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Альтернативи нашому членству в ЄС немає, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Україна наразі не розглядає жодної альтернативи вступу в ЄС. А домовленості з Великобританією про оборонний союз - це заходи, які проводяться в цілях безпеки.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі із журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Альтернативи нашому членству в ЄС, нашому кандидатству в члени ЄС немає. І нам її не пропонував ніхто, а якби запропонували, ми не погодилися б", - сказав глава держави.

Він пояснив, що домовленості з Великою Британією про оборонний союз - це один із кроків для гарантій безпеки Україні. Але ніяк не альтернатива ЄС.

"А розмови з Великою Британією про оборонний союз йдуть у рамках загального процесу щодо надання Україні гарантій безпеки", - сказав Зеленський.

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Автор: Ірина Дашківська
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ne uzh to doshlo nakonec.....
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06.06.2022 17:01 Відповісти
Це зараз, а увечері знов буде ЄС брудом поливати
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06.06.2022 17:04 Відповісти
Альтернативы ЕС нет, как и альтернативы НАТО, вот что главное. См. Конституцию Украины.
Оборонный союз с Британией и другими странами (Польша, Балтия)- это 1-й шаг в НАТО.
Все, кто говорит, делает и думает иначе, состоят на подпевках у Куйла.
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06.06.2022 17:05 Відповісти
афєрістів і квартальне бидло в єс не пустять.
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06.06.2022 17:15 Відповісти
Ти чого на нашого президента і його команду бочку котиш?
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06.06.2022 21:44 Відповісти
Альтернативой может быть новый план Маршалла, под жесточайшим контролем США и Британии.
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06.06.2022 17:19 Відповісти
Куда важливіше членству в ЄС, альтернатива і вступ в НАТО. Але на цій альтернативі воФкі не попіваритися.
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06.06.2022 18:12 Відповісти
Яка європа якщо ми живемо цінностями папуасів та руского міра. У нас навіть закони приймаються різні для чоловіка та жінки. Право перетину кордону надано за принципом статевого органу. Такі країни ніколи не будуть частиною цивілізованого світу.
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06.06.2022 18:29 Відповісти
Нас в ЕС не возьмут!У нас минимальная зарплата в 9-10 раз меньше чем в ЕС.Может нужно повышать зарплату и доходы населения,заниматься экономикой,привлекать инвесторов,строить новые заводы и новые производства!
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06.06.2022 21:21 Відповісти
 
 