Протикорабельні ракетні системи малої дальності поставить Україні Швеція
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Шведський уряд ухвалив рішення щодо постачання українській армії протикорабельних ракетних систем малої дальності RBS-17.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Міністр оборони та міністр фінансів Швеції зазначили, що цей тип озброєння був "спеціальним запитом українського уряду".
"Уряд Швеції запропонував передати Україні додаткове оборонне озброєння, зокрема ракетну систему Robot 17 (RBS-17. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що країна також передасть Україні автоматичні гвинтівки AG 90 та боєприпаси до них, а також 5000 легких протитанкових пускових установок.
За інформацією видання Militaryleak, RBS 17 (Robotsystem 17) - це шведський варіант ракети класу "повітря-земля" AGM-114C Hellfire. Вона була адаптована для протикорабельної ролі і може запускатися з кораблів ВМС або наземного вогневого посту.
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Дальность полёта: от 7,1 до 11 км
Лапатнікам на Зміїному привіт
вот если бы RBS-15, то тут не только Змеиный напрягся бы
Сейчас надежда на Грецию - она готова передать довольно много оружия и боеприпасов в обмен на поставки современного оружия. Надеюсь НАТО пойдет на этот трансфер.
чи їх не на морі будуть використовувати
styrer (samme som Stoltenberg kommer fra).
Ære til Ukraina.
Дальність = 10 км
Вибухівка = 8 кг
Як що їх буде декілька сотень - допоможе в захисті від морського десанту.