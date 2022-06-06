РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6095 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
6 852 15
больница (1387) оккупация (9518) Херсон (2108) врачи (1453)

В Херсоне врачи массово отказываются сотрудничать с оккупантами, - "КрымSOS"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Врачи в Херсоне массово отказываются сотрудничать с российскими захватчиками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественная организация "КрымSOS".

"Врачи в Херсоне массово отказываются сотрудничать с оккупантами. Сейчас есть информация о том, что врачи оформляют отпуска или пишут заявления на увольнение во избежание давления со стороны военных РФ", - рассказал председатель правления "КрымSOS" Денис Савченко.

Также стало известно, что местные больницы могут превратить в больницы для военных, чтобы лечить российских солдат.

Смотрите также: Херсонский "Эпицентр" грабят, вывозят в сторону Крыма, воруют, как в последний раз, - Ким. ВИДЕО

"В Херсоне оккупанты пытаются превратить одну из больниц в военный госпиталь для российских солдат. Однако возможен вариант и вывоза оборудования. Представители оккупационных властей фотографируют оборудование в медицинских учреждениях", – добавил Денис Савченко.

Неизвестно, какова ситуация с лекарствами непосредственно в медицинских учреждениях. Ранее сообщалось, что ситуация с лекарствами для гражданского населения критическая – около 90% аптек в Херсоне и области не работают.

Читайте также: Учителя в Херсоне отказались преподавать по российской программе, - ОВА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Кацапи , хер вам , а не українське місто в якому проживають громадяни
Украіни !!
показать весь комментарий
06.06.2022 19:24
+11
Херсон, болить...
показать весь комментарий
06.06.2022 19:25
+9
Перш ніж писати такую МАЯЧНЮ, скакжи: Скільки військових обороняли Маріуполь, а скільки Херсон, а?! Скільки зброї було в Маріуполі, а скільки в Херсоні?!Чому в Херсоні терооборона була озброена лише коктелями молотова, які вони самі і виготовили, а не грантатометами?!
показать весь комментарий
06.06.2022 20:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи , хер вам , а не українське місто в якому проживають громадяни
Украіни !!
показать весь комментарий
06.06.2022 19:24 Ответить
Херсон, болить...
показать весь комментарий
06.06.2022 19:25 Ответить
Херсон - Город Герой!!
показать весь комментарий
06.06.2022 19:31 Ответить
При всём уважении к Херсону но он не город- герой .Слишком уж быстро его захватили ,а сопротивление там оккупантам слишком уж вялое по сравнению с тем же Мариуполем (митинги не в счёт)
показать весь комментарий
06.06.2022 19:59 Ответить
Перш ніж писати такую МАЯЧНЮ, скакжи: Скільки військових обороняли Маріуполь, а скільки Херсон, а?! Скільки зброї було в Маріуполі, а скільки в Херсоні?!Чому в Херсоні терооборона була озброена лише коктелями молотова, які вони самі і виготовили, а не грантатометами?!
показать весь комментарий
06.06.2022 20:17 Ответить
You come from Kherson?
показать весь комментарий
06.06.2022 21:20 Ответить
Так приїдь до Херсону і покажи як потрібно "сопротивляться", поживи хоть неділю під окупацією. На момент вторгненя в Херсоні не було жодного військового і поліцейського а що зробили с теробороною можешь загуглити "Сиреневий парк Херсон".
показать весь комментарий
06.06.2022 21:22 Ответить
Радити не маю права але якби ці лікарі були тероборонівцями,то ситуація була б геть іншою.На додачу,ці ж лікарі були ще й виборцями місцевих колаборантів.Чи шкодують зараз?Є хтось з Херсона? Ану розкажіть.
показать весь комментарий
06.06.2022 19:34 Ответить
В Херсоне ваты меньше, по сравнению с Мариуполем.
показать весь комментарий
06.06.2022 20:06 Ответить
Які виборці місцевих коллаборантів, що ти верзеш?! У нас мер Колихаев, який не став коллаборастом і відмовився бути гауляйтером, а може ти вважаеш місцевим московита-новоординця Стремоусова, якого нам імпортували з Даунбассу?
показать весь комментарий
06.06.2022 20:23 Ответить
Культовая британская рок-группа Deep Purple опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook пост в поддержку Украины, при этом вокалист Ян Гиллан заявил, что "украинцев убивают ради психопатических амбиций российского лидера".
показать весь комментарий
06.06.2022 19:35 Ответить
конечно вывезут - смарадерят - оборудование... они ж такого в своей говени не видели...
показать весь комментарий
06.06.2022 20:32 Ответить
Я пропоную нам в таких темах не срачі політичні влаштовувати, а почати хоча б словом підтримувати Херсонців і всіх жителів окупованих територій!!!!
Дорогенькі наші, ми зовсім поруч, обіймаємо вас всіх! Будьте сильними. Боріться як зможете. Відчай це ворог виживання в пекельних умовах. Будьте винахідливими і безстрашними!
показать весь комментарий
06.06.2022 20:55 Ответить
 
 