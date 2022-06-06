Альтернативы нашему членству в ЕС нет, - Зеленский

Украина пока не рассматривает никакой альтернативы вступлению в ЕС. А договоренности с Великобританией об оборонном союзе – это меры, проводимые в целях безопасности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Альтернативы нашему членству в ЕС, нашему кандидатству в члены ЕС нет. И нам ее не предлагал никто, а если бы предложили, мы бы не согласились", - сказал глава государства.

Он пояснил, что договоренности с Великобританией об оборонном союзе – это один из шагов для гарантий безопасности Украины. Но никак не альтернатива ЕС.

"А разговоры с Великобританией об оборонном союзе идут в рамках общего процесса по предоставлению Украине гарантий безопасности", - сказал Зеленский.

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