенітно-ракетні комплекси - El Pais

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
Шведам-черговий респект.Серливим лицемірним мерзенним німцям-читати обов'язково...
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06.06.2022 14:42
+31
Ух шведи розгорнулись !!! Супер ! Дякуємо !!
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06.06.2022 14:43
+24
Швеції респект!
Лапатнікам на Зміїному привіт
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06.06.2022 14:42
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Шведам-черговий респект.Серливим лицемірним мерзенним німцям-читати обов'язково...
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06.06.2022 14:42 Відповісти
Масса БЧ: 8 кг
Дальность полёта: от 7,1 до 11 км
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06.06.2022 19:26 Відповісти
Швеції респект!
Лапатнікам на Зміїному привіт
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06.06.2022 14:42 Відповісти
нажаль Змеиному RBS-17 не могут угрожать, дальность 9км не позволяет, но и для них найдется не мало работы, рэспэкт шведам!
вот если бы RBS-15, то тут не только Змеиный напрягся бы
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06.06.2022 15:03 Відповісти
Для прикриття портів від рашкованських катерів рапторів та це саме те що треба!
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06.06.2022 16:07 Відповісти
Ух шведи розгорнулись !!! Супер ! Дякуємо !!
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06.06.2022 14:43 Відповісти
До Зміїного долетить? Щось кацапня там підозріло довго себе непогано почуває.
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06.06.2022 14:44 Відповісти
не долетит. дальность 5-11 км. и корабли их уже на такое расстояние не подходят.
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06.06.2022 14:49 Відповісти
истчё не вечер. рашаунтерменши исчё малоВАТА туды металлома припздячили. да и металлолом из якутского навоза. патаму как тока тама будеть чё привлекательное, так сразу.
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06.06.2022 16:35 Відповісти
Шведы много не обещают, но помогают регулярно.
Сейчас надежда на Грецию - она готова передать довольно много оружия и боеприпасов в обмен на поставки современного оружия. Надеюсь НАТО пойдет на этот трансфер.
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06.06.2022 14:44 Відповісти
Ну да, "второсортным" ведь, новое оружие не положено, и то ниче, что война у нас, а не в Греции.
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06.06.2022 19:29 Відповісти
там Турція ...
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07.06.2022 13:22 Відповісти
коли вже якийсь москальський корабель потоплять новими ракетами,
чи їх не на морі будуть використовувати
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06.06.2022 14:46 Відповісти
если пкр - то на море. вопрос в том, что москали уже очкуют близко подходить. а эти ракеты далеко не летают.
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06.06.2022 14:51 Відповісти
Є ще Каховське водосховище. Дніпровський лиман.
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06.06.2022 15:20 Відповісти
и по кому там стрелять? там есть корабли кацапни?
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06.06.2022 15:29 Відповісти
Трохи потужніше за Стугну.
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06.06.2022 19:30 Відповісти
А что если сделать маленького робота катера с пусковой установкой противокорабельной ракеты? Какую-нибудь дешманскую лоханку на ардуино с простенькой, но достаточно мощной ракетой? Чтобы не сильно долго и дорого делать, не сильно жалко потерять. Этакий вариант дешевого беспилотника с хатабкой. Попал - хорошо, не попал, да и ладно. В следующий раз повезет.
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06.06.2022 14:48 Відповісти
Маленького робота-підводного човна...
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06.06.2022 15:23 Відповісти
Мокрель слухає короткі гудки виклику , Шніцель на дроті з кровавим карликом
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06.06.2022 14:49 Відповісти
Шведы не немцы. Не обещают а дают
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06.06.2022 14:53 Відповісти
Звичайно RBS 15 на 300км було б супер. Такою як дають крейсер москва не потопиш. Є Гарпуни. Але і ці можна використовувати, кріпити на рухомі платформи. Ці ж бандеромобілі. Прикривати побережжя.
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06.06.2022 15:06 Відповісти
Коли??
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06.06.2022 15:09 Відповісти
Det er slik vi skandinaver er; her er kutyme å love mindre og gi mer. Beklager at vårt byråkrati har gitt problemer til flyktningene fra dere, 3 mnd i transitt er for lenge og langt utenfor det vi vil. Meningen var at de skulle komme hit og at vi kunne ta det formelle etter hvert, men nei da, nå er det byråkratparti som
styrer (samme som Stoltenberg kommer fra).

Ære til Ukraina.
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06.06.2022 15:13 Відповісти
Фото стрьомне - коли навідник стоїть пузом навпроти сопла ракети
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06.06.2022 15:22 Відповісти
Как я понимаю это привет Жигулям от SAAB?!
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06.06.2022 15:26 Відповісти
Я протестую! Почему дают ракеты малой дальности? Надо ракеты микроскопической, я бы даже сказал нано-дальности! Ведь корабли русни прямо под носом ходят!
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06.06.2022 15:28 Відповісти
А можно это установить на торговые суда?
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06.06.2022 15:35 Відповісти
На цивільних суднах заборонено мати зброю, інакше з сомалійськими пвратами не було б жодних проблем.
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06.06.2022 16:03 Відповісти
Можно если на судне есть специально нанятая вооруженная частная охрана. В частности в районе Сомали.
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06.06.2022 16:26 Відповісти
Орієнтовно:
Дальність = 10 км
Вибухівка = 8 кг
Як що їх буде декілька сотень - допоможе в захисті від морського десанту.
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06.06.2022 15:40 Відповісти
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06.06.2022 15:46 Відповісти
А немодифіковані можна? Такі, що "повітря-земля (море)"? Щоб з винищувачів по Зміїному і кораблях?
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06.06.2022 16:58 Відповісти
Не можна так підсилювати Україну, бо ще не дай бог путлер "втратить обличчя".
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06.06.2022 19:33 Відповісти
Robot 17 интересный девайс, в условиях фьордов и мелких островов не заменим, но что с ним в Черном море делать!?!
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06.06.2022 18:20 Відповісти
БДК к берегу не подпускать,катера гонять и топить..Для береговой обороны любые ПКР сгодятся
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06.06.2022 21:22 Відповісти
 
 