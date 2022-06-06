В Херсоне врачи массово отказываются сотрудничать с оккупантами, - "КрымSOS"

Врачи в Херсоне массово отказываются сотрудничать с российскими захватчиками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественная организация "КрымSOS".

"Врачи в Херсоне массово отказываются сотрудничать с оккупантами. Сейчас есть информация о том, что врачи оформляют отпуска или пишут заявления на увольнение во избежание давления со стороны военных РФ", - рассказал председатель правления "КрымSOS" Денис Савченко.

Также стало известно, что местные больницы могут превратить в больницы для военных, чтобы лечить российских солдат.

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"В Херсоне оккупанты пытаются превратить одну из больниц в военный госпиталь для российских солдат. Однако возможен вариант и вывоза оборудования. Представители оккупационных властей фотографируют оборудование в медицинских учреждениях", – добавил Денис Савченко.

Неизвестно, какова ситуация с лекарствами непосредственно в медицинских учреждениях. Ранее сообщалось, что ситуация с лекарствами для гражданского населения критическая – около 90% аптек в Херсоне и области не работают.

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