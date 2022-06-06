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Альтернативы нашему членству в ЕС нет, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Украина пока не рассматривает никакой альтернативы вступлению в ЕС. А договоренности с Великобританией об оборонном союзе – это меры, проводимые в целях безопасности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Альтернативы нашему членству в ЕС, нашему кандидатству в члены ЕС нет. И нам ее не предлагал никто, а если бы предложили, мы бы не согласились", - сказал глава государства.

Он пояснил, что договоренности с Великобританией об оборонном союзе – это один из шагов для гарантий безопасности Украины. Но никак не альтернатива ЕС.

"А разговоры с Великобританией об оборонном союзе идут в рамках общего процесса по предоставлению Украине гарантий безопасности", - сказал Зеленский.

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ne uzh to doshlo nakonec.....
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06.06.2022 17:01 Ответить
Це зараз, а увечері знов буде ЄС брудом поливати
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06.06.2022 17:04 Ответить
Альтернативы ЕС нет, как и альтернативы НАТО, вот что главное. См. Конституцию Украины.
Оборонный союз с Британией и другими странами (Польша, Балтия)- это 1-й шаг в НАТО.
Все, кто говорит, делает и думает иначе, состоят на подпевках у Куйла.
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06.06.2022 17:05 Ответить
афєрістів і квартальне бидло в єс не пустять.
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06.06.2022 17:15 Ответить
Ти чого на нашого президента і його команду бочку котиш?
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06.06.2022 21:44 Ответить
Альтернативой может быть новый план Маршалла, под жесточайшим контролем США и Британии.
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06.06.2022 17:19 Ответить
Куда важливіше членству в ЄС, альтернатива і вступ в НАТО. Але на цій альтернативі воФкі не попіваритися.
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06.06.2022 18:12 Ответить
Яка європа якщо ми живемо цінностями папуасів та руского міра. У нас навіть закони приймаються різні для чоловіка та жінки. Право перетину кордону надано за принципом статевого органу. Такі країни ніколи не будуть частиною цивілізованого світу.
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06.06.2022 18:29 Ответить
Нас в ЕС не возьмут!У нас минимальная зарплата в 9-10 раз меньше чем в ЕС.Может нужно повышать зарплату и доходы населения,заниматься экономикой,привлекать инвесторов,строить новые заводы и новые производства!
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06.06.2022 21:21 Ответить
 
 