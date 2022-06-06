Альтернативы нашему членству в ЕС нет, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина пока не рассматривает никакой альтернативы вступлению в ЕС. А договоренности с Великобританией об оборонном союзе – это меры, проводимые в целях безопасности.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Альтернативы нашему членству в ЕС, нашему кандидатству в члены ЕС нет. И нам ее не предлагал никто, а если бы предложили, мы бы не согласились", - сказал глава государства.
Он пояснил, что договоренности с Великобританией об оборонном союзе – это один из шагов для гарантий безопасности Украины. Но никак не альтернатива ЕС.
"А разговоры с Великобританией об оборонном союзе идут в рамках общего процесса по предоставлению Украине гарантий безопасности", - сказал Зеленский.
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Оборонный союз с Британией и другими странами (Польша, Балтия)- это 1-й шаг в НАТО.
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